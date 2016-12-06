ما حقيقة زواج قائد الدعم السريع اللواء حميدتي؟ رشان اوشي تتمنى الزواج منه حتى ولو الرابعة

وجدت صورة لقائد قوات الدعم السريع اللواء “محمد حمدان دقلو” الشهير بحميدتي وهو يجلس بجوار عروس سودانية ترتدي ثوب الزفاف حظاُ وافراً من الإنتشار على السوشيال ميديا بإعتباره عريساً يجلس بجوار زوجته.
ريم منصور محررة المنوعات بموقع النيلين بحثت عن حقيقة الصورة وإكتشفت أنها صورة عائلية تجمع القائد حميدتي في زواج مع زوجة أحد افراد عائلته وليست زوجته بحسب أحد أفراد أسرة حميدتي والذي أبدى إنزعاجه من الشائعة التي إنتشرت.
وكتب الصحفي السوداني المعروف محمد حامد جمعة على حسابه الرسمي بفيسبوك بحسب رصد محررة النيلين (كل الامر أن الرجل حضر مناسبة لبعض اهله ولان الخال والد ومثل عرف السودانيبن في أبرار هذه المناسبات تحول الرجل الي صاحب عرس).
ووقع عدد من النشطاء والصحفيين في فخ الصورة قبل أن يتأكدوا من حقيقتها ومنهم الصحفية رشان أوشي التي كتبت تعليقاً على الصورة (بالغتي يا الشلبتي حميدتي)، وبعدما عرفت الحقيقة من أحد أصدقائها وقد قال لها(ليست زوجته هو عرس قريب له والرجل مواجب ليس الا)، فكتبت رشان (الحمدلله لاني قافله عليه).
وبعد أن قالت الصحفية أماني إيلا لصديقتها رشان أوشي أن من في الصورة ليست زوجة لحميدتي وأنه متزوج من إثنتين داعبتها رشان قائلة ( مرتين بس؟خلاص انا وانتي نتمهن 4). وأضافت الأستاذة رشان أوشي في تعليق أخر على حسابها بفيسبوك بحسب متابعة محررة موقع النيلين ( انا غيرانه من العروس دي).
ريم منصور
19 التعليقات
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Atbara
2016/12/06 at 3:53 ص (UTC 2) رابط التعليق
هسه بمفهوم الزمن ده كلام كلام البنت دي بيسموهو شنو ؟؟؟ غزل عقيف
شكري
2016/12/06 at 8:53 ص (UTC 2) رابط التعليق
تسمى إنطلاقة وقلة أدب!
كبريت
2016/12/06 at 7:52 ص (UTC 2) رابط التعليق
فجرتي وطغيتي يادنقلاااااااااااوية …………!!!
عاوزالك واحد قتال
ابو العربي الاصلي
2016/12/06 at 8:29 ص (UTC 2) رابط التعليق
لو تقصد بالدنقلاوية رشان اوشي فهي ليست دنقلاوية لان اسم اوشي ليس من اسماء الدناقلة
جلابي (ماركة !!)
2016/12/06 at 12:21 م (UTC 2) رابط التعليق
أين الفجور يا هذا ؟؟ !!!
هي عايزة زوج بالحلال ….
بس عالم عايزة تقول أي كلام و خلااااااااااااااااااااااص !
كبريت
2016/12/06 at 1:02 م (UTC 2) رابط التعليق
افو الرجولة أنتهت كان هذا يعتبر اي كلاااااام بنسبة لك
رغم أن الطابع هو المزاح في الأمر
ABOAHMED
2016/12/06 at 3:32 م (UTC 2) رابط التعليق
اوشي : اسم بتاع محس و حلفاويين بس…
الدناقله ماعندهم اوشي بتاتا…….
أب لمبة
2016/12/06 at 8:43 ص (UTC 2) رابط التعليق
بيت مال و عيال
ما هي مصادر ثروة حمدتي و كم تبلغ
الكوشى
2016/12/06 at 11:11 ص (UTC 2) رابط التعليق
10 جمال وسيارتين ولكن فى المقابل ما هي مصادر ثروة عرمان و كم تبلغ
فتح العليم
2016/12/06 at 12:07 م (UTC 2) رابط التعليق
مبروك
...joi
2016/12/06 at 12:28 م (UTC 2) رابط التعليق
الحاصل اييييه بناتنا الله يهديهم الأختشاء معدوم ..
حميدتي دا الرتبة دي من الكلية الحربية و لا من الغنائم
Atbara
2016/12/06 at 5:27 م (UTC 2) رابط التعليق
ابو محمد انت لو دنقلاوي بتعرف جيدا انو اوشي اسم دناقله و البنت دي دنقلاويه كامله الدسم … ليه عايز تنكر ؟؟
في النهايه سودانيه و اعيب عليها ما كتبت حتي و لو من باب المزاح ….
الخيام
2016/12/09 at 11:30 ص (UTC 2) رابط التعليق
والله ياريم منصور ماعندك اي موضوع ولا عندك علاقة بالصحافة ، ناس بهزرو في صفحة في الفيس تقومي تعملي اسكرين شط وتعملي منها موضوع انا لو محل الزوله دي افتح فيك بلاغ تعدي وتشهير
تبا لك
الامير
2016/12/11 at 1:14 م (UTC 2) رابط التعليق
معقولة رشان اوشي وانا قافل عليكي وانتي قافلة في حميدتوو
كنانيه
2016/12/11 at 1:24 م (UTC 2) رابط التعليق
مبروك بيت مال وعيال
جمال
2016/12/11 at 6:56 م (UTC 2) رابط التعليق
هههههههههههههههههههههههههههههه حميدتي اوديكي وين هو حميدتي كن قبل بيك اهلو ما بقبلو
يس ابراهيم اونسة
2016/12/12 at 9:49 م (UTC 2) رابط التعليق
ماذا يعني الموضوع لا لب له
modawe
2016/12/13 at 12:09 م (UTC 2) رابط التعليق
كذابه عايزه تضاري الموضوع وتخفف دمها
عرفت نفسها غلطانه?
عمر حبيب
2019/08/19 at 2:23 م (UTC 2) رابط التعليق
غايتو يا بتنا شغالة بالفارغة والمقدودة