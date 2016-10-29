الداقوي.. أغنية سودانية تحقق انتشار خرافي ونشطاء: تحتوي كلمات واشارات جنسية فاضحة.. فيديو

الداقوي باتت من أشهر أغاني الفنانة السودانية فهيمة عبد الله وحققت ملايين المشاهدات على مواقع الإنترنت بالإضافة لتحميلها على أجهزة الهواتف، وأشاد العديد من رواد التواصل الإجتماعي بجمال وعذوبة الأغنية ويتساءل الكثير منهم عن معني كلمة الداقوي، ,أتت إجابات الرواد عن كلمة الداقوي وقالوا أنها تعني صغير الصيد (غزال أو أرنب).

إلا أن بعض رواد التواصل إنتقدوا أغنية الداقوي لفهيمة عبد الله بحسب رصد ريم منصور محررة المنوعات بموقع النيلين وقالوا أن كلمات الأغنية بها تلميحات جنسية خصوصاُ عبارة (نخت الكي محل الوجعة يا الداقوي) وأضافوا أن حركة أيادي وأصابع فهيمة في الدقيقة (1:55)في الفيديو المرفق كشفت التورية في الشعر للفعل المقصود.

ريم منصور محررة المنوعات بموقع النيلين شاهدت الفيديو المرفق وكتبت نص الأغنية “الرجاء إذا كان هنالك خطأ تصحيح الأبيات عبر التعليقات” .

عاد لمتين مباري الصية يا الداقوي، أرجع ليا

حليل الفرة بالعصرية يا الداقوي

متين نتلاقى جهة الليا يا الداقوي

تمرح بالواطة المروية غنى الشوق تعزف ليا يا الداقوي

الليل،، أرح بالخلاء دا نأخد نجعة يا الداقوي

ننم ونقوقي ساعة الرجعة يا الداقوي

نطرب في الدماس والهجعة، نخت الكي محل الوجعة يا الداقوي ،أرجع لي

تعال السدرة ضوق خدرنا يا الداقوي مع النسام يهاتف زيرنا يا الداقوي

يميل فوقي ويغرد طيرنا ما يهمك كلام الغيرنا يا الداقوي

ارح نمرح نشق بالتيهة يا الداقوي شتيلة الريد تعال نرويها يا الداقوي

هادي الدنيا شين فيها نقضي أيامنا ريدة وجيهة يا الداقوي

وعاد لمتين مباري الصية يا الداقوي، أرجع ليا

عاد لمتين مباري الفية يا الداقوي، أرجع ليا

ريم منصور

شارك الموضوع :



