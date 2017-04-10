بالصور.. ما هي حقيقة زواج الفنان حسين الصادق من ابنة الدرامي السوداني المعروف





نفي عدد كبير من جمهور المطرب السوداني الشاب حسين الصادق خبر ارتباط الفنان من ابنة احد الدراميين بالسودان.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد تحدث معجبي الفنان الملقب بالدكتور بلسانه وذكروا أن ابنة الدرامي المعروف شاركته الغناء في حفله الجماهيري الذي أقامه بصالة مارينا بالخرطوم.

وأضافوا بحسب ما قرأ منهم محرر موقع النيلين عبر الصفحات التي يديرونها باسم حسين الصادق على مواقع التواصل المختلفة: “ابنة الدرامي هي أيضاً مطربة وظهرت مع الدكتور وشاركته بالغناء لتلتقطها العدسات وهي واقفة معه بالمسرح, وهو ما تم تفسيره بالخطأ على مواقع التواصل التي زعمت أن حسين على علاقة بالفنانة”.

وواصلوا توضيحهم: “نعم حسين أعلن عن قرب موعد زواجه على الملأ من داخل الحفل وقال بالحرف الواحد :” أدعوا لي يا أخوانا أنا عرسي قرب”, لكنه لم يحدد أي فتاة سيقوم بالارتباط بها.

وكان محرر موقع النيلين قد تحصل على صور الحفل الذي ظهرت فيه ابنة الدرامي مع حسين الصادق.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين