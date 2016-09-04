شاهد بالصور.. الفنان منتصر هلالية يغني لزوجته في ليلة زفافهم ويحصل على لقب الرجل الرومانسي





اصبح زواج الفنان السوداني الشاب منتصر الأمين “هلالية” حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده خصوصاً بعد اللفتات التي قام بها المطرب الملقب بالمارد الحنون.

الزواج الذي حضره عدد كبير من المعازيم وزملاء الفنان من الفنانين الشباب شهد تقديم المارد الحنون أغنية خاصة لزوجته التي ظهرت بجواره وهي سعيدة وذلك بحسب الصور التي رصدها محرر موقع النيلين.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال تعليقاتهم التي رصدها محرر موقع النيلين أشادوا هلالية ووصفوه بالرجل الرومانسي على خلفية تقديمه لأغنية خاصة لزوجته كتهنئة منه أراد من خلالها إسعادها أمام الحضور الكبير.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين