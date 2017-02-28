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“علقة” ساخنة من شباب سودانيين للاجئ مصري أساء للسودان ودول الخليج ببريطانيا
تمكن عدد من الشباب السودانيين المقيمين بانجلترا من الوصول للاجئ المصري الذي ظهر في مقطع فيديو فجر ثورة من الغضب داخل مواقع التواصل الاجتماعي السودانية.
وبحسب مقطع الفيديو الذي شاهده محرر موقع النيلين من اليوتيوب فقد قام اللاجئ المصري بتوجيه إساءات بالغة لبعض دول الخليج والسودان.
وعلى الرغم من صوره في مقطع الفيديو بنصف وجه إلا أن هؤلاء الشباب استطاعوا التوصل إليه وقاموا بالرد عليه بعلقة ساخنة غادر على إثرها للمستشفي والدماء تسيل منه وذلك حسبما أكدت بعض مواقع التواصل الاجتماعي التي يتابعها محرر موقع النيلين.
ياسين الشيخ _ الخرطوم
النيلين
17 تعليقات
اولا وقبل كل شي اقف اجلالا واحتراما وتقديرا لهؤلاء الشباب الذين اراحوا صدورنا وردوا علي انسان تافه جداً وحقير قد اساء لشعب بل لشعوب عظيمة وكان دافعه الحقد والجهل بعظمة هذه الشعوب وارجوا ان يتمالك الشعب نفسه وكما في المصريين سفهاء أيضا فيهم شرفاء حقا وانا اكتب هذا التعليق بجواري اخ مصري شريف اخفيت عنه كل إساءات الحاقدين من بني جنسه لاني اعرف معدنه جيد منذ اكثر من تسع سنوات لم اري منه غير كل خير وحب والله علي ما اقول شهيد و وكيل اللهم فشهد وليحي السودان ولتحي ايادي تيجان راسي اعني هؤلاء الشباب الأبطال
اضربو النجس كان تقلعو ملابسه وتصورو تنشرو صورته الخايس بن الخايسه
لقد تم فتح بلاغ في قسم شرطه Paddington Pollice Stattion بي الرقم CWRT -00964184
اثارة الكراهيه و تلك عقوبتها مابين سنتين الي سبعه سنين
ونرجوا من الأخوه المحامين السودانيين متابعة القضيه
علما بان هؤلاء الزباله يعملون بصوره غير شرعيه في منطقه
Edgware Road وهي منطقه تعج بي المقاهي والمطاعم العربيه وهولاء الزباله يفضلون العمل في تلك المناطق لأنهم لا يجيدون اللغه الانجليزية ولاايجيدون اي مهنه غير غسيل الصحون وتعمير الشيشه يعني فاقد تربوي
تحية تقدير و إحترام لك أخي السومصري.
بصفتي سوداني صرف عن اب و جد إلا إننى أفضل أن يفصل الحق بمقياس الحق فكونوا قوامين بالقسط شهداء و لو على أنفسكم.
فهم إخوة لنا يربطنا دين حنيف يجهل حدود الكثير منا حتى الذى يخطابكم و لكن نسأل الله لنا و له الهدى و الغنى و العفاف و التقى.
سلمت يداك أخي: سومصري
يستاهل هذا لايمثل شعب مصر بل يمثل نفسه الدنيئة اسأل الله ان يريحنا من اعداء الاسلام ومن اعداء العرب الذين امتلأت قلوبهم المريضة بالحسد والحقد
ههههههههه اصليين والله الادبو ديل ..
تحياتنا ليهم
المتهم حدد 2 كمتهمين بضربه فتقدم 18 سوداني وسجلوا أنفسهم كمتهمين ولم يستطع قرابة المائة تسجيل أسماءهم رغم عدم وجودهم في موقع المشكلة فتفاجأ وأعجب القاضي بتصرفم وأطلق سراح جميع السودانيين. شكرا لمن وحدنا.
