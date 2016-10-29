الداقوي.. أغنية سودانية تحقق انتشار خرافي ونشطاء: تحتوي كلمات واشارات جنسية فاضحة.. فيديو

الداقوي باتت من أشهر أغاني الفنانة السودانية فهيمة عبد الله وحققت ملايين المشاهدات على مواقع الإنترنت بالإضافة لتحميلها على أجهزة الهواتف، وأشاد العديد من رواد التواصل الإجتماعي بجمال وعذوبة الأغنية ويتساءل الكثير منهم عن معني كلمة الداقوي، ,أتت إجابات الرواد عن كلمة الداقوي وقالوا أنها تعني صغير الصيد (غزال أو أرنب).
إلا أن بعض رواد التواصل إنتقدوا أغنية الداقوي لفهيمة عبد الله بحسب رصد ريم منصور محررة المنوعات بموقع النيلين وقالوا أن كلمات الأغنية بها تلميحات جنسية خصوصاُ عبارة (نخت الكي محل الوجعة يا الداقوي) وأضافوا أن حركة أيادي وأصابع فهيمة في الدقيقة (1:55)في الفيديو المرفق كشفت التورية في الشعر للفعل المقصود.
ريم منصور محررة المنوعات بموقع النيلين شاهدت الفيديو المرفق وكتبت نص الأغنية “الرجاء إذا كان هنالك خطأ تصحيح الأبيات عبر التعليقات” .
عاد لمتين مباري الصية يا الداقوي، أرجع ليا
حليل الفرة بالعصرية يا الداقوي
متين نتلاقى جهة الليا يا الداقوي
تمرح بالواطة المروية غنى الشوق تعزف ليا يا الداقوي
الليل،، أرح بالخلاء دا نأخد نجعة يا الداقوي
ننم ونقوقي ساعة الرجعة يا الداقوي
نطرب في الدماس والهجعة، نخت الكي محل الوجعة يا الداقوي ،أرجع لي
تعال السدرة ضوق خدرنا يا الداقوي مع النسام يهاتف زيرنا يا الداقوي
يميل فوقي ويغرد طيرنا ما يهمك كلام الغيرنا يا الداقوي
ارح نمرح نشق بالتيهة يا الداقوي شتيلة الريد تعال نرويها يا الداقوي
هادي الدنيا شين فيها نقضي أيامنا ريدة وجيهة يا الداقوي
وعاد لمتين مباري الصية يا الداقوي، أرجع ليا
عاد لمتين مباري الفية يا الداقوي، أرجع ليا
ريم منصور
29 تعليق
ماف اي حاجه اغنيه حلوه ولافي إشارات ولا حاجه ماتخربوها ساي
وحركة اليد عاديه إلا واحده حايص ليها
ريم شوفي ليك حاجه غير دي
هو الكلام كلام غزل بس ماها اخطر من ناس برتكان صدرك ولا ناس وب علي مارضع جني ولا ناس فريع البانة ولا داعب شفاه وغازلة والكثير والكثير من التورية واما الكي محل الوجعة فهي من تلك إذا كان هذا يعد إيحاء جنسي
والله ظلموتوا فهيمة بهذا التفسير الخاطئ. فهي قد وضعت السبابة علي مكان الكي للمصاب باليرقان ليس الا.
هنالك ناس ينقدون الاشياء من اجل النقد فقط او من باب خالف تزكر
اين الاشارات والايحاءات ؟؟؟ واشارات الفنان لا تعطى المعنى المقصود دائما الا اشارات لاشياء معروفة كالقلب والعيون لكن تانى اى اشارة من الفنان حسب تفاعلو مع الاغنية وبتختلف من فنان لآخر
بالجد اغنية جميلة وكلماتا جميلة جدا م فيها اى اشارات او ايحاءات تخدش الحياء
تحليل خاوي ومريض.. تحريف للمعنى.. من قال لك ان حركة أيادي فهيمه دلالة على العملية الجنسية!!! إتق الله يا باشا
(الفيه حرقص براه برقص) (كل إناء بما فيه ينضح)
بت مؤدبه ومهذبه بلاش حقد معاكم.
وضع الكية محل الوجعة لا يعنى بالضرورة ايحاء جنسي … فلقاء الشاعر بمحبوته هو في حد ذاته علاج بالنسبة له مثل وضع الكية محل الوجعة …. و اذا تابعنا مثل هذه التفسيرات فسنجد كل الأغاني عبارة عن ايحاءات جنسية …
يعنى ممكن واحد يقول المقصود شنو ب (سالت مشاعر الناس جداول !!!!) في أغنية ود الأمين : جانا الخبر شايلو النسيم بالليل يوشوش في الخمايل …. …… بكت الورود سالت مشاعر الناس جداول … يعنى ممكن أنا (بالراحة) أطلع ليك منها ايحاءات جنسية (بت كلب) !!!
الغنية مافيها حاجة لكن البنات بعرفوا رندوك بعض
تصحيح الداقوي لايعني صغير الغزال او الارنب بل المقصود هنا هو الرجل قصير القامة وهذه الكلمة تستخدم عند بعض القبائل العربية في السودان خصوصاً البطاحين والكبابيش وهذا واضح من شكل الأغنية بحيث تحمل طابع الريق اكثر من المدينة
لا تعليق
معليش اساءة الظن اصبحت السمة المميزة للكثيرين في هذا الزمن . وطبعاً الزهج بعمل كتير ويقلب حتى الزوق العام . وريم منصور دي الظاهر عليها اليوم داك زهجانة وقرفانة وضغطها مرتفع ومشاكلة ناس البيت كلهم وممكن تكون ما فطرت ولا ادغدت ومادة قدومها اليوم كلو . اعوذ بالله . نطالب باعتذار من ريم منصور لشاعر الاغنية ولفهيمة .
الليل …أرح بالخلاء دا نأخد نجعة يا الداقوي
ننم ونقوقي ساعة الرجعة يا الداقوي
نطرب في الدماس والهجعة، نخت الكي محل الوجعة يا الداقوي ،أرجع لي
كلام واضح اظن ….. ماشين بالليل في الخلاء … ناخد نجعة معناها نتكئ … الدماس يعني الضلمه … يبقى تفسير نخت الكي في الوجعة معناها شنو ؟؟؟؟؟
بلاش فلسفة كلام واضح ما داير تفسير
القال فيها اشاره جنسية اكون مريض ليس الا
يا Admin. التعليق بتاع الفيس بوك تحت اسم Abualgaib Abdelrahman ممكن يقفل ليكم موقعكم دا …
دا كلام لا يجوز … تعليقك تحت الاعتماد … يعنى اعتمدتوا التعليق بتاع الزول دا … أمسحوا التعليق و أعملوا للزول دا block
و الله لا تربطني أية صلة بالفنانة أو الزول التاني … مش الكلام دا حرام و عيب و قذف محصنات … لو ما عندك اثبات .. يقام عليك الحد
ريم منصور دي شكلا البورة عملت ليها برنويا
كلام بايخ وما عندو أي علاقة بالأغنية الجميلة الداقوي وبالفنانة المهذبة والرائعة فهيمة والشاعر المحترم بشري البطانة بس كايسه الشهرة بس يا ما يسمونك ريم ماعندك أي علاقة بالنقد ودي حسااااااااادة منك بس
سبحان الله هذا تفسير غريب و ان دل انما يدل على سوء التقدير و التفسير …..هذا التعبير نعرفه و نستخدمه نحن في السودان و ليس وليد و لا ابن هذه الاغنية و هو قول يدل على الفعل المناسب لمجابهة المشكلة المعينة او القول الفصل في نقاش معين ….اقول ليك فلان بكلامه هذا ختا الكي محل الوجعة He was accurately and properly addressed the problem
اتفق مع المعلقين بأن التفسير فيه سوء ظن لا مبرر له وهي سمة أصبحت ظاهرة عند الكثيرين ولعلها من مساوئ هذا الزمن السيء كفانا الله شره .. لكني اختلف مع من حملوا على ريم منصور فالتفسير المذكور ليس تفسيرها وإنما هي قالت في التقرير أنه رأي بعض رواد مواقع التواصل بحسب متابعتها، حيث قالت بالحرف “إلا أن بعض رواد التواصل إنتقدوا أغنية الداقوي لفهيمة عبد الله بحسب رصد ريم منصور محررة المنوعات بموقع النيلين وقالوا أن كلمات الأغنية بها تلميحات جنسية خصوصاُ عبارة (نخت الكي محل الوجعة يا الداقوي) وأضافوا أن حركة أيادي وأصابع فهيمة في الدقيقة (1:55)في الفيديو المرفق كشفت التورية في الشعر للفعل المقصود” انتهى .. وبالتالي فالتفسير غير راجع لريم منصور.
قلتى شنو فيها تلميحات جنسية
الداقوي هنا مقصود به الفتاه التي يتغزل فيها الشاعر، إذ أنه لطالما وصف الشعراء محبوباتهم بالغزلان
وبما ان كاتب القصيدة شاعر من البادية او قروي وجهه خطابه لانثى فلايمكن بأي حال من الأحوال ان يكون التعبير جنسي لان شعراء البادية والقرى عاده اشعارهم لا يكون فيها هذا القدر من الفحش
رغم انني لست من انصار الغناء ولا اشجع على الغناء لكن لا اظن ان الفنانة نعيمه يمكن ان يخطر حتى على بالها هذا المعنى لتمثله بحركة يدها !!
حسن الظن يدل دائما على حسن النيه فأحسنوا الظن يرحمكم الله
ده عدم تهزيب منك انتي
وان دله يدل علي تفكيرك السامج
الوسخ
الاغنية حلوة وفيها برأة وطيبة ومحبة عميقة حتي يظن بأن فيها أبحات جنسية
اما ريم فقد بالغت وحركة فهيمة للكيوالكي هو وضع
الكرود الحار علي مكان الجرح وحتي الشاعر لو قصد
ما ذهبتي اليه فمستحيل حركة فهيمة ان تعني ذلك
واكيد قد ظلمتيها بقولك هذا!
المهم الاغنية حلوة والاداء أحدي .
اذا ساءت افعال المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم
احسنو الظن باخوانكم والله الاشارات عادية وكلمات الاغنية رائعة
اذا ساءت افعال المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم
وانت اكيد اساءت الظن وعليك بالاستغفار وطلب العفو من فهيمة
اذا ساءت افعال المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم
وانت اكيد اساءت الظن وعليك بالاستغفار وطلب العفو من فهيمة
الأغنية ليس فيها أي فحص و هى أغنية تراثية تمتاز بالغاز العفيف و يعد أفضل من شعر و أغاني الحقيقة التي يكثر فيها الوصف الحسي
معذرة
الأغنية ليس فيها أي فحش و تتميز بالغزل العفيف
ﺷﺎﻋﺮ ﺍﻟﺒﻄﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑﺸﺮﻯ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺃﻏﻨﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﻗﻮﻱ
ﻋﺎﺩ ﻟﻤﺘﻴﻦ ﻣﺒﺎﺭﻱ ﺍﻟﺼﻴﺔ ﻳﺎ ﺍﻟﺪﺍﻗﻮﻱ، ﺃﺭﺟﻊ ﻟﻴﺎ
ﺣﻠﻴﻞ ﺍﻟﻔﺮﺓ ﺑﺎﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ﻳﺎ ﺍﻟﺪﺍﻗﻮﻱ
ﻣﺘﻴﻦ ﻧﺘﻼﻗﻰ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻠﻴﺎ ﻳﺎ ﺍﻟﺪﺍﻗﻮﻱ
ﺗﻤﺮﺡ ﺑﺎﻟﻮﺍﻃﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﻳﺔ ﻏﻨﻰ ﺍﻟﺸﻮﻕ ﺗﻌﺰﻑ ﻟﻴﺎ ﻳﺎ ﺍﻟﺪﺍﻗﻮﻱ
ﺍﻟﻠﻴﻞ،، ﺃﺭﺡ ﺑﺎﻟﺨﻼﺀ ﺩﺍ ﻧﺄﺧﺪ ﻧﺠﻌﺔ ﻳﺎ ﺍﻟﺪﺍﻗﻮﻱ
ﻧﻨﻢ ﻭﻧﻘﻮﻗﻲ ﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﺮﺟﻌﺔ ﻳﺎ ﺍﻟﺪﺍﻗﻮﻱ
ﻧﻄﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻣﺎﺱ ﻭﺍﻟﻬﺠﻌﺔ، ﻧﺨﺖ ﺍﻟﻜﻲ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻮﺟﻌﺔ ﻳﺎ ﺍﻟﺪﺍﻗﻮﻱ ،ﺃﺭﺟﻊ ﻟﻲ
ﺗﻌﺎﻝ ﺍﻟﺴﺪﺭﺓ ﺿﻮﻕ ﺧﺪﺭﻧﺎ ﻳﺎ ﺍﻟﺪﺍﻗﻮﻱ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎﻡ ﻳﻬﺎﺗﻒ ﺯﻳﺮﻧﺎ ﻳﺎ ﺍﻟﺪﺍﻗﻮﻱ
ﻳﻤﻴﻞ ﻓﻮﻗﻲ ﻭﻳﻐﺮﺩ ﻃﻴﺮﻧﺎ ﻣﺎ ﻳﻬﻤﻚ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻐﻴﺮﻧﺎ ﻳﺎ ﺍﻟﺪﺍﻗﻮﻱ
ﺍﺭﺡ ﻧﻤﺮﺡ ﻧﺸﻖ ﺑﺎﻟﺘﻴﻬﺔ ﻳﺎ ﺍﻟﺪﺍﻗﻮﻱ ﺷﺘﻴﻠﺔ ﺍﻟﺮﻳﺪ ﺗﻌﺎﻝ ﻧﺮﻭﻳﻬﺎ ﻳﺎ ﺍﻟﺪﺍﻗﻮﻱ
ﻫﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺷﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻘﻀﻲ ﺃﻳﺎﻣﻨﺎ ﺭﻳﺪﺓ ﻭﺟﻴﻬﺔ ﻳﺎ ﺍﻟﺪﺍﻗﻮﻱ
ﻭﻋﺎﺩ ﻟﻤﺘﻴﻦ ﻣﺒﺎﺭﻱ ﺍﻟﺼﻴﺔ ﻳﺎ ﺍﻟﺪﺍﻗﻮﻱ، ﺃﺭﺟﻊ ﻟﻴﺎ
ﻋﺎﺩ ﻟﻤﺘﻴﻦ ﻣﺒﺎﺭﻱ ﺍﻟﻔﻴﺔ ﻳﺎ ﺍﻟﺪﺍﻗﻮﻱ، ﺃﺭﺟﻊ ﻟﻴﺎ
نص الاغنيه واضح وم فيه اي ايحاءات عليك الله ي استاذه ريم منصور م تحاولي تكسبي شهره على حساب الناس وشوفي ليك شغله تانيه اقضيها.