بالفيديو.. ابنة المطربة ندى القلعة “ود” تداعب والدتها في عيد ميلادها وتلطخ وجهها بــ”التورتة”..شاهد ردة فعل الفنانة من تصرف ابنتها

احتفلت الفنانة السودانية المعروفة ندى محمد عثمان الأسبوع الماضي بعيد ميلادها وسط تبريكات جمهورها الكبير الذي تفاعل مع الحدث بالتهاني على صفحة المطربة صاحبة الجماهيرية الكبيرة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

محرر موقع النيلين تابع حساب القلعة والذي نشرت عبره مقطع فيديو لجمهورها تظهر من خلاله ابنتها “ود” وهي تداعبها بتلطيخ وجهها بتورتة عيد الميلاد.

حيث ظهرت يد ود وهي تمسح وجه والدتها بالكامل, ندى القلعة مازحت ابنتها بعبارة “عويرة”.

ندى علقت على الفيديو قائلة: “شفتوا ياجماعة اخر أعياد الميلاد شنو كده يا وديدة تبشتني ماما كده”.

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محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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