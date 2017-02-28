“علقة” ساخنة من شباب سودانيين للاجئ مصري أساء للسودان ودول الخليج ببريطانيا





تمكن عدد من الشباب السودانيين المقيمين بانجلترا من الوصول للاجئ المصري الذي ظهر في مقطع فيديو فجر ثورة من الغضب داخل مواقع التواصل الاجتماعي السودانية.

وبحسب مقطع الفيديو الذي شاهده محرر موقع النيلين من اليوتيوب فقد قام اللاجئ المصري بتوجيه إساءات بالغة لبعض دول الخليج والسودان.

وعلى الرغم من صوره في مقطع الفيديو بنصف وجه إلا أن هؤلاء الشباب استطاعوا التوصل إليه وقاموا بالرد عليه بعلقة ساخنة غادر على إثرها للمستشفي والدماء تسيل منه وذلك حسبما أكدت بعض مواقع التواصل الاجتماعي التي يتابعها محرر موقع النيلين.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين