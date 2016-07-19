“ويا سلوى قلبي شن سوّى” أسماء النساء في الأغنيات.. حالة سودانية خالصة

اعتاد الإنسان على تقبل اسمه كحقيقة مُسلّم بها مثلما يتقبل شكله العام أو تقاطيع وجهه، فالاسم يولد مع الفرد ويظل مرافقاً له طوال حياته حتى يصبح مع الأيام جزءاً لا يتجزأ من شخصيته مهما كان اسمه، جميلاً أم لا، فقد أصبح قدره.
ووفقاً لتناولي لعدة مفردات وردت بالأغنية السودانية في مرات سابقة متعددة، فقد طالبني البعض مقترحاً تناول موضوع أسماء الأشخاص ذكوراً وإناثاً، وكيف تناولها وتداولها شعراء الأغنية السودانية، فصيغت لحناً مغنى ردده الفنانون وطرب له المستمعون.
الأماني الفي السفر
وأبدأ باسمي و(كل فتاة باسمها معجبة) إن جاز اقتباس المثل “أماني من عينيها أول نظرة ذوبت العناد في كياني” و”يسلملي خال فاطنة ليهم بلالي البدرج العاطلة” و”مره غرقان في التمني ومره سارح بالأماني” و”الدنيا منى وأحلام ياسلام” و”بالأمل صبرت قلبي وعشت في دنيا الأماني” و”سيدة وجمالها فريد خلقوها زي ماتريد” و”ياشوق يانغم ياعيون طربانة” و”آمنة الفي الضمير ماذياني ماشفتوها ياخلاني” و”أنا والأشواق في بعدك بقينا أكتر من قرايب” و”يا بدور القلعة وجوهرا” و”انت الوداد نبض الفؤاد إحساس جميل وندى وعبير ودلال رهيب” و”لما شفتك ليلي ضوا وبقا نور”.
غزل وظلم
هناك مفردات خاصة بالغزل والظلم عبرت عنها بعض الكلمات على شاكلة و”يانسيم أرجوك زورني في الماسية وجيب لي الطيف من جناين آسيا” و”يا سلوى قلبي شن سوى” و”ليه يا سلمى ياظالمة قليبي تكويهو” و”شربنا الشاي وكملنا في سهام عينيك النعسانة” و”يا نور النوار يا نورة يا فرح الأفراح يا بلورة” و”يا بهجة حياتي وصالك ساعتو ياتي” و”تفيض عيوني حنان لمن تعاين ليك” و”يا حنان ياحنة ويا زهور في جنة” و”يامودة عمري” و”ياملاذ أفكارنا الهيمانة نفرح بيك وانتي معانا” و”يارشا ياكحيل غيثني هواك سباني” و”يا ريلة يا ريم يا مها ويا حبيبة أمها” و”آه يا سبأ أنا آه يا سبأ” و”عازة في هواك عازة نحنا النبال” و”الذكريات صادقة وجميلة”.
أسماء في الأغاني
وردت عدة أسماء في الأغنيات من بينها “شفنا حروف نديه جذابة وهنية” و”يا ناس القوز علينا ظلم شال السيدة وخلى حرم” و”هبي يا ثريا نعلن الجهاد ننشد الحرية وانتي يا سعاد” و”مافي قسمة يا نور قلبي حتى بصيص أمل” و”أنا من مشاعر ومن مودة ومن” و”ياقمر أنا ما بطولك” و”عرفت الحب وفاء وإخلاص حنان ووداد ورود وسلام” و”عشت معاك ليالي حنينة كالأنسام” و”همسات دلال فيها ابتهاج تهدي الخيال أروع فنون” و”ورنة رباب بين الزهور بين الزهور نفحات حروف ياسمين تطوف ورحلة عبير في ليل عطور” و”عايز أكون بهجة ومسرة في دروب البائسين” و”الليلة بدل حالي زول ببدأ اسمو بحرف نون” و”يا غالية يانبع الحنان” و”شذى زهر ولا زهر” و”عقبال بيك نفرح يا زينة نشرب شرباتك يا زينة” و”أفكاري تايهة” و”انتي نعمة والله نعمة” و”مرام ماجات” و”انتي السماء بدت لنا” و”أسمر لونو لادن جسمو”.
الأم في الأشعار
كتب عدد من الشعراء أغنيات عن الأم مثل “أمي الرضية الشوق غلب” و”يا أمي يا دار السلام الله يسلمك” و”يا مرية يا مرية” و”أنجبتني مريم الأخرى” و”جانا الخبر شايلو النسيم” و”يا ليلى هوي هوي هوي” و”وصفك صعيب يا سارة دربك بعيد يا سارة” و”يا فرحة عمري الجاي” و”نعمات اسم نبض الاسم” و”هز الكيان بهديلو سحر العيون بكحيلو” “وكيفن تفارقي يا لميس” و”الريد ياطيبة الأخلاق” و”يا السمرة الحبيبة يا نادية ورطيبة” و”نانا يا نانا السمحة عاجبانا” و”مطر الرشاش الرشة ست البنات يا عشة” و”شنقلي طوباية تلقي لي دهباية” و”هدية من ايدك مقبولة معناها اني على بالك” و”حبيتا زينوبة” و”حيي زهرة روما وابكي يا محروم” و”بسمة ونظرة نظرة تغير حالي” و”عينيك يا بخيتة زي مدافع ألمانيا الهدت حصون بلجيكا في أقل ثانية”.
الخرطوم – أماني شريف
صحيفة اليوم التالي
1 التعليقات
كمال طيب الأسماء
2019/07/25 at 1:12 ص (UTC 2) رابط التعليق
أبدعت يا أماني الشريف –
موضوع اسماء (حواء) الواردة في الأغاني جميل ومهم وبالفعل نحتاج للتوقف عنده بل هو مادة للدراسة
تحياتي
د. كمال طيب الأسماء