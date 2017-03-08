زوجي مغترب في بلد آخر ويغيب عني! أحببت شاباً وبعد فترة وقعنا في الخطأ.. لا أدري ماذا أفعل لأكفِّر عن ذنبي؟

زوجي مغترب في بلد آخر ويغيب عني! أحببت شاباً وبعد فترة وقعنا في الخطأ.. لا أدري ماذا أفعل لأكفِّر عن ذنبي؟
السؤال
أنا متزوجة وزوجي يعمل في بلد بعيد عني، ويرفض أن يأخذني لكي أعيش معه هناك، ويغيب عني بالشهور الكثيرة، في أول زواجنا كنت محافظة على غيابه، لكن بعد ما غاب عني آخر مرة فترة كبيرة أحببت شاباً كنت أعرفه كصديق من قبل، في الأول لم يحدث بيننا شيء، لكن في يوم ضعفنا ووقع الذي وقع!! وبعد فترة كبيرة وقعنا في الخطأ!! لا أدري ماذا أفعل لأكفِّر عن ذنبي؟ لكنني أحببته كثيراً أرجوكم انصحوني وأفيدوني جازاكم الله فأنا نادمة على ما فعلت. إنني أتعذب بين نارين نار بعد زوجي الذي يرفض أخذي إلى جانبه وأنا في أمس الحاجة إليه ونار حبي لهذا الشخص .
الجواب
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فإن الواجب عليك المبادرة بتوبة نصوح من تلك الكبيرة التي وقعت فيها، وقد قال الله تعالى (ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا)وأثنى سبحانه على المؤمنات الطيبات بقوله (فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله) فالمرأة المسلمة هي التي إن نظر زوجها إليها سرته، وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله، وما وقعت فيه ـ أمة الله ـ ذنب عظيم وإثم كبير، لكن ربنا تعالى غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى.
هذا والواجب على زوجك أن يتقي الله فيك وألا يعرضك لمواطن الريب ومداخل الفتن، فإما أن يصحبك معه إلى حيث هو، وإما أن يرجع إليك ليبقى معك حيث أنت؛ ليحصل الإحصان والإعفاف لكليكما، وما ينبغي له أن يؤثر الدنيا على طاعة ربه في حفظ عرضه، وقد وقَّت عمر بن الخطاب رضي الله عنه للمجاهدين بألا يغيب أحدهم في الغزو أكثر من أربعة أشهر؛ وذلك صيانة لهم ولأزواجهم من الحرام، وهذا الحكم نحن أحوج ما نكون إلى تقريره في هذا الزمان الذي عظمت فيه الفتن وكثرت فيه المؤثرات مع رقة الدين وضعف الحياء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأسأل الله أن يعصمنا جميعاً من سائر المضلات والأهواء، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ د.عبد الحي يوسف
51 تعليقات
يا شيخنا انت شنو شابكنا عمر . وعلي .وفلان القران دا ما واضح دي انسانه محصنه وما دام هي احترفت بي فعل الزناء عقباها الرجم في الدنيا اما الآخرة والعياذ بي الله من عقاب الآخرة و المسكين الكادح في الغربة دا مش كان اوليً لها ان تعترف ليهو اول ان سامحها قبلت توبتها في الآخرة وبعدين حب شنو العليك انتي باين عليك بتاعت قنوات السجم دي مسلسلات وتفاهات.. بنات الناس يغيبوا عنهن سنين والله لا انس بقربهن ولا جان لعنت الله عليك في الدنيا والاخرة. ويا شيخنا الحصل عليك عليك شنو انت بقيت ذيهم ولا شنو خليها تحلل كمان
اللهم اهدنا جميعاً
المرأءة تابت وندمانه وربنا امر بالستر وجواب الشيخ عبد الحي جواب شافي كافي رجل عايش الواقع والفتوى موفقه تتوب في صمت ولا تكلم زوجها وقد تكون هذه التوبة سبب لها في دخول الجنة
الامر الثاني والمهم يا مغتربين لا تفرطوا في زوجاتكم فهمن بشر ويحتجن ما يحتاج البشر فلا تفارقوا ازواجكم على حساب احتياجات كل طرف قاربوا وسددوا
