بالصورة.. سيدة الأعمال السودانية الحاصلة على الجنسية الفرنسية حنان خالد تشتري “بص” فخم لنادي الموردة





قامت سيدة الأعمال حنان خالد عبد الوهاب التي تحمل الجنسية الفرنسية والادارية المعروفة في نادي الموردة بوعدها لناديها بشراء “بص” فخم سعة 50 راكباً هدية منها لنادي الموردة أسوة بناديي الهلال والمريخ وهلال الأبيض.

وفاجأت حنان خالد كل الرياضيين مساء الأربعاء وهي تعلن عن هذه المفاجأة السارة لنادي الموردة في صمت وهدوء بعيد عن أي ضوضاء أو ( بوبار ) تأكيداً منها على حبها وعشقها لنادي الموردة الذي يمثل لها نادي الأسرة والبيت الأول.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين