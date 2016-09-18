الحسناء السودانية “لوشي” تنشر صورة لها من دون مكياج وتقول:”بالمكياج مثل البدر تبدو.. فإن نزعته صارت عم عبده”

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للإعلامية السودانية آلاء المبارك كتبوا عليها “لوشي من دون مكياج”.
ناشرو الصورة على الصفحات الاسفيرية سخروا من لوشي وذكروا أن المكياج له آثر كبير وواضح في جمال نجمة فضائية سودانية 24.
وعلى عكس التوقعات جاءت ردة فعل لوشي طبيعية جداً بل واعترفت بأن الصورة بالفعل صورتها من غير مكياج وذلك على حسابها الرسمي عبر فيسبوك.
حيث كتبت لوشي ما يلي: “من اجمل ما قيل في الغزل العفيف: بالمكياج مثل البدر تبدو.. فإن نزعته صارت عم عبده” وأضافت :شايفاها لفت كتير وتعني بذلك صورتها من دون مكياج قلت أشارك برضو.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
3 التعليقات
كاهلي
2016/09/18 at 8:26 م (UTC 2) رابط التعليق
الحمد للة ههههههه عالم بوهيات
Ali sdeeq
2018/03/12 at 10:33 م (UTC 2) رابط التعليق
اتلمي يا حرمه
صور بسبب وبدون سبب
لو عندك شيء كان زمان اتزوجتي
اللي في عمرك أولادها في المدرسة
شهاب
2019/02/17 at 10:17 م (UTC 2) رابط التعليق
تشبه ود جيراننا الخالق الناطق.