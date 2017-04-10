بالصور.. ما هي حقيقة زواج الفنان حسين الصادق من ابنة الدرامي السوداني المعروف

نفي عدد كبير من جمهور المطرب السوداني الشاب حسين الصادق خبر ارتباط الفنان من ابنة احد الدراميين بالسودان.
وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد تحدث معجبي الفنان الملقب بالدكتور بلسانه وذكروا أن ابنة الدرامي المعروف شاركته الغناء في حفله الجماهيري الذي أقامه بصالة مارينا بالخرطوم.
وأضافوا بحسب ما قرأ منهم محرر موقع النيلين عبر الصفحات التي يديرونها باسم حسين الصادق على مواقع التواصل المختلفة: “ابنة الدرامي هي أيضاً مطربة وظهرت مع الدكتور وشاركته بالغناء لتلتقطها العدسات وهي واقفة معه بالمسرح, وهو ما تم تفسيره بالخطأ على مواقع التواصل التي زعمت أن حسين على علاقة بالفنانة”.
وواصلوا توضيحهم: “نعم حسين أعلن عن قرب موعد زواجه على الملأ من داخل الحفل وقال بالحرف الواحد :” أدعوا لي يا أخوانا أنا عرسي قرب”, لكنه لم يحدد أي فتاة سيقوم بالارتباط بها.
وكان محرر موقع النيلين قد تحصل على صور الحفل الذي ظهرت فيه ابنة الدرامي مع حسين الصادق.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
16 تعليقات
احسن شيء تقولو إبنة >>>>>>>>>>>>> طالما خجلانين من اعلان اسم ابوها محمد نعيم سعد
غايتو في ناس ترفع الضغط عارضين صورة البنت وحاجبين اسم الاب اي اعلام هذا
ومع ذلك أصلح لرؤى شأن أخر دون والدها بعد سطوع نجمها مع أعمالها الجديدة
لمن ينزولو صورتها ابوها ما حيعرفها ده فهم وين ده حرم ما واعي
هو بالله الشكل حيندسى ما ظاهر محمد نعيم سعد خاصة الصورة الفوق ولو ما ابوها يكون كان بايت عندهم
صحيح مخ مافي
ما تقولة قـــذف
أتدري ما حد الـقـــذف
أي واحد لو ما عرف إنها بنت محمد نعيم يكون غبي. لآن الشبه واضح.
الـدكــــتــور
لـقــب الــغــنــاي
ههههههههههههههههههههههههههههه
هـانت الــزلابـيـا
دا ديك وتــور
معقوله دي زول اتزوج تقولو ما الحقيقه من الزواج شنو…… الزواج قسمة ونصيب
ليس المهم معرفة أبوها .. ولكن ماذا يعنينا هذا الخبر من مواضيع السودان الحالية؟ ماذا يستفيد
المواطن من مثل هذه الأخبار الفطييييييرة ..؟ من هو حسين الصادق؟ هو مطرب هو صعلوك مثله
من صعاليك الزمان؟ هل هو عالم دين ؟ أم عالم كوني أو اقتصادي ؟؟؟ الشره كما يقول السعودي
الشره علينا نحن البنقرأ مثل هذه الأخبار …. وا أسفاه …
التحيه والتقدير للمسرحى الفذ والموهوب جدا الاخ والصديق والزميل محمد نعيم سعد … كثيرين من المعلقين لايعرفون من هو محمد نعيم سعد لذلك تذهب تعليقاتهم لحد التجريح … نأمل أن نكون عقلانيين فى مشاركاتنا …
لك العتبى صديقى محمد نعيم سعد حتى ترضى …..
حسين الصادق مازح يعرسها دا خلط ساي
كاسيات عاريات .. روؤسهن كاسنمة البخت …
هذه هى ( الحرية ) و ( الديمقراطيه ) التى يدعونكم اليها … الغلف العلوج
البتلقى النضيف فيهم بعد يخرا يقش قنيــــ …. و بمنديل ورق …
تفو على محتوى الصور والصورها ..
دايري الحقيقه هي ما بتشبه محمد نعيم سعد هي تشبه صاحب العظمه ذاتوا
والطيور على اشكالها تقع
عاصف يا الواهم حسين الا قولي لي هو انت داير تتزوجها ولا الجمهور ولا عارضها
في الدلاله تقول نادي الضباط غلطان لوا ابوها زوجك اياها
سبحان الله.. من هذا الزمن..الواحد عمر 5 سنه فن يلغب بالدكتور..مرثيك ي وطن
ما فضل فيها اب .. يا علاء الدين..شفنا الحريه لكن ح تودينا للهلاك..ونتحاكم للطاغوت دي صغائر الاسباب..قوم صالح عزبوا بشخص واحد ..
والله شبه ساي بس عرفتها دي بت منو من قبل ما اقرا خبر ولا تعليق