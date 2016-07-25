شاهد بالصورة.. المذيعة السودانية تسابيح خاطر تقلد زوجها السياسي إبراهيم الميرغني بارتداء “الجنز”

اهتمت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي السودانية بصورة لمذيعة قناة الشروق تسابيح مبارك خاطر تظهرها مع زوجها الناطق الرسمي باسم الإتحاد الديمقراطي الأستاذ إبراهيم الميرغني.
وبحسب الصورة التي تحصل عليها محرر موقع النيلين فقد ظهرت نجمة قناة النيل الأزرق السابقة وهي ترتدي “الجنز” حالها حال زوجها السياسي البارز الذي ظهر هو الأخر مرتدياً قميص “جنز”.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
36 التعليقات
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الواضح
2016/07/25 at 9:47 م (UTC 2) رابط التعليق
اسمه ابراهيم وليس احمد الميرغني . انتو لما ما عارفين حتي اسمه .تتدخلوا في خصوصيات الناس مالكم ؟
حبيبنا
2016/07/26 at 4:23 م (UTC 2) رابط التعليق
مين القال احمد الميرغني ؟؟؟
south_wind
2016/07/26 at 12:51 ص (UTC 2) رابط التعليق
شكلو ارتري
yamoad
2016/07/27 at 10:34 ص (UTC 2) رابط التعليق
هههههههههههه
مريم
2016/07/26 at 2:42 ص (UTC 2) رابط التعليق
اريتري !!
يعني ما حفيد الميرغني !
خلاص اعمل تحليل ال DNA
وتعال ورينا الراجل السمح ده طالع من اي شجرة ..أقصد من اي دولة !
بلييييييييز ..
ممكن ترفق صورتك هنا ؟
الصورة ما العفريتة ..
عشان نشوفك جاي من وين ؟
الخوف ما تكون جاي من مايدوغوري !
ديامي قديم
2016/07/26 at 6:53 ص (UTC 2) رابط التعليق
ما تزعلي يا مريم الراجل السمح ده سوداني . رغم أن السودان مليان بمهاجرين كثيرين من الدول المجاورة وبرضو أصبحوا سودانيين
زول نصيحة
2016/07/26 at 7:19 ص (UTC 2) رابط التعليق
عليك الله انتي ورينا صورتك بدون مكياج ,, شكلك تكوني جاية من انجمينا ,,
تدافعي ليهو كدا شكلك كنتي باكية فيهو و متمنية يعرسك ,, لكن تسابيح العسل ستك شالتو منك يا بايرة
صلاح
2016/07/26 at 7:46 ص (UTC 2) رابط التعليق
هههههههههه الله يجازيك يازول نصيحه
سوداني وافتخر
2016/07/26 at 1:54 م (UTC 2) رابط التعليق
هههههههههههههههههههههههه ياخ قطعتنا بالضحك يا زول استر البت عيب عليك ههههههههههه
south_wind
2016/07/26 at 1:33 م (UTC 2) رابط التعليق
مريم
شكلك ما بتعرفي تاريخ المراغنة
المراغنة نزحو من ارتيريا و إلى الان جذورهم موجودة هناك اصلا المرغني الكبير
نزح من ارتريا واستقر و عمل له ضريح في كسلا
أما بخصوص شناتي الحمدلله ما شين شكلا مقبول
وأسا أنا مستعد أعرسك وافيك لك البورة بتاعتك دي .
سمي جده
2016/07/27 at 1:38 م (UTC 2) رابط التعليق
المشكله الواحد يكتب وهو واثق انو صاح ودي مصيبة شباب هذا الزمن يا اخي جدهم السيد الحسن ابو جلابية ولد في مدينة بارا ثم ارتحل من بارا الي كسلا وامتدت اسرتهم من كسلا الي اريتريا ومعلوماتنك مقلوبه الله يقلب……..معليش الجهل مصيبة
south_wind
2016/07/28 at 1:28 ص (UTC 2) رابط التعليق
……تك انت وسيدك الحسن .
الختمي
2016/07/26 at 8:24 ص (UTC 2) رابط التعليق
تكلم باحترام مع سيدك ابراهيم الميرغني ابن الاشراف والسادة
south_wind
2016/07/27 at 1:10 ص (UTC 2) رابط التعليق
ها يا زول هووي سيد منو الا كان سيدك .. اشراف مين وسادة مين قوووم لف وامشي لي سيدك
yamoad
2016/07/27 at 10:38 ص (UTC 2) رابط التعليق
نحنا احرار لا سادة لنا واي زول سيد نفسو ياخ اتق الله في نفسك سيدك بتاع ماذا؟
حسن الصادق أحمد
2016/07/26 at 8:28 ص (UTC 2) رابط التعليق
السياسي الشنو؟
مجرد سؤال
أنتو بارز دي مقياسها شنو بالتحديد
إسهاماته فى حل المشاكل السياسية للبلاد أم كتبه الخاصة بالسياسة التي تدرس فى أعرق الجامعات
اسئلة بريئة
ودمدني ظلت
2016/07/26 at 9:30 ص (UTC 2) رابط التعليق
الله يحفظكم من كل سوء وعين الحساد.
