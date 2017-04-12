بعد اشاعة زواج الفنان حسين الصادق من ابنة محمد نعيم سعد.. هذه رؤى تغني ورجل يقتحم المسرح ويشارك بالرقص.. فيديو

تداول مستخدمو شبكات التواصل الإجتماعي خبر إرتباط الفنان الشاب حسين الصادق من رؤى إبنة محمد نعيم سعد أحد أشهر الدراميين في السودان، ولم يتم تأكيد أو نفي الإشاعة من قبل حسين الصادق.
رؤى محمد نعيم سعد، شابة صغيرة بدأت في الغناء في الأونة الأخيرة وهي إبنة أسرة فنية عريقة فى المسرح والدراما السودانية مما شكل لها قاعدة صلبة للإنطلاق نحو المستقبل.
في الفيديو المرفق رؤى تغني “لازمني ابتسم” وبحسب مشاهدة ريم منصور محررة المنوعات بموقع النيلين فد تفاعل معها الجمهور بالإعجاب وإقتحم المسرح رجل يلبس جلابية وطاقية وشارك بالرقص.
ريم منصور
1 التعليقات
Tarig hassan
2019/09/21 at 11:39 ص (UTC 2) رابط التعليق
لا اداري ماذا أقول في هذا الزمان الزي كثر فيه الفتور الأخلاقي والسياسي والانساني هل هذا عضب إلهي ام ثقافه تقليد… نفتقد الي الحسم التربوي… ماذا علينا فعله كبشر نطالع الي هذه التفاهات التي ذكرت اعلاه ام هناك حلول للتغير.. اعلم جيدا ان لانبي بعد سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم.. لكن هذه الأمور في نظري ان ننتظر سيدنا عيسي عليه السلام لحسم هذه الأمور. فلنصلي وندعو ونعجل ونتظر… من الصعب جدا حدوث تغير لن هذا السرطان تمكن من كافة أعضاء الجسم الهزيل… اعلم ان الشيطان الان يرقص طربا وهو ينظر الي هذه الاجيال.. علما ان التاريخ دائما كل مائة عام يأتي بمخلص. يجدد وينهض بلشعوب العربيه التي أصبح اهتمامها برامج الأصوات. علما اننا نحتاج قيمة هذه الرسائل التي ترسل لترشيح مغني. إن نطعم بها جائع..
ختاما هناك المذيد وانتم أكثر علما مني به لأننا نعيش في نفس هذا الكوكب الجميل.. نستمتع بكل تفاصيله من ماء هواء مجانا. الخ…
فماذا اعطيني مالك الملك.. الزي وفر لنا كل الاحتياجات.. ارجو انا وانتم علي هذا السؤال