بعد رحلة من العطاء دامت لأكثر من تسع سنوات.. المذيعة رانيا هارون تودع الشروق وتكشف الحقائق الكاملة لخلافها مع إدارة القناة

كتبت الإعلامية السودانية ومذيعة قناة الشروق رانيا هارون مقال عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحدث فيه عن خلافاتها في قناة الشروق.
وقالت رانيا في مقالها الذي قرأه محرر موقع النيلين:( التزمت الصمت طيلة الفترة الماضية رغم الأخبار الكثيرة التي نشرتها الصحف ووسائط التواصل الاجتماعي والآن وبعد أن أكملت إجراءات استقالتي رسميا من قناة الشروق الفضائية وحتى يقف الجميع على تداعيات استقالتي كان لابد من أن أضع النقاط على الحروف وأوضح الموقف .. تم إبلاغي من قبل د.إشراقه الطاهر مدير إدارة البرامج بقناة الشروق أن الإدارة ومجلس الإدارة قرروا إيقافي من تقديم البرامج الحوارية بقناة الشروق نسبة لتقارير تم رفعها عني تتحدث عن عدم التزامي بسياسات القناة بالإضافة لنشاطي في عدد من المجموعات خارج القناة ولآرائي الحادة في بعض القضايا بالإضافة إلي أن قناة الشروق أصبحت أحادية الرأي ولا مجال فيها للرأي الآخر لذلك لم أعطى أي برنامج في الخارطة البرامجية الحالية ..
وبعد تدخل الزملاء تم إعطائي فرصة في برنامج صباح الشروق فقط وهذا وكما ذكرت إدارة البرامج كان معالجة من الزملاء مع إبلاغي أن الأصل كان الغياب التام من الخارطة البرامجية .
وهذا الحديث الذي ذكرته هو بعض ما قيل لي لأن التفاصيل كانت أكبر وأكثر من ذلك …
تعودنا أن لا نلقي حجرا في البئر التي شربنا منها ولكن كان لابد من التوضيح للجمهور.
بعد عشرة أعوام إلا خمسة أشهر ها أنا أودع كل جمهوري العظيم الذي بادلني محبة بمحبة واحترام باحترام ..
أسفي العميق لكل شخص وعدته أننا سنحاول حل مشكلته العام القادم عبر بوابة الود والتقدير ولكن يبدو أننا لم نقل إن شاء الله أو لعلنا سهونا وقضى الله أمراً ..
اعتذاري لكل من كان ينتظر مني طرح قضاياهم وهمومهم عبر الشاشة .. شكري وتقديري لكل الزملاء والزميلات وكل من عرف بالأشكال وحاول جاهدا إيجاد الحلول فلهم مني كل محبة وتقدير واحترام ..
شكري الجزيل وتقديري الكبير لهذا الجمهور العظيم الذي كان السند لي طيلة السنوات الماضية من بعد المولى عز وجل ..
هذا الجمهور الذي يستحق مني أن أكون عند حسن ظنه تطلعاته لتقديم كل ما يفيد قضايا البلاد والعباد ..
وهنا لا أنسى أن أذكر أن قناة الشروق هي من عرفتني على كل شبر في هذا الوطن بعد أن تجولنا في ربوعه وتعرفنا على أهله وطبيعته مباشرة دون أي حواجز وأصبحت بذلك أكثر حباً له وقرباّ لقضاياه ..
وجانب آخر محبتي للعمل الطوعي وحقوق الإنسان ما ترسخت إلا عبر النموذج والمثال الذي قدمتني به هذه القناة وجعلت حياتي لا تنفصل من قضايا المجتمع عموما والفئات الخاصة على وجه الخصوص ..
التحية لأهل بلادي الكرام الذين فتحوا لنا قلوبهم قبل بيوتهم في القرى والبوادي والمدن ..
كل الود والتقدير لكل الذين كانوا يحسبون الأيام والساعات والدقائق في انتظار طلتنا عبر الشاشة ..
خلاصة الأمر أن لكل قناة فضائية سياسة تحريرية تخصها، ولها كامل الحق في اختيار من يقومون بتنفيذ هذه السياسة، كما لي كامل الحق في اختيار المكان الذي يمكنني فيه التعبير عن قضايا الإنسان السوداني، وبعيداً عن حالة الشد والجذب التي تحكم النهايات دائماً يجب على التأكيد على أمر أساسي، وهو قيمة الإعلامي في المجتمع، واجب الإعلامي في المجتمع التعبير عن مشكلاته والفرح بإنجازاته، تبيان السلبيات ودعم الإيجابي، بث الأمل والتفاؤل وكشف الخطأ أياً كان الذي خلفه، وعندما يكون الأمر ليس كذلك فالبقاء دائماً وأبدا للشعوب..
ختاما أنوه أن صفحتي في الفيس بوك هي منبري الوحيد منعاً لأي تداول ينسب فيه رأي لشخصي.
حبي وتقديري.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
50 تعليق
الاخت رانيا هارون, انا من المداومين للبرامج التي كنت تقدميها واعتز ان اكون من مستمعيك ومشاهديك. لم نعهد منك طوال العشر سنوات الماضية غير الادب والالتزام والحشمة. ربنا يوفقك في مشوارك واذا اغلق الله بابا للعبد, فتح له ابوابا. تحياتي وسلامي للاسرة الكريمة واستودعناك الله الذي لا تضيع ودائعه.
الشروق هي التي خسرت قامة من قامات بلادي … لك التحية والاحترام
الاعلامية رانيا هارون قناة الشمالية في انتظارك
حاج الجرافه
الشتم و النبذ ما كويس … انت خلي بالك سلبه و ما تكون زول حساس و انا متاكد ود بلدك بيكون اعتذر ليك و راجع نفسو كان غلط عليك و دايما خليك مسامح و المسامح كريم … و ما تنسي انو ما انت براك بتتعرض للمشاكل دي
دي حاجات بتحصل لناس كتار جدا
المهم كلنا مفروض نتقي الله فيما نكتب
ربنا يجعل التوفيق حليفك… القناة هي الخاسر….ولو كنت مطبلاتية لاسندت اليك مهمام جديدة..ما هم كلهم جنرالات من ورق وادارات من وهم…
يا شافع الجرافة ..
اتمنى انك تكون راجل مالي هدومك وتعتزر للاخت ست النفر عن الفاظك السوقية والمخالفة للادب اولا ..
مجرد انك تمسح تعليقك السيئ والمسيئ لا يعطيك البراءاة ويجعلني مذنب او محقوق ..
الرأي الاخر لا يعطيك حرية ان تصف اخت محترمة ( من خلال تعليقاتها وليس من خلال معرفة شخصية ) .. اقول لا يوجد رأى اخر يعطيك ادني حق لان تكتب في حقها ما خجلت عنه ومسحته .. ولن أعيده هنا لانني ببساطة متربي كويس..
يا ريت تعتزر قبل ما تشتكي مني ..
وحظك حلو .. الكلام في النت .. ما في شارع الحله ..
كنت حتشوف شعاع يا اخوى والله ..
اعتزر لها .. للجميع ..
وبعدين اشيلك في رأسي ..
لكن تمسح وتنكر .. دا لسه ما شغل رجال
والله في كسير تلج في قناة النيل الازرق انت لمن تكون تشاهد في البرنامج والله تخجل عديل من كسير التلج قبل كم يوم لمن حصل حريق في القناة كانو مسضيفن حسن فضل المولى شغالين في الزول الجنرال الجنرال وبعدين مافي الثقافة العالية عند الموزيعين كلهم واحد انا اطالب برجع الاجيال القديمة
رانيا هارون وما ادراك ما رانيا هارون ..
واحدة من مذيعتان احترم ثقافتهما وحضورهما جدا .. ومستحيل احول القناة في حضورهما ..
كانت جضورك مع اليتامي والفقراء والمعوزين حانيا .. كمحجوب عبد الحفيظ .. عليه رحمه الله .. دخلتى بيوتهم باستئذان وقلوبنا بدونه .. أنرتي بيوتهم .. جففتي دمعتهم .. وملكتى قلوبنا ..
رانيا ..
زولة .. سودانية .. بت وجعة وبت بلد ..
محل ما تمشي .. عديلة عليك ..
الشروق خسر كتير من ضياهو ..
نلقاك يا بت بلدنا ..
ياخ انت عبرت عني تماماً ولا أزيد ..دا نفس إحساسي … لدرجة المدام كانت بتغير من متابعتي للمذيعة رانيا هارون
يا بنتنا ربنا يعدل طريقك محل ما تمشي
ما زلت في نظرى كما انت ..
مثلك والصغار ( والله دا ما انا .. انا ما شلتها والله .. إهي إهي .. ) ..
المريح في الموضوع بعد يوم عمل طويل وانا قاعد اتعشى .. اتفضل معاي بالمناسبة لكن غسل يدك اول ..
المريح ان ابتسم لحتمية وجود امثالك .. اصحاب سياسة ( اشتم .. امسح .. ابكى واشتكى ) ..
يا اخوى .. اذهب فأنت طليق ..
مطلوق ..
لوجه الله تعالى ولخاطر اخوة في المنتدى قد يسيئهم ان تملأ الفضاء بما لا يفيد ..
عادى .. شافع زنقوهو ونكر ..
بالمناسبة في حاجة اسمها اسكرين شوت ..
دي لو ما ادوكم ليها في الروضة .. اسال من ابلة نانسي بكرة ..
مافي حاجة يا اخونا الصغير .
ناس النيلين بمسحو التعليق ..
ونحنا دورنا تربوي وممكن نمسح الزول كلو كلو ..
لكن ..
ما دام اعتزرتا .. مقبولة المرة دي ..
وامسك اعصابك واضبط الفاظك المرة الجاية ..
اعتزار مقبول ..
ولك العتبى حتى ترضى ..
شكرا لك جعل الله ما قدمتيه في ميزان حسناتك كانت كل برامجك هادفه واعتقد جازما ان الشروق هي التي خسرت وستجدين الافضل ان شاء الله.
الاستاذة رانيا . كنت نور الشروق في اطلالتك .
والان اقولها بكل صدق خسرت الشروق شروقها
ربما يكون هذا بتوجيه مباشرة من جهتاً ما وربما يكون كيد نساء لأن من غير المنطق ان تستغناء قناة مثل الشروق من قامة إعلامية مثل رانيا هارون التي تعد امتداد لذاك الجيل المتميز امثال سهام وهيام المغربي وسوسن دفع الله ورجاء خليفة ونازك بن عوف وغيرهم الكثير فهي خسارة كبيرة للقناة
نسأل الله لكِ التوفيق وان يسدد الله خطاكِ الي ماهو احسن وافضل
غايتو قناة امدرمان تكون هي الكسبانة إذا ضمت هذه المذيعة
الأستاذه رانية هارون
تحياتي
يظهر ناس الشروق قرروا اخيرا يجلوا قناتهم ماخور لا مكان لك فيه.
خسرت الشروق الإلتزام الأخلاقي بفقدك.
ربنا يجعل لك في كل خطوه خير.
خسرت الشروق شروقها
أجمل تعليق في التعليقات..
خسرت الشروق أفضل وأرقى اعلامية سودانية (ثقافة وحشمة وعدم بهرجة) وإن شاء الله لن تخسر رانيا شيئا .. صراحة بتشبهي سودانية 24 هي أقرب لك ومساحة الحرية فيها أوسع لكن برامجك بتشبه برامج (إمبراطور) سودانية 24 ولذلك ممكن يحجمك…. لاحظوا الشروق تستغنى عن رانيا وتحتفظ بـ ……….. معقولة يا ناس الشروق وبالمناسبة الشروق دي من ما فاتها مدير البرامج (الأصلع) داك أعتقد اسمو (اسامة عثمان) ماشة متدجرحة
اكيد الحكومة لقت ليها بديلة .
