بالفيديو.. ابنة المطربة ندى القلعة “ود” تداعب والدتها في عيد ميلادها وتلطخ وجهها بــ”التورتة”..شاهد ردة فعل الفنانة من تصرف ابنتها

احتفلت الفنانة السودانية المعروفة ندى محمد عثمان الأسبوع الماضي بعيد ميلادها وسط تبريكات جمهورها الكبير الذي تفاعل مع الحدث بالتهاني على صفحة المطربة صاحبة الجماهيرية الكبيرة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
محرر موقع النيلين تابع حساب القلعة والذي نشرت عبره مقطع فيديو لجمهورها تظهر من خلاله ابنتها “ود” وهي تداعبها بتلطيخ وجهها بتورتة عيد الميلاد.
حيث ظهرت يد ود وهي تمسح وجه والدتها بالكامل, ندى القلعة مازحت ابنتها بعبارة “عويرة”.
ندى علقت على الفيديو قائلة: “شفتوا ياجماعة اخر أعياد الميلاد شنو كده يا وديدة تبشتني ماما كده”.
لمشاهدة الفيديو على قناة فيديو النيلين أضغط هنا
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
11 تعليق
ياناس النيلين الله يهديكم الضحالة شنو لو فيكم زول معجب بيها يمشي ليها البيت عذبتونا وطممتو بطنا انتو موقع محترم ماتكرهونا موقعكم الله يفتح عليكم والزول المرضان بالحثالة دي ختونا ليهو
ايييية يا همام قساوة القلب عندك بحق، يعني انت مع الأسرة بتاعتك مفيش هظار وحب وملاطفة مع بعضكم.
والله يا اخوى زول مرضان غيرك مافب ..
الفاظك سوقية عشان كده حاشرح ليك بالبتفهمو .. موقع النيلين حفظه الله دا سوق .. والعنوان كان واضح ( ندى القلعة ) .. وان كنت اطالب باضافة كلمة الاستاذة ? ..
نرجع لموضوع السوق يا حمام .. يعنى ما تقرأ لافتة مكتوب عليها عمارى الكيف وتدخل تطلب عصير ..
ما عاجباك الاستاذة ..
قوم لف ..
داخل لي شنو اصلا ..
أها وتاني
في شي ولا خلاص
أفهمونا صاح
وش شفت لابس قناع عفريت
Entdeckt neue Immuntherapie gegen Krebs Universität San Diego
hhhhhh ,Du bist hier bestimmt falsch
مقال أعده رقم قياسي في السذاجة
تلطخ وجهها بالتورتة !!!!!سبحان الله ,,,, تهاون واستهتار بنعمة الله .. كانت بتشحد حق العشاء من السواقين فى القلعة .
اللهم طولك ياروح ..!!
مسكين الشال الكفته بالدس من التلاجه … فاتتو التورتات البيتجادعو بيها …
وبعدين عويره دى قيل فيها قديما ( اكفى القدره على فمها … تطلع البت لى امها )
عالم وهم
بلد متخلف وشعب هطلة ندى شنو البعملو ليها راس وقعر