ثم لو عندي بنت وتقدم لها مغترب لا يستطيع ان ياخذها معه ( لرفضت هذا الزواج من اصله ) هذا عذاب وليس بزواج كل طرف في جهة – اما من ترضى بذلك فالتتحمل النتائج وتصبر على اختيارها
بعدين يا عثمان لا تساعد الشيطان عليها ان تلعنها بدل ان تدعوا لها بالهداية والصلاح
اللهم اهدنا جميعا واستر عيوبنا ووفقنا لكل خير
طيب رايك شنو فى مغترب كان وضعو كويس جدا جدا بس حمالتو تقيله شايل اسره كبيره ويامى واتزوج وساق اولادو معاهو
بعد داك وضعو اتجهجه ورسل اولادو السودان وبقى بين نارين : شغلو كعب شديد ماحيقدر يجيب اولادو يلللللا مكفي مصاريف اولادو فى السودان وايجارو وعيشتو في الغربه
ولا قادر يرجع لي اولادو بي سبب الضرايب المتراكمة و التذاكر ومصاريف الإجازه
افتينا في الموضوع ده طالما قلت كلامك الحار ده وخت نفسك محلنا وقول حتعمل شنو وتأكد ان الله يعلم سرك وجهرك
اول حاجة يا osama إعترفت وليس اخترفت والزنا وليس الزناء
ثانيا كلامك ( شابكنا عمر وعلي ) فيه عدم تأدب
ثالثا مناداتك برجمها يدل على جهلك بقواعد ومقاصد الشريعة الإسلامية ، عندما جاء ماعز بن مالك معترفا بالزنا للرسول صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت او نظزت أوغمزت
حرام عليك يا شيخ اي فتوي هذه،،، ما تخاف اللّٰه مرٱة متزوجة وتزني وفي علاقة حرام مع شخص غريب ،،،كل ما عليها ان تتركه وماذا عن زوجها واختلاط الارحام ،،، وهل يجب ان يعرف الزوج ولا تبقي العلاقة سرية كل ما يسافر ترجع لعشيقها مرة اخري وياتي زوجها وتتوب وهكذا… اول مرة عرفت انك تعبان بالبلدي
وأين قوله صلى الله عليه وسلم عن توبةَ المرأة الغامديةِ : ( لقد تابت توبةً لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم ، وهل
وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل ؟ ) رواه مسلم في صحيحه.
المرأة تابت …والدولة لا تطبق شرع الله …فماذا يقول لها غير الذي قاله ؟
يا اسامه والحسيني انتو ماعندكم علم عشان تقعدو تتفاصحو ساكت وانتو ماعندكم احترام للعلماء واهل الفتوي وانتو زاتكم الماعندكم وزاع ديني ديل سجم ورماد كلامكم دا اخير منكم هي ندمانه ودايره تتوب وباب التوبه فاتح. امه لاتحترم علمائها حق لها ان تكون في ذيل الامم
لا حولا ولا قوة الا بالله العلي العظيم
النبي صلى الله عليه وسلم امر ب الستر منو اانت عشان تقول توري زوجها
وبعدين الهو في الغربه دا وانت شايفو كادح دا دا هو السبب زااااتو في الامور دي
وحاجه تانيه انت لو كنت فقيه كنت عرفت انو الشيخ ع حق
فعلا يا موجوع ,, باب التوبة فاتح و كلنا خطاءون و خير الخطاءون التوابون ,, يا الاسمك اسامة انت لا شيخ و لا مفتي ما تجتهد ساي و ما ليك حق نقول عنها ,, احتمال تشملها المغفرة و الرحمة وهي اعترفت و اكيد ندمانة … الغلط مع الناس
ديل شكلهم مغتربين
يا عثمان تقصد شنو بديل مغتربين ؟؟؟؟؟ اعمل حسابك من المغتربين …. ضار نفسك …. اوعاك تجي في طريقكم … والله لو لفوا عليك قامت قيامتك …
بعدين بتقول شابكنا عمر وعلى …. يا غبي ياوسخ يا كلب هؤلاء خلفاء المؤمنين وخير خلق الله … قال رسول الله ?:«اللهَ الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضاً من بعدي من أحبهم فقد أحبني، ومن أبغضهم فقد أبغضني ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذي الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه»( ).
لا تتحدث بلسانك العفو عن خيار خلق الله …. هؤلاء صحابة الرسول عليه افضل الصلاة واتم التسليم … خليك بعيد يا مخنث …
اسكت وإلا والله نرسل لك اناس غيورين على دينهم ورسولهم واصحاب رسولهم ويعلمون الادب لكي تتأدب في حضرة رسول الله واصحابه الكرام … البررة …
ما في داعي للهمز و اللمز يا (اوسمان) … في نسوان رجالهم بغيبوا عنهم بالسنين و بحفظن نفسهن … و في نسوان رجالهم ما فارقوهن يوم واحد، و ………………….. …………..
عشان كدا ما في داعي !!
ليه السؤال ؟؟ !!
هي عارفة نفسها عملت غلط .. و تقصير زوجها حتى لو غاب بالسنين الطوال، لا يبرر الحرام و العيب الكبير الذي فعلته ….
عايزة تتوب … خلاص .. تتوب من سكات و تستر نفسها … لا من شاف و لا من دري !!
يعنى هي فاكرة أنو الشيخ ح يقول ليها عشان زوجك مقصّر ما عندك مشكلة !! و حُمتك خفيفة !!!
هو معرس لشنو؟؟ لو داير يقعد في السعوديه عزابي ما يورط بنت الناس…
مجرد سؤالها فهو نوع من الندم… والندم نوع من التوبة… نسأل الله أن يتقبل توبتها ويثبتها على ذلك ويتوب علينا وعلى المسلمين أجمعين.. ( ۞ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (53) سورة الزمر
الحكومة في نظركم خيال مآتة، الوزراء فساد وغش، العلماء والفقهاء لا يفهمون، أصحاب رؤوس الأموال مصاصو دماء، الصحفيون والإعلاميون منافقون (وكسارين ثلج)، الشرطة (حاميها حراميها).. أيها المعلقون أصحاب الطرح والآراء السالبة، كفوا أقلامكم وألسنتكم عن فقهائنا وعلمائنا، وتنزهوا عن السب والشتم، وناقشوا بالتي هي أحسن، فوالله بعضكم لا يفع عن قول الفحش، وألسنتهم تدلق سمومًا، ولا تخرج تقليعاتهم عن انتقاد كل من يكتب مقالا أو يصدر فتوى، أو تكتب المواقع والصحف عنه خبرًا، كل الناس عند هؤلاء غشاشون ومجرمون ويهرفون بما لا يعلمون، وأنتم العلماء وحدكم، تفتون في السياسة والحكم والعدل والفقه والرياضة والطرب والنغم، وتربية الأبقار، وحتى الفيزياء والكيمياء والرياضيات لا تخلو من تدخلات قميئة، سب وشتم لا حدود له، السوداني الأصيل هو الذي يلمع كالألماس، وسمعته تعلو السحاب، فلا تشوهوها بانتقاداتكم الهائفة.. كونوا كما عرف العالم عنكم من عزة وكرامة وشهامة وكرم وقيم نبيلة، وابتعدوا عن لغة القاع، دعونا نفتخز بالطرح الصائي والمنطق الرشيد بعيدًا عن هذا الإسفاف والابتذال.
جزاك الله خيرا واحسانا
فوالله كفيت ووفيت
يـــــــــــــــــــــــــا دكتور
حجرم ،،،،
انا غايتو ما عارف الزول لمن يزني و العياذ بالله يزني مع واحده متزوجه كيف ??? و بعدين هي زاتها تبيع دنيتها و اخرتها و حياتها الزوجيه عشان متعه بتاعت دقايق و ثواني
مفروض علي الاقل لو تابت توبه نصوحه تخبر زوجها بما فعلت و بعد داك هو يقرر ماذا يفعل بها و اتمني ان لا تكن ام لاولاد لانها لا نافعه امرأه ولا زوجه و لا حتنفع بالتالي ان تكون اما
و الله لا مغتربين لا حاجة ,,,,انت القااااعد في السودان و ما مغترب اعمل حسابك
الشباب الذين يفتون بإقامة الحد عليها تريدونها أن تكشف ستر الله ربنا سترها و لم يراها أحد و لم تحمل تقوم تمشي للناس تقول أنا زنيت و لماذا جعلت التوبة هل سمعتم بقصة الرجل الذي قتل 99 شخص ثم أكمل بأحد العلماء 100 ثم ذهب لعالم آخر و أخبره برغبته في التوبة هل قال له أنت قتلت 100 و يجب إقامة الحد عليك أم أمره أن يتوب و ينتقل إلى بلد آخر يرافق فيها قوم يعملون الصالحات و رغم عدم وصوله و موته في الطريق غفر الله له فقط لنيته التوبة فلا تتشددوا الإسلام دين رحمة