Sudani
2016/07/26 at 10:42 ص (UTC 2) رابط التعليق
نعم ربنا يحفظهم ويحفظ الجميع الحقيقه السمحين والسمحات كتار وعلي كل دا ما الفيصل والمحك ونشر صور شخصيه لزوج وزوجته شيء مفروض يخلوه ليهم براهم لانو ما بهم الجمهور وحاجات انصرافيه لو في فكر او موضوع جاد دا البهم المفروض الناس ويتنشر
مريم
2016/07/26 at 10:45 ص (UTC 2) رابط التعليق
انا بتشكرك كتير يا ديامي قديم كل احساس ! ..
أنت بس ال دافعت عني .. في الهجوم الغادر الذي قاده الأخ زول نصيحة مع بعض الخارجين على المألوف !
……………………..
يا جماعه قال انا بايره !
يعني ليه مافي زول دافع عني !
وقال انا بدون مكياج شينه !
ليه مافي زول قال ليهو الحقيقية !
……………..
وَجِـيدٍ كَجِيدِ الرِّيمِ لَيْسَ بِفَاحِـشٍ ..
إِذَا هِـيَ نَصَّتْـهُ وَلاَ بِمُعَطَّــلِ ..
وَفَـرْعٍ يَزِينُ الْمَتْنَ أسْوَدَ فَاحِــمٍ ..
أَثِيْثٍ كَقِـنْوِ النَّخْلَةِ الْمُتَعَثْكِــلِ ..
غَـدَائِرُهُ مُسْتَشْزِرَاتٌ إلَى الْعُــلاَ ..
تَضِلُّ الْمَدَارَى فِي مُثَنَّى وَمُرْسَــلِ ..
وَكَشْحٍ لَطِيفٍ كَالْجَدِيلِ مُخَصَّــرٍ ..
وَسَـاقٍ كَأُنْبُوبِ السَّقِيِّ المُذَلَّــلِ ..
…………………….
انتهى ..
أن شاءاللة يا زول نصيحة محل تمشي تخطب يطردوك !
والبنات يطلعوا فيك دعاية ومافي واحدة ترضي بيك ..
أن شاءاللة تتزوج ليك واحده تكون شفتها في حفلة وتكون أي حاجة فيها ما حقتها ..
شعرها يكون ما حقها ..
وخشمها يكون ما حقها ..
ويكون نصبوا واحتالوا عليك ..
يعني بلغة السوق بضاعة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس .. وما بعيد تكون منتهية الصلاحية ..!
تقول (انا) بدون مكياج ما حلوة !
وينك يا ساخرون كان وريتهم الحقيقة !
……………………
وبذلك أكون انا مريم بنت عمران قد أعلنت الحداد ثلاثة ايام بناء على الهجوم الغادر الذي تعرضت له
من قبل الأخ زول نصيحة ..
انتهى ..
الصريح
2016/07/26 at 11:48 ص (UTC 2) رابط التعليق
هههههههههههه والله يامريم جننتى الزول جن … شويه شويه عليهو … كرهتيهو العرس ذاتو !!!
زول نصيحة
2016/07/26 at 12:24 م (UTC 2) رابط التعليق
هههههههههه لو كلامي ما حقيقة ما كان حرقك
انتهى
و الله الحمد لله متزوج و لدي من الابناء اثنين و البضاعة الحمد لله جمال طبيعي خالي من الكريمات و مساحيق التجميل و اختيار بفهم و الحمد لله مطابق للمواصفات و المقاييس ,, و صغيرة كمان ما بايرة
انتهى الدرس
ابو عاج النميري
2018/08/02 at 8:00 ص (UTC 2) رابط التعليق
مع انه تعلقاتك ما عجبتني لكن الراجل البيشكر زوجته جدير بالاحترام..
خالد الخليفة
2016/07/26 at 12:48 م (UTC 2) رابط التعليق
خطييييييييييرة يا مريوم طيب اعندى طلب انا عاوز اخطب
مريم
2016/07/26 at 1:31 م (UTC 2) رابط التعليق
أول حاجة يا خالد الخليفة لازم تاخد لي حقي من الاخ زول نصيحة ..
وبعدين نتكلم في موضوع الخطوبة ..
……..
قال انا ( بايرة ) !!
وقال انا ما حلوة !
معناها يا زول نصيحة عيونك ديل
كل فردة من بلد عشان كده ما قادر تشوف كويس !!
انا قلت كده برضو !
…………..
وينك يا ساخرون تجي تشوف البقت على !!
البقت على ما بقت في كلاب الحلة ..
مريم
2016/07/26 at 2:10 م (UTC 2) رابط التعليق
أنا موافقة يا ..
South_Wind
بس عندي طلب صغيروني ..
قابل الاخ/ محمد عثمان .. خليهو يلتقط ليك صورة .. ( ده طبعا اذا العدسة بتاعت الكاميرا ما ولعت فيها نار وضربت فلاش ) ..
نسأل الله السلامة ..!
وتعال اعمل بوستر للصورة بتاعت دي هنا ..
انا اقول ليك البحصل شنو ؟
الموقع ده ح يضربوا فايروس من النوع بتاع حصان طروادة وأن شاءالله تاني ما ح تقوم ليه قايمة ..
انا صحبتي قالت لي في عفاريت بتعمل chat على الانترنت .. لكن انا ما صدقتها !
south_wind
2016/07/27 at 1:06 ص (UTC 2) رابط التعليق
عدسة الكاميرا تولع فيها نار ليه قايلاني بعبع… تولع فيك حفرة دخان تفتشي عليهو حتة حتة ما تلقيهو
زول نصيحة
2016/07/26 at 3:53 م (UTC 2) رابط التعليق
يا خالد الخليفة لو داير تخطب مريم دي لازم تشوفها و هي قايمة من النوم ,, او ما قبل المكياج و اعرف انه لو اتزوجتها كل يوم الصباح تقابلك بالخلقة دي ,, لو عجبتك مبرروووك عليكم
حبيبنا
2016/07/26 at 4:06 م (UTC 2) رابط التعليق
اتقــــــــــــــــــــــــــــــــوا الله يا عالم
الموضوع انصرافي جداً والردود صارت شتائم شخصية
مريم
2016/07/26 at 7:02 م (UTC 2) رابط التعليق
هههههههههههههه ..
هههههههههههههههه ..
برضو اسمح منك يا شين .. يا دحش ..
ديامي قديم
2016/07/28 at 6:42 ص (UTC 2) رابط التعليق
يا مريم يا اختي مالك حارقة رزك وزعلانة … زول نصيحة ده ما بكون قاصد حاجة … بس هظارو حار شوية … أعفي ليهو والمسامح كريم يا ست الكل.
زول نصيحة
2016/07/28 at 8:11 ص (UTC 2) رابط التعليق
يا ديامي ما تشتغل بيها اصلا الجواب باين من عنوانه و سماحة الزول باينة من اسلوبه ,, و لك ان تتوقع اختنا مريم من اسلوبها شكلها يكون كيف ؟
ابو العربي الاصلي
2016/07/28 at 8:25 ص (UTC 2) رابط التعليق
ده راجل شنو ده خاتي صورتو وصورة مرتو في الشارع كده … الرجال ماتوا في كرري
pop
2017/02/01 at 7:49 م (UTC 2) رابط التعليق
زول نصيحة انتة معلم وماتشتغل بي مريم دي اذأ يوم شوفت صورتها حتطلع تشبه سلفاكير
pop
2017/02/01 at 7:52 م (UTC 2) رابط التعليق
حتى لو شوفت صوتها بل المكياج هي شينة وبدون مكياج الشيطان الرجيم هههه اتحداك يامريم تقولي حاجة بعده
pop
2017/02/01 at 7:56 م (UTC 2) رابط التعليق
بكل صراحة يازول نصيحة اقول لك البت الاسمها مريم هي مجرد فتاة عويرة وماعندها موضوع
ali muastafa
2019/01/20 at 10:32 ص (UTC 2) رابط التعليق
ياناس هدؤ شويه ده كله احتمال فقط الاسماء لاكن الشخصيه تختلف ومن ناحيه الجمال ليس هو في المكياج ولا جمال الشكل الجمال داخلي يعبر عن شخصيتك بعكسه على البيئة الخارجية بحسن التعامل والاخلاق الحميدة هذه هي صفات المسلم الذي ميزنا بها الله عز وجل ونسال الله ان يسترنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض وكل هذا بالكلمه الطيبه والاسلوب الحلو لان عندما نقول امراة فهي امنا وزوجتنا واختنا الخ