اصلا اعلام الحكومة الزايدنو موية لا هادف ولا مفيد
إعلام المظاهر السالبة في العلن وفي الخفاء
خسرت الشروق اعلامية فذة
تفيض انسانية وحسن تعامل
اثابك الله بقدر م كنتي عونا و
سندا لكثير من شرائح المجتمع
الضعيفة ,,,,,,
خسر المشاهودون وخسرت قناة الشروق اعلامية قامة وبت بلد اصيلة وقمة فى
الادب وعايشة معاناة الفقراء ونتمنى لها التوفيق وارجو من الله ان تمتد مسيرتها فى العمل الطوعى.
يا ود الجرافة جرفت الموضوع الأصلي من جذورو وخليتنا متابعين بكاك دا وانت قاعد تكتب وتمسح وتنكر … ياخ اطلع من نافوخنا وامش شوف ليك غراب جزو
ناس الشروق هم الخسرانين كفايةالتزامك وحشمتك
نٍسأل الله لك التوفيق في مقبل ايامك وكان الله في عونك ونسأله سبحانه ان يخلف عليك بخير وابرك فأنت اعلامية مميزة .
ل اناء بما فيه ينضح واناء هذه البنت ينم عن تربية سليمة وادب جم حملها على عرض اسباب انتهاء مشوارها بكل ادب واحترام للقناة التى قدمتها للجمهور وبكل احساس جميل بالفراق لمتابيعيها وشكر لزملائها وتقديرها للسياسات التحريريه هذا كله يشبهها من خلال الحلقات التى قدر لى متابعتها التحية لها واسرتها التى انجبت هذه الدرة حفظك الله اينما حللت
جميل
أ.رنيا هارون ?❤ إنسانة بقامة و طن ربنا يسعدك شقيش قبلتي ويوفقك ..سنفتقد طلتك الأنيقة وبسمتك الصافيه ..وإتمنى ان تطلي علينا من خلال قنوات أخرى.
الف مبروك
منورين
بسم الله الرحمن الرحيم
(والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر)
اذا قالت حزامي فصدقوها فان القول ما قالت حزامي
ربنا يوفقك في مشوارك القادم ونتمنى عودتك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخت الكريمة رانية هارون لك كل التقدير والاحترام
رأي شخصي وليس نقص في مهنيتك الصحفية في السودان لا يوجد صحفي حر وإعلامي محترف بمعنى الاحترافية لية عشان أصلان مافي متابع محترف كلو محصل كلو في النهاية بلح
الزواج ليس اشاعة بل هي اكمال الدين
اظهار كل المنشورات
إنت الكسبانة يا أشرف إعلامية رأتها عياني على المرئي (التلفاز)
“اللهم سدد خطاها وأكفها شر غثاء هذا الزمان “
صباحكم طاعة ورضى
يكفيكي سيدتي الفاضلة هذا التعليقات أعلاه لتعرفي نفسكي
والناس شهداء الله في الأرض
ظاهر الأمر خسارة الوظيفة لكن باطنه عند رب أرحم من أمهاتنا علينا
ودمتم في نعيم ربي
الأخت المذيعة المحترمة الأنسانة الرائعة التى تشربت بماء النيل وشامخة كشموخ نخلات الشمال كم أحب الشعب السودانى برنامجك الرائع كل الود والتقدير وأسلوبك الراقى ودموعك التى ذرفت من دون شعور وانت تتنقلين بين تلك الأسر العفيفة وليس الفقيرة وتملكونهم وسائل تعينهم للأبحار فى تيار الحياة ونسأل الله أن يجعاها فى ميزان حسناتكم
المشكلة أن قناة الشروق بدأت شمس السودان التى لا تغيب ولكنها تمضى بسرعة للغروب من المشاهدين وهى تفقد أميز المذيعين أمثالك وأروى وسوركتى .