السلام عليكم انتو ياجماعة ناس السودان ديل ما عارفيين الظروف اقول ما تغيب عنها اربعه اشهر ما في تجديد اقامة مافي كفيل ما مصاريف ليها هي عشان تصرفها علي صاحبها وما بعيد اكونوا تعشو واستمتعوا بفلوس المسكين دا وبعدين هو لازم ياخزها معاه ما عارفين ظروفوا تسمح او لا ودي حجة يعني ما ساقك معاه تخونيه وين الشرف والعفة والخوف من الله قبل الزوج والشيخ دي لو ساقها معاه الله يعلم حتعمل نفس الشئ والمبداء مبداء البنت الشريفة الاهلها ربوها عليه امهتنا واخواتنا الكبار زوجها مهما اغيب عنها وهي عارفه انو بسعي وبشقي عليها وعلي اولادها الله المستعان كل يوم ظاهرة جديدة اللهم اعوذ بك من شهوات الدنيا
كلمهم مافاهمين حاجة مساكين قايلين المغترب ده بيغيب على كيفو
بس ربنا يعين ويرفع البلاء عن كل مغترب نصرف ونربي ونشيل هم الناس وهم ما شايلين همنا ولا حتى مجرد تقدير لي ظروفنا
لاكين ربنا عادل والله لا يضيع اجر المحسنين
يا جماعة افتوني هذه المرأة زنت في غياب زوجها هل تحل لزوجها مره أخرى أو يعقد عليها عقد جديد
السلام عليكم ورحمة الله
الشيخ علي العين والراس
لكن يعني كدا يعني هذه المرأة طلبت الستر
هي التي فضحت نفسها مش لي زول واحد بل للعالم كلو
والله المستعان
اللهم احفظ لنا اعراضنا
كيف فضحت نفسها ؟ ما إسمها ؟ وما عنوانها ؟ لا أحد يعرف عنها شيئا.. فهي ما زالت مستورة بستر الله ..فالله ستيّر يحب الستر نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة..
الشيخ عبد الحي من كبار الشيوخ المنافقين في هذا الزمان للاسف يفتي كما يحلو له اسالوه اين تسكن ماذا تمطئ من اين لك هذا ومامهنتك وكم تكسب منها في الشهر
“قال الحافظ ابن عَسَاكِر رحمه الله : ( واعْلَمْ يَا أخِي – وَفَّقَنَا اللهُ وَإيَّاكَ لِمَرْضاتِهِ ، وَجَعَلَنَا مِمَّنْ يَخْشاهُ ويَتَّقيه حَقَّ تُقَاتِهِ – أَنَّ لُحُومَ العُلَماءِ مَسْمُومَةٌ ، وَعَادةُ اللهِ في هَتْكِ أسْتَارِ مُنْتَقِصِيهِمْ مَعْلُومَةٌ ، لأنَّ الوَقِيعَةَ فِيهِمْ بِمَا هُمْ مِنْهُ بَرَاءٌ أمْرُهُ عَظِيم ٌ ، والتَّناوُلُ لأعْراضِهِم بالزُّورِ والافْتِراءِ مَرْتَعٌ وَخيمٌ ، والاختِلاقُ عَلَى من اخْتارهُ اللهُ مِنْهُم لِنَعْشِ العِلْمِ خُلُقٌ ذَمِيمٌ ) انتهى
غفر الله للجميع
نبيل
الشيخ عبد الحي أسأل عنه من عايشوه في الإمارات
عندما خرج كان في وداعه كوكبة من شباب الإمارات الأطهار
وتكدست هداياهم القيمة له من أدوات كهربائية إلى سيارات وغيرها
لم يأخذ شيئا إلا بعض أشرطة الكاسيت ليسجل لهم عليها محاضراته
اتقوا الله في لحوم العلماء
*****
اللهم أرحم من حضر تلك الواقعة ، وأخبرني بها شفاهة وأسكنه فسيح جناتك
الحكمة كما قال أحدهم . أن تقاوم نفسك فيما تحب . وتجبرها على ماتكره . ربنا يحفظ ابائنا وبناتنا وبنات المسلمين و ابنائهم . من شر الفتن ما ظهر منها ومابطن . ومن شر ماتجلبه الميديا وو سائل التواصل الاجتماعى . من هدم للقيم والأخلاق . آميييين يارب العالمين
(من كان منكم بلا خطيئة ، فليرمها بحجر!!)
أنوار عبدالله أبو خالد
كم من نفوس جميلة شُوهت ، وعقول ذكية حطمت ، ومواهب شابة اغتيلت في مهدها باسم ( المثالية والكمال المطلق) او أخلاق المدينة الفاضلة ، رغم ان الخطأ من طبع النفس الانسانية الضعيفة ..
ولذلك اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بطبيعة هذه النفوس فقال (كل ابن آدم خطاء) ، ليخبرنا أن هذه الجزئية لا خلاف عليها ابدا ، ولا مجال للمزايدة عليها ، او ادعاء الكمال المستحيل ، ثم يعقب بقوله (وخير الخطائين التوابون) وهنا يقع الفرق بين الناس ، وهنا يبرز التفاضل ، وهنا يتضح بجلاء معنى الامانة التي تحمّلها الانسان بعد ان عرضت على السماوات والارض والجبال فأبين ان يحملنها ..
**** فتيات في عمر الزهور ، وجمال الورد ، وطهارة المطر ، يأتين الى عيادتي بعد ان فقدن صوابهن وثقتهن بأنفسهن بسبب قريب عيّرهن، او مجتمع همزهن او لمزهن ، لخطأ وقع في ساعة غفلة شيطانية ، فمحا ذنب تلك الساعة نقاء وطهر الف ساعة قبلها ، في مجتمع يعرف كيف يركز على الاخطاء ويضخمها ويترك الجوانب الحسنة والخيرة التي تغلب مادونها من اخطاء عفوية لم تتكرر ، فيعرف كيف يعين الشيطان على صاحبنا ..
**** ينقل في الاثر عن المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ، انه قد جاءت اليه امرأة قد وقعت في الزنى ، فالتفت اليها الناس ينظرون اليها بنظرة حانقة واشمئزاز ، فلما رأى عيسى هذه النظرة العلوية منهم ، قال لهم منتقدا فعلهم (من كان منكم بلا خطيئة ، فليرمها بحجر) فلم يتحرك احد من مكانه !!..
فلا داعي اذن لأن نتفاخر بشيء لا نملكه اصلا ، لان العصمة من الله ، وانما الحافظ هو الله وحده ، وهو القائل سبحانه (كذلك كنتم من قبل ، فمنّ الله عليكم) ، فلنتق الله في بناتنا وأبنائنا ، فلا نقسو عليهم ولا نعيرهم باخطائهم ، وكيف بالله نستحل ذلك وصاحب الحق سبحانه قد تسامح في حقه وعفا فاخبرنا بأن (التائب من الذنب كمن لا ذنب له) فلا داعي للتجني والمبالغة والمزايدة بعد ذلك ، ومن كان بيده فسيلة فليزرعها ، او اتركوا الخلق للخالق ..
**** إنها امراض النفس والمجتمع تلك التي لا ترى من الخطأ الا فداحته ، ولا من صاحب الخطأ الا خبثه وسوء طويته ، ولا من هذا الحدث الا فرصة التسلية والتفكه في المجالس والتلذذ بالتشهير لإشباع رغبات النفس في التعالي ومدح النفس وتزكيتها بالطرق العكسية ، بينما يفترض بالمؤمن الحق ان ينظر لهذا العاصي او الخاطئ كمثل نظرته لمن سقط في حفرة او من قد التوت قدمه وهو يمشي سواء بسواء ، فيقف بجانبه ويمسك بيده ويسمي عليه ويحمد الله له ان المصيبة لم تكن أعظم ، وفي داخل نفسه انكسار لما رأى فيحمد الله أن عافاه مما ابتلي به هذا المصاب ، فالسقوط متوقع من كل احد لولا فضل الله ورحمته ، ولكن اكثر الناس لا يعلمون..
وعلى دروب الخير نلتقي ..
