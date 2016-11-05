لماذا سلط الله الكيزان على شعب السودان، وما العمل؟ نقاش ساخن يحدث الان

هل تصدق أن الجنيه كان يساوي ثلاثة دولارات أمريكية في عهد الرئيس السوداني ابراهيم عبود ورغم ذلك خرجت تظاهرات ضده وأطاحت بحكمه فيما يعرف بثورة أكتوبر.
يقول Ali Mhmd Elhsan
(والمظاهرات دي دعوات سياسيين دايرين مصلحتهم والسلطة ما دايرين راحة المواطن و السياسيين اكتر ناس ما عندهم علاقة بالدين و الدليل الكيزان اللي هم اكتر ناس قريبين من الاسلام فسدة و عندما الناس خرجت علي عبود الجنيه كان بساوي 3 دولار ثم أتى الرئيس نميري وأصبح اكعب من عبود و برضو السياسيين ساقوكم زي البهائم وأخرجتم نميري من الحكم وربنا جاب ليكم الكيزان الاكعب من عبود ومن نميري
و تستاااااااهلو لانو همكم الدنيا و بتطلعوا لبطنكم ما لدينكم
و الثورات الحصلت كلها للاكل ما للدين نميري كان فاتح بيوت الدعارة و الخمرة و القمار في الكورة(تتو كورة) ما طلعتوا عليه، لمن ربنا هداه ومنع تلك الأشياء ، طلعتوا عليه).
ورد أعلاه في منشور على مجموعة السائحون بفيسبوك حقق مشاراكات غير مسبوقة بالتفاعل والردود، حيث كاتب صاحب المنشور، محمد محمد (من مات في المظاهرات ليس شهيدا وإن كان يدافع عن حقه لأن الدفاع عن الحق لا يكون بالخروج والتخريب والتحريض والفتنة إنما يكون بالطرق الشرعية اتقوا الله ولا تشعلوا الفتنة ولا تخرج على الحاكم ولو بكلمة ولو بشبر وإلا فإن مِت فموتتك جاهلية وهذا هو الدليل من كلام سيد البشر عليه الصلاة والسلام).
وأرفق معه الحديث النبوي
ولهما عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: « من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية »
1 : البخاري : الفتن (7054) , ومسلم : الإمارة (1849) , وأحمد (1/310) , والدارمي : السير (2519).
ليشعل موجة نقاش ساخنة شارك فيها مئات من اعضاء المجموعة ومازال يتواصل منذ يوم السبت وحتى لحظة تحرير الخبر وبحسب رصد محرر موقع النيلين هذه نماذج من الأراء المختلفة.
Omar Al Khal
طيب البشير ده موش خرج علي الصادق المهدي ولا الصادق كان كافر؟
Ashraf Sidahmed
الحل اصلاح شامل. وواضح ان الامير ضعيف لعمل اي اصلاح. و خير من استأجرت القوي الامين. فوجب التغيير لاجرا الاصلاح
الشيماء بت ليلى وعثمان
اخوي محمد محمد الله يهدينا ويهديك
كان ممكن تكون حاجة مقبولة لو انت قلت للناس إنو البلد فوضى وبقت غابة وفيها سفاحين قتلة، وعربات بدون لوحات، والخروج فيه مخاطرة على الأرواح، والبلد محتاجة لكل ابنائها، يعني من باب خوفك على الناس ..
لكن كونك تحرم الخروج على الحاكم في السودان في الوضع الراهن والحالة الصعبة دي، يبقى ده كلام يتنافى تماما مع رسالة الإسلام إلا يكون قصدك إسلام تاني غير اللي إتعلمناه من الرسول صلى الله عليه وسلم.
محمد محمد “صاحب المنشولر”
ي الشيماء انا عارف. البشير ظالم ومجرم واكل حق الناس بس حبيبي رسول الله امرني مااطلع عايزه تعرضي عن كلام رسول الله انتي حره
الشيماء بت ليلى وعثمان
إسلاميا وعلى حسب ماجاء في رسالة الإسلام وجب الخروج على الحاكم في السودان بل قتاله حتى إذا أمكن ..
.
لكن انا شخصياً عن نفسي ضد الخروج في مظاهرة سلمية من غير حماية ظهور المتظاهرين، حتى لا تتكرر مأساة سبتمبر2013..
.
عشان كده الأمل فقط في شرفاء الجيش حامي الحمى من القوات المسلحة، إذا خرج الناس للتظاهر السلمي المشروع على شرفاء الجيش حمايتهم وإلا ستسيل بحور من الدماء ولن يكترث هؤلاء ..
.
أي ثورة ضد الطغاة غير محمية بالجيش الوطني هي مجزرة مواطنين ليس إلا ولن تنجح مهما تكاثرت الأعداد .. جيش واحد شعب واحد.
Ashraf Sidahmed
الجيش لا ينحاز ان لم يجد ان السلطة خسرت. وهذا تاريخ كل الثورات. وجود السلطة لا يزاح بمظاهرات كما سبتمبر و لكن بانتفاضة كابريل و اكتوبر. ثم من قال لك ان الجيش لم يحمي المتظاهرين في سبتمبر؟ اسالي ناس الحلفايا و ناس امدرمان. لولا الجيش وحاتك الدوشكا ما كان تديك الدرب
Ali Mhmd Elhsan
الخروج علي الحاكم حرااااام بغض النظر عن ظالم او عادل لقول رسول الله (اتركوهم ما اقامو فيكم الصلاة) و في حديث تاني الرسول قال (لا تخرج علي الحاكم حتي لو اخذ مالك و ضربك علي ظهرك) مش لو زاد الاسعار حتي المال العندك قلعو و جلدك ، عشان مافي زول يتعذر بالظلم و الغلاء و كبت الحريات ، كلام النبي واااااضح المستثني حاجة واحدة بسسسس (اقامة الصلاة) و كلكم بتشهدو اسلاميين علي علمانيين انو الحكومة ب سجما دا كلو ما منعت الناس من السنن ناهيك عن الصلاة ، الرجال مقصرين البناطلين و مربين دقونم و النسوان منقبات ، مافي عسكري بسألم.. و خلي يجي راجل يثبت انو مشي الجامع يصلي لقي عسكري واقف في الباب حماهو يدخل ، و نحن لمن بنرفض الخروج ما عشان الحكومة و المؤتمر الوطني علي حق ولا الاوضاع عاجبانا ، ابداا ، الغلاء حاصل و المعيشة صعبة و الحكومة مقصرة لكن الدين حسم الموضوع ولا شي فوق الدين حتي لو كرهنا..
و عشان الدين جا في صالح المؤتمر الوطني نحن نكفر يعني؟؟؟!!!!!!
Anwar Bushara
محاولة فاشلة لتغبيش الوعي..كلمة الحق في وجه السلطان الجائر من صميم الدين
Ismail Abdelhai
عرفنا أن الخروج على الحاكم غير جائز ، إذن لماذا حرض المرحوم د. الترابي الناس على ثورة أكتوبر ، وكذلك الصادق وجماعته على الثورة ضد النميري ، ثم أتى د. الترابي بهذا النظام وحرج على الصادق المهدي ، هل د. الترابي كان لا يعلم حرمة الخروج على الحاكم أم هناك فرق بين الحكام .. أفتونا لقد إخترنا ، أحيانا تقولون هذا حلال وهذا حرام ، وأحيانا تصمتون .. ولماذا إرتفعت الأصوات التي تنادي بحرمة الخروج على الحاكم ، أين كنتم فيما مضى …
أبي محمد محمد
سوريا مصر ليبيا
نعم لاسترداد الحقوق ولكن ليس بالتخريب الامن الامن مهم وحفظ الاهل والانفس
الخرطوم/معتصم السر/النيلين
36 التعليقات
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المكتوى بنار العربى
2016/11/06 at 4:22 ص (UTC 2) رابط التعليق
الناس ممكن تطلع تظاهر تطالب بحقها ولا تخشى الموت لانو الموت انت نائم ممكن تموت بلزعة بعوض ممكن تموت الموت حق لا مفر منه .لكن اطلع تظاهر وتتغير الحكومة ويجى عرمان او مناوى او عقار او الصادق من فنادق الخمس نجوم يلقاها باردة؟ دى ما بتحصل نعم الحكومة فاسدة واذت الشعب اذيه ما بعدها ازيه وجوعته جوعا كافرا لكن جننا ترفعه ولا جننا ما تعرفه واخيرا ربنا سبحانه وتعالى اقسم مرتين أن بعد العسر يسر
Alkarazy
2016/11/06 at 8:13 ص (UTC 2) رابط التعليق
اعتقد هي اقدار الله كيزان يتلاعبو بالعقيده فامدهم الله حتي إذا ماوصلوا قمه الظلم اخذهم فرادى وزرافات .إنظر الله سحب رأس الفتنه إنذار اول فضل الثاني وبعده الزرافات .الان نبدأ بالثانى.كما ان هناك قانون الحق العام للدوله كذلك هناك حق لله لا مفر منه
