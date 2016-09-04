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شاهد بالصور.. الفنان منتصر هلالية يغني لزوجته في ليلة زفافهم ويحصل على لقب الرجل الرومانسي
اصبح زواج الفنان السوداني الشاب منتصر الأمين “هلالية” حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده خصوصاً بعد اللفتات التي قام بها المطرب الملقب بالمارد الحنون.
الزواج الذي حضره عدد كبير من المعازيم وزملاء الفنان من الفنانين الشباب شهد تقديم المارد الحنون أغنية خاصة لزوجته التي ظهرت بجواره وهي سعيدة وذلك بحسب الصور التي رصدها محرر موقع النيلين.
رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال تعليقاتهم التي رصدها محرر موقع النيلين أشادوا هلالية ووصفوه بالرجل الرومانسي على خلفية تقديمه لأغنية خاصة لزوجته كتهنئة منه أراد من خلالها إسعادها أمام الحضور الكبير.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
7 تعليقات
يعنى رومانسى حا يكون كاظم الساهر ولا تامر حسنى ارحمونا نحن فى زمن الوهم على راى المصريين القوالب نامت والانصاص قامت انتهى زمن الفن الخالد الكلو احساس وكلمات وحتى الاداء من عباقرة الفن السودانى فى الزمن الجميل اما فنانين اليوم فهم يعكسون حالة التردى الفنى الذى وصلنا اليه اتحدى اى واحد من هولاء الفنانين لو يجيب اغنية تصمد لمدة عشرة سنوات فهم مثل فقعات الصابون تلمع لمدة ثوانى ثم تتلاشى كانها لم تكن ارحمونا يرحمكم الله
كاظم الساهر ..
( طلق زوجته ) !!!!
وتامر حسني ..
( طلق زوجته ) !!!!
في رومانسية اكتر من كده !!!!!
………………
العقبال عندك يا شلابية !!!!
اول حاجه كاظم الساهر فنان عملاق يمثل امتداد لفنانى الزمن الجميل عبد الحليم حافظ وعبد الوهاب وتامر فنان الاحساس فى العالم العربى طلقوا ولا طلقوا دى ما مشكلتنا انتى الظاهر عليك بفتشى ليك فى عريس الله يكون فى عونك
ادوه اسبوعين ويديها ظهره
احسن تغني هسي البكاء جاي
والله مخ مافى دة كل يوم بثبت لينا فعلا مخ مافى
يا اخوانا خلو الواحد يعيش لحظتو زي ما قال مخ مافي ومخك في صحي صحي اسبوعين وبديها ضهروا …. حكاية الرومانسية دى خلاص انتهت بخشو في مرحلة الواقع بعد دا جيب جيب و ليه ما جبت وليه ما جبت
عندما تزوج العندليب الأسمر بسندريلا الشاشة سعاد حسني كنت انا واحد من الشهود… ومنذ ذلك الوقت لم أشاهد رومانسية حقيقية حتى هذه اللحظة…. زمن الفوارس غار…. هههههههههههه أمزح