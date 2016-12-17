وفاة وإصابة 27 شخصاً في حادث سير بطريق الخرطوم .. مدني الشرقي





أدى حادث حركة مؤسف وقع في وقت متأخر من ليلة أمس بطريق المرور السريع مدني – الخرطوم الشرقى) لوفاة 19 شخصاً في الحال وإصابة 8 آخرين بالأذى الجسيم واصابات خطيرة تم لنقلهم للخرطوم فوراً بواسطة الإسعاف المركزي لتلقي العلاج .

وكشف العقيد شرطة موسى عبد القادر مدير إدارة المرور السريع بولاية الجزيرة في تصريح/ لسونا/ أن الحادث نتج عن تصادم دفارين أحدهما قادم من الخرطوم والآخر في الاتجاه المعاكس من منطقة الخريريشة عند منطقة الفادنيه في المسافة بين مدينتي الهلالية وودراوة أحدهما يحمل مشاركين في مناسبة إجتماعية (سيرة زواج) والآخر محمل بالردة.

وأرجع موسى الحادث للسرعة الزائدة والتخطي الخاطئ من قبل الدفار الذي يحمل مشاركين في مناسبة إجتماعية (سيرة العريس) .وأشاد موسي بجهود قوات الشرطة والإسعاف المركزي والأهالي في إسعاف المرضى للخرطوم وتسليم المتوفيين لذويهم. وشدد موسى على سائق المركبات بتوخي الحيطة والحذر خاصة عند ترحيل المشاركين في المناسبات الإجتماعية.

سونا