فأين تذهبون .الحق حق والباطل باطل.والغريبه عند الكيزان صفه واضحه ذكرها القرآن الكريم الا وهي قسيه القلوب .اما الشعب آسف ان اقول اصابتهم غفوه لعدم ترقيت انفسهم فى علم الله واقصد هنا فهم عقائد الله فالعباده شي والفقه العقائدي شيئا اخر فلوا الكيزان مؤمنين حقا بالله ولديهم مشروع ديني حقيقى لما قاموا بالانقلاب العسكري وبعسكري جاهل يعلمون رأس ماله رصاصه.هنا هم خرجو تماما من اسس العقيده ألاوهي الشوره فلو صبرو شويه بعد حصولهم علي ٢٢عضو وهو مؤشر للصعود للحكم من دون العسكر.ولذا عندما الخروج على الحاكم ليس له حجه تماما والدليل ولارحمه واحده نزلت من السماء لهم دليلا على ان الله يعلم انهم على باطل ولذا وجب علينا اهدارهم وإن لم نفعل فعلو الامر غيرنا وهوالمتوقع عندها لاتندهشو فسيقع علينا نصيب من العقاب اكان حق عبود او النميري اما الموجود فهو اصلا على باطل لذا لزم التنوير والتحليل
أب لمبة
2016/11/06 at 8:25 ص (UTC 2) رابط التعليق
جيشنا هذا مرتزقة عملته برطانيا لحماية مصالحها و ما زال يحمي مصالحهم وينفذ اجنداتهم الخبيثة بكتم المارد السوداني بعد ان استشعرت برطانيا قوة الشعب السوداني وقد انضم اليه تنظيم الاخوان الماسوني لاعطاء الامر طابع ديني
تبا لهم
ابو كريم
2016/11/06 at 9:14 ص (UTC 2) رابط التعليق
نظرة ثاقبة يا اب لمبة. دايما تعليقاتك on the spot
abuzeid
2016/11/06 at 12:39 م (UTC 2) رابط التعليق
عن الخروج على الحاكم او اﻷمير فهذا الشعب لم يول أمير إنما يتم التﻻعب بصناديق اﻹنتخابات دوما فينصب أهل السلطة من يرضونه ويتبعهم الشعب حتى أصبح افراد الشعب كالشياة يساقوا أو يتم إرهابهم حتى صار الجبن ديدنهم فأضحوا ﻻ يحركون ساكنا….
زاهر عبدالحي العزازي
2016/11/06 at 2:26 م (UTC 2) رابط التعليق
والله اسي لو ما كلامكم دا زاتو ما عارفين في حكومه
muhamed malik
2016/11/06 at 2:28 م (UTC 2) رابط التعليق
المؤسف حقيقة ان الانقاذ حكومة متمكنة وصاحبة خبرة كبيرة .. ما اظن لو انسحبت الانقاذ سيبك من مظاهرة واسقاط ما اظن نجد حكومة منظمة مثل الانقاذ … برغم اننا ما راضين ابدا بسياسات المؤتمر الوطني .. لانها. من الاخر كده و بكل بساطة كملت فهمنا .. لست من مؤيدي فكرة المظاهرات والخروج الي الشارع .. لاننا نفتقر لاسلوب المظاهرات والاحتجاجات .. نحن كمواطنين بنسرق بعض وبندمر منشأتنا ومصالحنا بنخرب بس .. ما بنعرف كيف نوصل رسائلنا .. متخاذلين دايما .. خوافين وتحت تحت طوابير .. الاهم من ده كلو طالما هناك خلل لابد من تجديد المطالبة بأقالة وزير المالية لانو عاجز عن اي اضافة يعني فاااااشل بالواضح كده وكذلك وزير والاستثمار لانو ما شاطر زول بليد وغير متطور وليس اهلا لها ومراجعة دفاتر المحليات وضبط السوق وضبط الوجود الاجنبي .. نحاول نصل السلم والاستقرار ما بالحوار ولاشي اهتموا شوية لحال الولايات ممكن الناس ترضي عنكم بس بمجرد اهتمام ولو كان طريق او خط مياه او اي خدمة لصالح المواطن .. ممكن تقلل حدة الحروب والاختلافات .. اقل شي بكون وفرت مليارات كانت حتروح عتاد وسلاح وزخائر ومركبات ووقود .. غايتو نحن بس نتصبر الله بدي الجنة
مختار
2016/11/06 at 7:27 م (UTC 2) رابط التعليق
كلام يوزن بلد أتمنى كل السودانيين يعرفوا هذا الفهم وأن نفكر بالعقل
عبدالهادي السودان
2016/11/06 at 2:39 م (UTC 2) رابط التعليق
كلو كلام فارق معارضة وحكومة
Derdiry
2016/11/06 at 3:25 م (UTC 2) رابط التعليق
الخروج على الحاكم المرابي واجب لان الله سبحانه وتعالى وعد آكلي الربا بحرب منه ورسوله الكريم ..وكلنا نعلم بان هذه الحكومة عقدت مع الدول المانحة غير الاسلامية قروض ربحية اي بفوائد ربوية وقد وصلت الاستدانه الى اكثر من 50 مليار دولار وهي ديون ربوعية على عاتق الشعب السوداني استلمتها هذه الطغمة الحثالة بحجة التنمية ومع الاسف لم نرى تنمية بل تدهورت البني التحتية التي كانت قائمة اما بالبيع والمخاصصة او بالاهمال المتعمد ..وبالمقابل لم نجد اثر لهذه المبالغة الهائلة ولكن بالمقابل فوجئنا بظهور مليارديرات جدد في زمن وجيزة امتلكوا العمائر الشواهق داخل البلاد وخارجها وامتطوا احدث انواع الفواره من الفارهات وكنزوا الذهب والفضة وتعددت حساباتهم المصرفية داخل وخارج البلاد بالعملات الاجنبية والمحلية..لكل ذلك يجب اكرر يجب ان نحارب هذه الطغمة الفاسدة التي اوقعتنا في هلاك الربا وان نسعى لاقتلاعهم حتى نتمكن من التخلص من الربا لان القروض لها ارباح سنوية مستحقة لتلك الدول وبالتالي إن لم نتحرك ونعمل على محاسبة هؤلاء الاقزام لاستعادة اموال الشعب وتسديد القروض ستظل تلاحقنا لعنة القروض وسنظل محاربين من الله ورسوله كما جاء في محكم تنزيله..
الربا من الذنوب العظيمة التي حذرنا الله ورسوله منها، وقد أعلن جل جلاله الحرب على آكله وموكله من بين سائر الذنوب.فالمرابي جان على نفسه وعلى الأمة، فعقوبته غليظة في الدنيا والآخرة فهو معاقب بحرب من الله ورسوله.. ولعنِ الله له.. ومحق أمواله الربوية..ونقصان أمواله.. والعذاب في الآخرة.1- قال الله تعالى:}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ]278[ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ]279[{]البقرة:278- 279[.2- وقال الله تعالى:}يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ]276[{]البقرة:276[.3- وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:»اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ«. قالوا: يَارَسُولَ الله، وَمَا هُنَّ؟ قال:»الشِّرْكُ بِالله، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلا بِالحَقِّ، وَأكْلُ الرِّبَا، وَأكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلاتِ«. متفق عليه.4- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله صلىالله عليه وسلم آكِلَ الرّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ،
مختار
2016/11/06 at 7:21 م (UTC 2) رابط التعليق
{ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ{26} تُولِجُ اللَّيْلَ فِي الْنَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الَمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ{27} الآية آل عمران26
راغب بدري
2016/11/06 at 8:19 م (UTC 2) رابط التعليق
الخروج على زووول ظااالم واجب
راغب بدري
2016/11/06 at 8:19 م (UTC 2) رابط التعليق
الخروج على حاكم ظااالم واجب
bahi
2016/11/07 at 1:23 ص (UTC 2) رابط التعليق
بس عايز أصحح معلومة: الجنيه السوداني حتى عهد الرئيس نميري الذي أتى للحكم بعد عبود كان يساوي 3.78 دولار وتحديداً حتى عام 1978 وهو التاريخ الذي حضرت فيه أول بعثة من صندوق النقد الدولي إلى السودان لتقييم قطاعات الاقتصاد وكانت توصياتها بتخفيض الجنيه بمقدار قليل وبعدها لم يتوقف التخفيض أبداً .. وقد أعلن التخفيض في البرلمان وزير المالية في ذلك الوقت هاشم عثمان عبدالسلام .. حدث هذا رغم أن نميري شكل لجنة من اقتصاديين سودانين من بينهم بروفيسور/ علي محمد الحسن آخرين لتقوم بدراسة قطاعات الاقتصاد بالتزامن مع دراسة صندوق النقد .. وقد أوصت اللجنة في ختام دراستها بزيادة العملة السودانية مقابل الدولار إلا أن نميري وهاشم عثمان رموا بها في سلة المهملات وأعلنوا تخفيض الجنيه امتثالاً لتوصية صندوق النقد الدولي .. وقد قام بروفيسور/ علي محمد الحسن مع آخرين منهم أستاذنا د/ محمد نور حسين رحمه الله بتأليف كتاب بعنوان:
Sudan Economy in Disarray أثبتوا فيه صحة رأيهم استناداً لدراسة قطاعات الانتاج السودانية.
هاشم
2016/11/07 at 6:23 ص (UTC 2) رابط التعليق
حسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم ارنا في الكيزان مايسرنا اللهم ارنا فيهم يوما اسودنا اللهم انا تضرع اليك ان تخسف بهم الارض من تحتهم
سليمان
2016/11/07 at 12:39 م (UTC 2) رابط التعليق
الخروج علي الحاكم حرااااام في ديننا الاسلامي ولو كان ظالما والحاكم اصلا حايعمل ايكم شنو عندو عصا موسي ام خزائن قارون الحاصل ده كلو ببعدنا عن منهجنا ” ولو ان اهل القري أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والرض” و ” لقد كان لكم فؤ سبأ اية
asel
2016/11/07 at 12:43 م (UTC 2) رابط التعليق
هم م عاملين اعتبار للناس المالاقيه اكل م لاقيه معيشه م موفرين اي حاجه حاليا ف ناس شايله هم تفطر كيف وتتغدا كيف وتتعشاء كيف وحرام عليهم
ود محمود
2016/11/07 at 12:55 م (UTC 2) رابط التعليق
محمد محمد ;
من أنت ؟
وماذا يعنون لك الكيزان ؟ وماذا يعني لك السودان ؟
اذا كنت تحرم الخروج على الكيزان بحجة انهم ( اقاموا الصلاة ) فانت مخطئ تماما. إنهم لم يقيموا الصلاة لأن إقامة الصلاة لها تبعات ولها شروط لها أحكام فعليك أن تعلمهن أولا .
هل لديك خبر التي إرتدت عن دين الله ولم تعاقب بل قوبلت بالصفح والإعتذار والحماية أيضا ؟ هل سمعت بها ؟ ليس علينا أن نغمرك بالأدلة التي تكفر الكيزان لأنك لن تعي هذا أبدا أبدا أبدا
رحمةالله عبدالله
2016/11/07 at 12:56 م (UTC 2) رابط التعليق
لك الله ي وطني
draig afam
2016/11/07 at 1:12 م (UTC 2) رابط التعليق
المشكلة في المواطن ليس الحكومة
G.sharif
2016/11/07 at 1:26 م (UTC 2) رابط التعليق
من راي منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطيع فبلسانه فان لم يستطيع فبقلبه وذلك اضعف الايمان
ريان
2016/11/07 at 1:35 م (UTC 2) رابط التعليق
علي ماذا نتظاهر علي زياده المحروقات النسبيه هذه
فما بالكم انا بنفسي دخلت علي صيدليه وطلبت شريط بندول وعندما سالته عن السعر كان مبلغ بسيط جدا لدرجه انو جاني الفضول لاسأله عن ذلك وعندما سألته ضحك وقال لي انتي بس انتظري 2017قلت ليه ليه قال لي الحاجه البي 10بتلقيها بي عشرين يعني زياده بنسبه100%
gassan adeel
2016/11/07 at 2:22 م (UTC 2) رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته وبعد : سلط الله الكيزان علي هزه الامه لان نفوس الناس اتوسخت وضمائرهم ماتت وقلوبهم ضعف بل انعدم الايمان منها وكل زلك يرجع عن ابتعاد الناس عن دينهم وعن نهج الله ورسوله وسلفهم الصالح .
والادله والبراهين ما اكثرها سير في جميع الاسواق والاماكن العامه والخاصه والجامعات ياخ باختصار اينما وضعت رجلك في شبر من هزه البلاد تجد الفساد عيانا وبيانا كثر وتفشئ التبرج والتعري المؤدي للزنا اكيد تفشي الزنا في السودان سبب في كل هزا اوليس الزنا يورث الفقر هزا حديث رسول الله انظر كيف امتلات المايقوما بابناء الزنا انظر كيف يلبس الفتيات لبس عاري لبس اليهود والمشركين يقلدن الممثلات والفنانات الله يقول وليضربن بخمورهن وهن يتعرن ويتكشفن افحسبتم ان يترك الانسان سدئ وغير زلك التجار ياكلون اموال الناس بالباطل ورجال الاعمال ياكلون الرباء اضعاف مضاعفه والموظفين 90%منهم مرتشين ومن الراشي اوليس الاثنان ملعونين اوليس اللعن هو الطرد من رحمة الله وكثر الحسد والجحد بالنعم بين الناس بل بين الاهل حتي الاخوه والاشقاء اوليس هزا بضعف ايمان واتساخ نفوس وموت ضمائر ي اخوان مصائب كثيره وصل اليها الانسان السوداني لن يكفي الكتابه عنها ليالي طوال انظروا الي انفسكم والي من حولكم وفي بلادكم بدقه وتمعن ستجدون هزا الكلام كله في ارض الواقع ويوميا يحدث بالتكرار وبالتمادي طيب ان الله بصير بالعباد وهو معكم اينما كنتم الناس بعدت عن الله وعن الدين والله الغني عنكم وان يشاء يزهبكم وياتي بخلق جديد وقد كتب الله ان الارض يرثها عبادي المفلحون وين فلاحكم حي علي الفلاح يؤزن المؤزن وينادي بها خمس مرات في اليوم ويرددها في كل مره مرتين وانتم لا حياة لمن تنادي وكانما تنادوا للفساد وتسبوا وتلعنوا في الحكومه وماسكين في جملة فساد اداري طيب وين فساد نفوسكم وين فساد قلوبكم لزلك سلط الله عليكم الكيزان واذا فسدت الامه سلط الله عليهم من لا يرحمهم اولم يبعث الله بالحجاج بن يوسف السقفي لاهل العراق بسبب الفساد وانظر ايات الزكر الحكيم في هزا السياغ ان الله لا يحب المفسدين . ولا تعثوا في الارض فسادا . ولا تفسدوا في الارض . انظر كيف يضرب الله للناس الامثال لعلهم يتفكرون.لعلهم يتدبرون .لعلهم يعقلون اذا لمن ولماذا كل هزا النزر والوعيد هزا ماكسبته ايديكم . وكم من قرية اهلكناها بظلمها . ان الله لايظلم احدا ولكن الناس انفسهم يظلمون . ولو ان اهل القري امنوا لفتحنا عليهم بركات من السماء . وما من شئ الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم . (وماتقولي البلد زمان وفي عهد فلتكان وجاء علان والناس كانوا في نعيم وهسي ده جحيم وم تقولي جنيهنا كان لي قيمه وكان بالشي الفلاني واهلنا زمان بس ياخ ده كلام فارغ . اولا الناس زمان كانو بعرفوا الله وماسكين في الله ومتقين الله عشان كده البلد كان بي خيره بسبب اهلها الطيبين المفلحين ربنا منزل ليهم بركات السموات والارض & لكن اليوم متبرجيت عارين وكازبين منافقين وحاسدين ومضرين وراشين ومرتشين مافي ضمائر ولا يقين ولا ايمان ولا دين ولا فاضين لي البنصح بالدين فاضين للفارقه واللهو والمثلثلات التركيه والهنديه والافلام ومتخزين الكفار والفجار مثل وغده & ونفسكم فاتحه راجين الله يصلح حال البلد وينعكم بخيرو وينزل ليكم بركاته انتوا مستهلبين ولاهين وغركم بالله الغرور وغرتكم الحياة الدنيا وستعلمون اي منقلبا ستنقلبون . والله لو ما اصلحتوا نفوسكم ورجعتوا لربكم يسلط عليكم ما لا تعلمون . عيبوا انفسكم ماتعيبوا حكامكم الانقاز بتنققز الماسك في الله وبتعزب بي سياسته المفارق درب الله . وشكرا
غسان عادل الماحي
شكري
2016/11/07 at 4:46 م (UTC 2) رابط التعليق
كلامك مظبوط مية في المية بس داير أسأل لوحة المفاتيح العندك ما فيها حرف الذال (ذ)؟
waleed
2016/11/07 at 3:06 م (UTC 2) رابط التعليق
حتي لو اتفقوا يطلعو مظاهرات الشعب يقول م بقدر أوقف أكل عيشي يا ربي
maimana taj-alsir
2016/11/07 at 4:00 م (UTC 2) رابط التعليق
انا شايفه كلللل التعليقات دي لا بتودي ولا بتجيب…ومايبقى كلا ساي لو كلكم بقيتو يد وحده وطلعتو مظاهرات مافي شي ح يتغيررررررررر للاسف الشدي
ابوبكر
2016/11/07 at 4:06 م (UTC 2) رابط التعليق
كده الحاكم ده خلوه . مشكلة السودان م بالتظاهر ضد رئيس الدولة ولا بالعصيان المدني
المشكلة في الستار البينا وبين المسؤولين الكبار
طيب نحنا شايفين الرشاوى البتدفع لناس المرور ،والمحليات ، والمحسوبية، والعنصرية
عملنا شنو
ممكن نطلع مظاهرة سلميه نرفض بيها رئيس محلية
ممكن نطلع مظاهرة سلمية علي شرطة المرور ونطالب ب محاسبة أي شرطي يتلقى رشوة ممكن نطلع مظاهرة سلميه ونطالب بإلغاء المدارس الخاصة ونطالب ع الأقل بمجانية التعليم ل أقل من سن 18
ممكن نطلع برضو ونطالب بإلغاء شركة الهدف للعمالة الشغاله واسطة وسمسرة بينا وبين المؤسسات لانو والله حكومة الانغاذ كلها م كعبة
نغير الكعبين فيها ونضمن سلامة أرواح شبابنا وكده الحكومة بتقيف معانا والجيش بحمينا ونطالب بحق الجيش ونرفض أي جيش بديل وبرضو كده الجيش بنبسط لأنو طالبنا ب حقو
وممكن حبة حبة نغير بلدنا
ونطالب بحقوقنا واحده واحدة ناهيك عن مشروع الجزيرة الممكن نعمل ليهو نفره لو كل واحد من السودان أو خارجو لو اتبرع ب جنيه واحد نحنا بنرجعو أحسن من أول
ونستفيد من تجربة إثنين من رموز الدولة أمثال ايله وأحمد هارون
يعني هسي ف فكركم لو طلعنا بكره وقلنا م دايرين والي الخرطوم الحكومة ح تدقنا بالعكس نحنا كده ح نساعد المؤتمر الوطني انو يعرف الكويس فيهو منو والكعب منو
ونساعدو بنفره ل محاربة الفساد ونبلغ في أي مسؤول يتلقى رشوة
وممكن وممكن. …….الخ
بس نحلها ونمسكها واحده واحدة
الفاتح ابو أحمد
2016/11/07 at 5:08 م (UTC 2) رابط التعليق
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالێ وبركاته
اولا الخروج ع الحاكم غير مشروع والمظاهرات عمل تخريبي من الد رجة الاولي
والدين ما بسمح لينا نعم.
ونحن ذاتنا نظاهر ليييييه ما نعاين لنفسنا هل انحنا بنظاهر عشان شى بمس الدين ام بنظاهر عشان ناكل ونشرب
الطيب عبد الماجد الطيب
2016/11/07 at 5:13 م (UTC 2) رابط التعليق
السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ
حُدِيَثُكِمٌ صّحُيَحُ لُا يٌَخرَجْ الُشِْعبّ ْعلُيَ الُحُاكِمٌ
كِلُ مٌا نَبّحُثُ ْعنَُه ُهو اصّلُاحُ الُحُالُ وَالُوَضُُْع الُمٌْعيَشِيَ وَتْطِوَيَرَ الُبّلُدِ
كِثُيَرَ مٌنَ الُشِْعبّ يَقًلُ انَ كِلُ ُهذَا مٌنَ الُحُاكِمٌ وَمٌا يَتْبّْعُه (نَْعمٌ )وَايَضُا الُشِْعبّ مٌقًصّرَ كل هذا حُاصّلُ اذَا تْمٌ الُتْفَاوَضُ بّيَنَ الُتْرَفَيَنَ وَتْحُدِثُ فَيَمٌا يَنَفَْع الُبّلُدِ كِلُ الُدِوَلُ فَيَ تْطِوَرَ دِايَمٌ لُمٌاذَا انَحُنَا كِسِوَدِانَيَنَ لُمٌ نَتْفَقً فَيَ صّالٌُخ بّلُدِنَا وَنَفَْع انَفَسِنَا تْحُدِثُ مٌْع نَفَسِكِ اسِألُ نَفَسِكِ لُمٌاذَا نَحُنَ فَيَ مٌشِاجْرَاتْ مٌتْكِرَرَُه وَلُمٌاذَا الُآنَ اصّبّحُتْ الُسِوَدِانَ جْنَوَبّ الُسِوَدِانَ وَشِمٌالُ الُسِوَدِانَ لُمٌاذَا وَقًرَيَبّآ سِيَتْمٌ فَصّلُ كِلُ جْذَ مٌنَُها وَشِبّابّنَا يَتْْعاطُِه الُمٌٌخدِرَاتْ وَكِثُيَرَ مٌنَُهمٌ ْعطِالُُه لُمٌاذَا كِلُ ُهذَا لُمٌ نَتْْعرَفَ بُّها لُمٌاذَا لُنَنَا كِلُ شٌِخصّ فَكِرَُه فَيَ ذَاتُْه لُيَسِ مٌصّلُحُُه الُوَطِنَ
وَكِــــــــــــــــــــلُ ُهذَا
يَنَـــــــقًــــــصّــــُه ?الُقًوَُه بّلُوَحُدُِه
لُتْـــصّـــبُّه. ?
تْفَالُؤ بّـــلٌُخـــيَرَ وَالُمٌحُبُّه. وَكِوَنَوَ جْسِدِ
وَاحُــــــــــــــــــــــــــــــــــد
مِحَمِدَ فَيرِدَي
2016/11/07 at 5:29 م (UTC 2) رابط التعليق
گلآمِ فَ آلصِمِيمِ
مراد
2016/11/07 at 5:50 م (UTC 2) رابط التعليق
كل حزب سياسي هم مصلحتوا فقط الي متى نظل جاهلين في وجهة نظري انوا العيب ما في الحكومة العيب فينا وبحبنا لانفسنا وتعصبنا القبلي اذا اردنا ان نتوحد فعلينا اننسى اننا شوايقا او جعلين اوغيروا هم الوحيد هذا الوطن الغالي ع اانفسنا اتمنى ان يظل عاليا ومتوحد بين الشباب ولكن من المؤسف ان تلقى الجهل في الشباب الجامعات الذي لايعرف سوى رابطة اولاد بلدوا
حبيب عشر
2016/11/07 at 6:20 م (UTC 2) رابط التعليق
ياتوحاكم المؤمن ولاالخيرمؤمن الخروج عليه حرام
الشذروان
2016/11/07 at 11:04 م (UTC 2) رابط التعليق
ياجماعه بالنسبه للناس البقولو الخروج علي الحاكم حرم . انا بطلب منهم ان يفهم الحديث صاح .
وبعدين هو وينو الحاكم . الحاكم المقصود في الحديث هو الذي يحكم بما انذل الله ورسوله .
•اللّه المستعان
محمد آدم
2016/11/07 at 11:54 م (UTC 2) رابط التعليق
أنا ضد الخروج والتظاهر لأنو ما حيغير حاجه في الوضع الراهن الناس تصلح حالا مع ربنا سبحانه وتعالى وربنا حيصلح لينا الحكام نحنا شغالين خمج نأكل لحوم البشر بالنميمه وماملتزمين بالصلوات ناهيك عن العبادات الأخري دايرين نتكلم عن الحكام والله البلد دي لو استلموها ناس غير الكيزان حتكون أسوأ بي ألف مره عن الوضع الراهن
جمال حسن
2016/11/09 at 1:19 م (UTC 2) رابط التعليق
طيب قولوا طلعنا وظاهرنا واسقطنا الحكم فمن هو اهل ليكون قائدنا الا تعتبرون باخوانكم في سوريا وفي اليمن وليبيا فلندع عقولنا هي التي تحكم هل يوجد من يجعلنا في حال افضل من هذا هذه هي الحياه قد خلقنا في كبد ما اجملها وهي قاسيه
د. كمال طيب الأسماء
2019/01/19 at 1:48 ص (UTC 2) رابط التعليق
والله يا إخوان إن كارثتنا تكمن في أننا حتى الآن لم نفهم مشكلتنا .. ننظر إلى مسرح لا نعرف من هم الممثلون على خشبته ولا نعرف عن مخرج المسرحية وربما لا نعرف قصة المسرحية … فمن قراءتي لما ورد أعلاه أدركت أن من كتب لا يفرق بين كوز جبهجي وإسلامي وأخوان مسلمين … ولا أريد أن أخوض في هذا كثيرا .. فقط اقول : إن هذه الشرذمة لا علاقة لها بالإسلام … ولا الحركات الإسلامية .. صحيح إن الذي أتى بهم هو عراب الحركة الإخوانية حسن الترابي ولكن هذا كان جزءا من فصل التقنع في المسرحية وسرعان ما أبانوا عن وجههم الحقيقي .. وجه اللصوصية والتجبر والتسلط وقهر الشعب والبطش والتنكيل به … أما الكيزان فهي تسمية جماعة حسن البنا الإخوانية عندما قال (الدين بحر ونحن الكيزان التي تغرف منه) فلا تخلطوا يا إخوان ولا تتحدثوا عن هؤلاء باعتبارهم حركة إسلامية ولا كيزان … ولا شيء .. هؤلاء نبت شيطاني غريب على وطننا …. ونسأل الله أن يقتلعهم ويأخذهم أخذ عزيز مقتدر