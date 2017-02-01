بالصورة.. سيدة الأعمال السودانية الحاصلة على الجنسية الفرنسية حنان خالد تشتري “بص” فخم لنادي الموردة

قامت سيدة الأعمال حنان خالد عبد الوهاب التي تحمل الجنسية الفرنسية والادارية المعروفة في نادي الموردة بوعدها لناديها بشراء “بص” فخم سعة 50 راكباً هدية منها لنادي الموردة أسوة بناديي الهلال والمريخ وهلال الأبيض.
وفاجأت حنان خالد كل الرياضيين مساء الأربعاء وهي تعلن عن هذه المفاجأة السارة لنادي الموردة في صمت وهدوء بعيد عن أي ضوضاء أو ( بوبار ) تأكيداً منها على حبها وعشقها لنادي الموردة الذي يمثل لها نادي الأسرة والبيت الأول.
ياسين الشيخ _ الخرطوم
النيلين
12 تعليقات
يعني هو نادي الموردة كانت مشكلتو انهم ما عندهم بص … لو كدا تبقى المشكلة اتحلت يا قراقير
حكمتك يا رب
ههههههههههههههههه ياخ قطعتها في راسهم
لا والله نحب الموردة وكانت فريق عنيد ياما هدد الهلال والمريخ
كنا نخاف عديل يوم مباراتهم
خلونا رياضيين عودة الموردة بتاعت عوض دوكة وبريش كانت أحلى فريق شارك في البطولة العربية بقطر الشعب كله كان وراهم
يلا نغني أصحى يا بريش وتحية لحنان خالد وكل محبي فريق الموردة سلام حنان تاني
هههه خدم الموردة
للأسف انت ما ابن بلد
انت ابن ك…..
دا بدل ما تقول لها شكرا
ابن بلد انت عليك الله وفي ذمتك ابن بلد .والله انت عمرك ماتكون ابن بلد انت واحد عنصري متعجرف قزر ماعندك اي فهم لانك لوبتفهم ماكنت كتبت كلام تافه ذي ده يدل فعلا علي تربيتك واصولك والبيت الانت طالع منه
والله اقول ليك حاجه انت خساره ذاته الواحد يرد عليك ويخسر فيك شويه الخدمه بتاعه النت دي
تبا لك من مارق فاجر ذنديق ثكلتك امك
ده لو اصلا كانت عندك ام ولا عارف ليها جيها يا زق
you are ignored we all Sudanese
عيييييييييييب عليك يا “ابن بلد”
انت اكيد ما ابن بلد
لانو مافي سوداني ود بلد ممكن يكتب كلام عنصري بغيض يدل على جهل مركب وعدم وازع ديني
تفوووو عليك وعلى تربيتك الفاسدة
متين ترجع المورده لي سيرتها الاولي
(مورده تلعب )
هههههه
البص لسه بوهيتو ما نشفت من السمكره
ياحليل الموردة من ماجاتم الفرنسية دي لحقتهم امات طه بعدما اللياقة راحت وحسع ليهم ثلاثة سنوات قالبتهم العودة اتخلصو من هذه الشمطاء سوف تعود روح وقوة الموردة
وفعلاً ياحليل ايام ناس عوض دوكة وبريش والصادق ويو وبرشم ونميري سكر
نسأل الله الرحمة والمغفرة لعزالدين الصبابي الذي كان هو عمود الموردة
ي حليل الموردة والزمان الجميل عمر عثمان سليمان المحينة عباس العاتي
الموردة بتعلب