احس احساس
غريب ان بعض
المصريين لن يتادبوا الا ان يروا بعينوهم اقتحام
الجيش السوداني كل مصر
وهم عارفين الجيش السوداني كويس والجندي السوداني والقلب السوداني الجندي السوداني السلمهم سيناء وكانت القوه السودانيه هي اول من عبرت الخط واشتبكت مع اليهود وبعد ان فر اليهود عبرت القوات المصريه الكلام ده موجود ف النت وموثق ولا ننسي اننا اهل مصر الحقيقين كل الفراعنه سودانيين كل الحضاره سودانيه وهم من سكنوا ف وطننا مصر
استغفر الله العظيم
لا نتمني الحرب ولكن لو فرضت علينا سوف نري لمن الفوز القلب النار ام اللسان الطويل
السلام عليكم لتصحيح الخبر هو شاب سوداني واحد فقط وأخ غزير و ود بلد اصلي هو من قام بتاديب الشاب المصري وأدهو غلقه ساخنه أمام جمهور من الناس في شارع عام في مدينه برايتون الساحلية جنوب انجلترا.لو ناس النيلين عاوزين يعرفو القصه كامله من الشاب السوداني بنفسه ما عليكم إلا التواصل معاي في الايميل
عجبوني اهل العز والكرم
عجبوني في كل مكان ورفع عز السودان
الله يحفظكم حيث ما كنتم
تحية لاصدقائى واحبابى ، الراجل ده محروق عشان ما عتدو جنسية ولا اقامة ، ما شاء الله الشباب هناك متوحدين مع بعض ، احسن لبهو كان يعمر الشيشة فى سوق العرب ، السودانيين فى بريطانيا محترمين ومكانتهم عاليه، بدرسو فى افصل الجامعات وفى احسن حال. المشكلة فى الانجليزى والراجل ده بدل يمشى يدرس لغة الشباب درسوه علقة سودانية ساخنه ، كده تمام التمام.
………..هااام هااام هاااام………. ياجماهير شعبنا السوداني الصابر لقد تابعتم في الآونة الأخيرة الحملة المسعورة التي تقوم بها أجهزة الإعلام المصرية رسمية وغير رسمية ضد السودان وأهله ودون مبرر. اساؤ فيها لكل فرد ونعتونا بالعبيد والبوابيين. لذلك نحن شباب السودان الحر نوجه رسالتنا الي الإعلاميين المصريين وبعض من يقف وراؤهم علي جميع المستويات. إننا سنتصدي وبعنف ومهما كلفنا لأي استفزاز. ولن ننصاع للشعارات الزائفه التي تتحدث عن أوهام علاقات أذلية بين البلدين واقاويل مجاملات علي حساب كرامة أمتنا.
لذلك فقد قررنا مناشدة جماهير شعبنا.
1 مقاطعة????المصريه
2. الخطوط المصرية
3. الأدوية المصرية ضعيفة الصلاحية
4. رحلات السياحة العلاجية
5. المأكولات والفاكهة التي تروي بمياه الصرفالصحي
6.الاثاثات والاواني المنزليه المصريه
7.عدم التعامل مع الباعه المتجولين المصريين واخراجهم من الاحياء السكنيه ومراقبتهم جيدا
8.عدم تشغييل العماله المصريه عندك سواء كان ( بمؤسسة او شركه او اي قطاع خاص او تجاري او اعمال حره) هذه الوظيفه اولي بها بن البلد
9. الإستغناء عن العماله المصريه من الشغل والاستيعاض عنهم بالعماله الوطنيه
10. اذا لقيت اي مصري في وضع مخل في الاداب لاتتردد في تأديبه قبل الشرطه
… شباب السودان الحر ….
..بتاريخ 27/2/2017
بارك الله فيكم ايها السودانيون ابناء وطني الحبيب وكل الاحترام للمصريين الشرفاء
من دخل مصر وخرج ولم يزن فكأنما جاهد في سبيل الله
من دخل مصر وخرج منها ولم يزن فكأنما جاهد في سبيل الله
انتو انجلترا ما فيها شطة خضراء
التحيه للشباب ديل