(مقال قديم عن جريدة الرياض السعودية*)
الرجم فورا لقوله تعالى : و لا تاخدكم بهما رأفة في دين الله
من كان منكم بلا خطيئه فاليرميها بحجر
والله حيرتونا كلامكم كلو منطقي لكن اصدقو منو فيكم
لكن انا بشوف
اين نحن من تطبيق الشريعه ؟؟
واين هذه الفتاه من المرءه الغامديه؟
وداير اعرف حاجه 4شهور للمره صبر والرجل كم ؟؟
هنالك حقوق وواجبات زي ماالرجل داير وهي كمان .والشاب المتخلف دا اعرف انو يوم من الايام زوجتو ول امو ول اختو بتقع في نفس المعصيه
اللهم استرنا في الدنيا والاخره
انتي اعترفتي بذنبك… والله سبحانه وتعالى عنده باب التوبة مفتوح… استغفري الله كثيرا وتوبي إليه
الهم صلي على حبينا محمد
نقول فقط ربنا يقبل توبتهاويحفظ فرجها
أولا صديقني يا بتي الزول العمل معاك الخطيئة ما بحبك وبقضي ووكتو معاك وات عارفة
ثانيا قوانين الإغتراب خاصة في السعودية ما بتسمح لبعض المغرتبين يجيبوا زوجاتهم وكمان المسألة مكلفة جدا
ثالثا أنا من راي تتطلبي منه الانفصال أو الخلع لو تتطلب الأمر .. لأنو بعد كده العيشة بيناتكم في خيانة كبيرة
وحسابك على الخطيئة بينك وبين ربك
السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ يَا جْمٌاْعُه مٌا ْعنَدِكِمٌ مٌا تْتْكِلُمٌوَ سِايَ فَوَقً كِلُامٌ الُشِيٌَخ مٌا قًصّرَ كِفَا وَوَفَا جْزُاوَ الُلُُه ٌخيَرَ، بّْعدِيَنَ يَا جْمٌاْعُه ُهيَ قًالُتْ نَادِمٌُه وَْعاوَزُُه الُتْتوَبُّه وَلُوَ مٌا نَدِمٌُه مٌا كِنَتْ سِالُتْ الُشفَِيٌَخ، لُيَُه يَْعنَيَ انَتْوَ كِلُ ُهمٌكِمٌ انَكِمٌ تْفَتْنَوَ سِايَ وَتْتْكِلمٌوَ كِلُمٌ مٌاقًدِرَوَ ْعامٌلُيَنَ فَيَُها نَاسِ ْوَفَُهمٌيَنَ يَْعنَيَ وَبّسِ دِيَرَيَنَ تْقًيَمٌوَ الُحُدِ ْعلُيَُها اسِيَ لُوَ قًالُوَ لُيَكِمٌ جْيَبّوَ ارَبّْع شُِهوَدِ مٌنَ وَيَنَ حُاتْجوَُهمٌ وَلُوَ مٌا جْبّتُْهمٌ حُا تْجْلُدِوَ ثُمٌانَيَنَ جْلُدُِه وَلُا تْقًبّلُ لُيَكِمٌ شُِهادُِه ابّدِا، وَبّابّ الُتْوَبُّه مٌفَتْوَحُ وَالُلُُه يَغًفَرَ لُمٌنَ يَشِاء بّغًيَرَ حُسِابّ ْ
ربنا يتقبل توبتها ويغفر ليها
يا ناس بالواضح اعملو حسابكم على اهلكم
المسلسلات ووسائل التواصل الاجتماعي ساهمت كثير في انتشار الرزيلة
حليل زمن التحذير من خطر القنوات الفضائية
يامحاسن كبي حرجل
ههههههههههه هو وينو العالم دا .. ههههههه راجل منافف وكزاب كزب الابل ..قال عالم والله كلمة عالم دي ماسمعناها الا عندكم.عالم بي شنووو..زول متخصص في الدين وياريتو لو كان نافع ….والذول البيقول ليك انتو ماعندكم احترام لي علماكم ديل علماكم انتو..ياظريف ..انا ماعندي عالم طبال للنظام ..لو هو .يعرف حاجة في الدين كان .اتكلم عن المجازر البيعمله ..عمر الغفير والمجرمين من جهاز الامن والمدافسات الوطني مايفتح خشمه .خلي يقول حرام…يعني الزنا حرام .شديد والقتل ..والتعزيب ﻹسرائيل السجون حلالون حلال ههههههههه قال علماء قال دا منافق طبال للبشير .وبقية الكلاب هههههههه زنا شنوووو البتكلم فيه قرد زي دا
السلام عليكم
ي شيخنا لا تظلم الزوج و انت لم تسمع منه شئ و قسما بالله تعالي يوجد نوع من النساء الشيطان افضل منهن
امثلا مراه تهرب من زوجها و اخرى تقطع كل سبل التواصل بينها و زوجها بلا اسباب و ترفض حتى مقابلة و تجد اخرى تتزوج مغترب لا لشئ سوى ان هدفها ان تسافر مع زوجها و تقابل عشيقها الذى تخلى عنها يقيم بنفس دولة المهجر الذى يقيم بها زوجها المسكين و بعضهن كان على علاقات غير شرعية قبل الزواج و بعد ان انفضح امرهن من قبل الزوج طلبن الستره و اعلن التوبة و للاسف يعدن لنفس الفعل سوى كان الزوج بالسودان او خارجه
و الظاهر عليها منافقة و و مخادعة حيث ذكرت بانها مازالت تحب عشيقها و هذا يدل على انها لن تتوب حتى اذا سكن زوجها معها بنفس البيت مدى الحياة و كلامها واضح جدا و هى كانت تتمنى ان تكون اجابة الشيخ ان تطلب الطلاق من زوجها او على زوجها ان يطلقها
و بما انها مصره على مبادلة مشاعر الشيطان مع صديقها معناها تبحث عن اى فتوى تقول لها اطلبى الطلاق من زوجك
و الله اعلم
نسألك ربي حسن الخاتمة و ان تستر اعراضنا
وبعدين ذكرها انها بين نارين . . نار بعدها عن الزوج ونار حبها للعشيق وأغفلت ذكر نار جهنم والتى هى أولى بالذكر ان كانت التوبة نصوحة والله من وراء القصد .
اللهم احفظ عروضنا
يا بت الناس على الاقل قررى التوبة النصوحة من جملة نار حبي لهذا الشخص فى اخر السؤال و انت بتعني بانك تحبين صديقك حتى الان و و رغم وقعوك فى الزنا لم تتوبى اذا المشكلة ليست فى غياب زوجك و لن تنتهي بحضور زوجك او سفرك معه المشكلة فيك انت لانك بعيدة عن الدين و واضح بان ما فعلته ليست مجرد خطأ او لحظة ضعف و انما انت معتادة على هذه الافعال قبل زواجك من زوجك و اكيد زوجك اكتشف امرك لكنه فضل ان يسترك و اكيد ختيه مع احدى اقاربك ابن عمتك مثلا او … لكنك تتسترين عليه خوفا من الفضيحة و مصيرك المحتوم اما اذا فعلا مع صديقك فهذا يدل على ان زوجك غريب من الاسرة و انك لا تسكنين مع اهله او قريبا منهم لذلك استغليتى ثقة زوجك فيك و طيبة و فعلت فعلتك تلك و ربما تفعليها بشكل يومى
ثانيا
اما ليست لديك اهل من الاساس حتى يدب الخوف فى دواخلك منهم اذا اكتشفوا امرك
او
انت متأكده بان اخوانك او والدك بانهم ليست رجال بمعنى الكلمة و لا يستطيعون فعل شئ لك مهما حصل منك
او
ان اسرتك مفككه من الجزور الاب بجيه و الام بجيه و الاخوان فى اتجاه اخر
ثالثا
الذى لعب معك و هو يعرف بانك متزوجة اكيد هو ايضا من اسرة منتهية و لا علاقة له بالدين
و من ناحية الرجولة ساكت هو ما راجل لانه كان هو فعلا رجل بمعنى الكلمة كان تزوج بالدرب العديل لكن الظاهر عليهو زول تيس ساى
الرجل السودانى الاصيل و ود الناس ما بعمل كده لكن بتعب و يشقى عشان يتزوج بالحلال
و انا شخصيا لا يمكن ان افكر فى زوجة رجل اخر مجرد تفكير ناهيك عن الممارسة معها لانها ليست من الرجولة باى حال
بالمناسبة اذا حبيبك رجل بمعنى الكلمة (و اشك فى رجولته قسما بالله )و انت لا تحبين زوجك كما هو واضح من سؤالك افضل شئ تطلبى الطلاق من زوجك و خلى حبيبك يدفع ما خسره زوجك عليك ايام الزواج و الخطوبة هذا هو الشرع عندما تطلب الزوجة الطلاق من زوجها بدون سبب او لانها تفضل رجلا غيره الشرع و اضح و الشيخ يعرفه
رابعا
انت غير صادقة بما يخص بعد زوجك عنك و هذا واضح من سؤالك و واضح بانك ليست على تواصل مع زوجك من الاساس بينما تواصلك مع صديقك يوميا و صلكم للسرير ايضا يوميا و سؤالك واضح و يدل على انك تعيشين فى علاقة محرمة منذ زمن بعيد و ربما تعيشين مع حبيبك فى بيت او شقة كانكم ازواج هذا هو المفهوم من سؤالك لان سؤال التوبة يكون مختلف تماما
اذا كانت هذه الفتوى حقيقة هي من الشيخ عبد الحي يوسف فأنا أثق في علمه .. نفعنا الله بعلمه و جزاه الله عنا خير الجزاء
ياناس المعلقين كلكم رجال
ونحنا النسوان ماعندنا كلمه معاكم ولاشنو
انتو ماعارفين بعدكم مننا بعمل فينا شنو
ماتقول لي بت عم ولا متدينه الشهوه هي الشهوه
انتو الرجال حلال عليكم لمن تجي عندنا الكلام يكتر احيييي منكم
لا يحاكموها ولا حاجه يحاكموا الراجل بس
السلام عليك ايتها الاخت التائبه الشجاعه وربنا يجعل كل من يغترف ذنبا ويتوب الى الله ان يكون بشجاعتك ,الحمد لله الذى جعل التوب اليه ولم يجعل الغفران عند خلقه .وهو الذى يقبل التوبه من عبادة, والحمد لله هو الغفور الرحيم ,فلا تقنطوا من رحمه الله ,طالما تبتى الى الله فلا تأبهى لهؤلاء الناعقين فقد يكونوا متجذرين فى السوء والخيانه اكثر مما ذكرتيه ,ولو طبق الحكم الذى ذكروه انفا لكانوا فى عداد الهالكين .فدعوى الملائكيه فى للاسف غير واقعيه ,ومعظم انصارها للاسف كاذبين ,وللاسف منهم مجرمين واعداء للدين. (يايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله).
بارك الله فيك يا دكتور عبد الحى ونفع الله بعلمك المؤمنين والسائلين عن الفقه والدين
المرأة أخطأت وخير الخطائين التوابون وقد ندمت على فعلتها المشينة الكبيرة وقد طاوعت الشيطان حتى أنزلها منازل المعصية وإن لأسأل الله لها قبول التوبة إنه غفور رحيم ويجب عليها الإكثار من الإستغفار والذكر والندم
أما الشيطان الذى لا يخاف الله ولا يتقيه والذى أجبرها على إرتكاب المعصية فهو لا يخاف الله وليس بمؤمن لأن هذا الفعل الشنيع حرم على المؤمنين هى إعترفت لأن لها الأسباب كما تقول فما بالك بالآئى يخونون أزواجهم وهو بجوارها
إدعوا لها بالصلاح والهداية بدل الشتم والإساءة
ولا تسبوا العلاماء والعارفين بالفقه وحفظة كتابة الله فإنه إثم كبير ولا يغقره الله إلا إذا غفر لك من شتمته وسبيته
نسأل الله الهداية لنا ولكم جميعا”
عليكم الله وصلو للشيخ السوؤال ده بخصوص فترة الـ 4 شهور
رايك شنو فى مغترب كان وضعو كويس جدا جدا بس كانت حمالتو تقيله شايل اسره كبيره ويتامى واتزوج وساق اولادو معاهو
بعد داك وضعو اتجهجه ورسل اولادو السودان وبقى بين نارين : شغلو كعب شديد ماحيقدر يجيب اولادو يلللللا مكفي مصاريف اولادو فى السودان وايجارو وعيشتو في الغربه
ولا قادر يرجع لي اولادو بي سبب الضرايب المتراكمة و التذاكر ومصاريف الإجازه ولا حيقدر يستقر في السودان لانو مافي اي شغل ليهو في السودان
افتينا في الموضوع وورينا الزول ده يعمل شنو وتصرف كيف ؟
ما دائر ليها اي فتوى ( ارجع ) الم اولادوا معاهو واحفظ زوجتى وواصل ارحاموا واقنع من شغل الشلهتة لاهو لامي هنا ولا هناك
امشي السفارة واقول انا راجع وعلي ديون وضرائب وخلافوا
واهم حاجة استخير الله
ولو انو انا اشوف ( الخيرة لبن ) في الرجعه وربنا اغنيهو بي حلالوا عن حراموا
دي نصيحه ماهي فتوى