نعم كل القناة تنتظرك وأتوقع أن تكونى مع قناة أمدرمان حيث هى القناة الجرئية حاليا وبعدها سودانية 24 والشمالية التى ولدت بأسنانها ولكنها تبحر فى اتجاه التيار ولا أعتقد أنها ستلبى طلباتك
لأن أهل الشمال تربوا على الحب والتقدير واذا توجهت بنفس البرنامج سوف لا تجد الا القليل الذين يتلقون المعونات لأنها أرض الكرم والعطاء والثروات
ولك من كل الشعب كل الود والتقدير
وما هذه التعليقات الا دليل حب الجمهور لك ولكتاباتك وأسلوبك الراقى
رانيا صباح الخير وكيف حالك انت
انت يت ظريفه وخفيفه وحلاااااتك
تعالي عندنا قناة تحت التشييد تبقي مديره
انا اصلا مامن مشجعي قناة الشروق نااااادر اشوفها
الا اكون مشيت زياره لناس
اكيد حتقولوا لي ماعندك تلفزيون ههههه
اجابه صاح
اكتر مذيعة محترمة وملتزمة وعلي الاسف الشديد ذي المذيعات ديل
قمة الرقي والادب والاخلاق حتى وانت فى قمة الزعل يا رانيا إبداع لكن ي رانيا. ياريت كل الاعلاميين يكونوا مثلك.
رانيا انسانة نبيلة وراقية وقصدها تساعد وتخدم من هو بحاجة للمساعدة . ولكن يا سادة الا تشعرون ان الجانب السيء في البرنامج هو ان تذيع وتبث حالة المحتاج على الملأ وتذيع وتبث على الهواء مساعدتك . اليس هذا هو الرياء بعينه . مع احترامي وتقديري لرانيا . واتمنى ان تقوم ببرنامج آخر . وان تواصل مساعدة الآخرين من غير منٍ ولا أذى والله من وراء القصد .
استاذة رانيا انت مثال للانسانة المثقفة الواعية والتى لديها رسالة تجاه مجتمعها وليس تردد كالببغاء من عير احساس بمعاناة الناس انت قامة اينما ذعبت لك منا تحية تقدير واحترام
ربنايعينكم
خسرتك قناة الشروق وانتي زي ميسي سوقك مولع بسبب ادائك الرائع وثقافتك العالية وقبلها اريحيتك وبساطتك وتواضعك…وفقك الله واتمنى شخصيا ان أراك بقناة سودانية 24
اولا لك كل الود والتقدير أستاذة رانيا اسمحي لي ان اقول لك نحن في الغربة وخارج الوطن الغالي كنا من غير ما نشعر تتساقط دموعنا لا إراديا طيلة مشوارك المشرف في برنامجك الإنساني كل حالة تتطرقتي كانت تدل علي مدي احترامنا لك كا إعلامية محترمة لك منا كل الشكر والتقدير وثقي انك اينما حللت تشرفي والقادم اجمل ثقي بالله مثلك مثل الغيث أينما هطل نفع
الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروق هي الخســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرانة ……..
Dear RANIA
I am sorry to hear your job was eliminated, and I am hoping this situation turns out to be a wonderful opportunity for you. Although change can be difficult, sometimes changing jobs is the best thing that can happen to us. I trust .
your future will be bright
لكي الشكر والتقدير رانيا هارون
جميلك ما حينسي
هي ديما في القلوب
استاذ رانيا انت فخر للمراة السودانية فى تفاعلك مع القضايا الانسانية وليس من النوع الذى يردد كالببغاء من غير احساس
لنا بالظاهر.. حقيقة كنت نسمةامل لكل المساكين اكيد ربنا حا ينصفك ويوفقك