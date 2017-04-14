مها جعفر: تكشف عن أصولها وتجيب على سؤال وردها من متابعيها.. ليه الرجال عواليق؟.. فيديو

كشفت الدكتورة مها جعفر أنها زارت العراق حوالي أربعة مرات وهي تنحدر من أب سوداني وأم عراقية وتعيش في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقالت أن أصولها من مدينة رفاعة بولاية الجزيرة السودانية، وأضافت أنها تزور السودان كل عامين ولم تزر البلاد منذ عملها في مجال اليوتيوب.

وقالت بما أنها سودانية عراقية فذلك ساعدها على التعرف على الشعب السوداني والعراقي وبسبب إقامتها في الإمارات فهي تقابل جنسيات مختلفة وهذا التنوع يساعدها في فهم شعوب مختلفة والتعايش معهم وقالت :نحن كلنا بنشبه بعض.

وطلبت مها عبر حسابها في انستغرام توجيه أسئلة لها ثم أجابت عليها بحسب الفيديو المرفق، وقالت أنه حلمها عندما كانت صغيرة أن تصبح ممثلة أو مذيعة لكنها حالياُ تخرجت من كلية طب الأسنان ويمثل لها أولوية في حياتها.

ومن الأسئلة التي وردتها .. ليه الرجال عواليق وقالت مها دا أحلى سؤال في العالم وأجابت بطريقة كوميدية ثم قامت بتشغيل مقطع تسجيل من الأغنية السودانية (الرجال شنو) مع رقص خفيف.

وقالت مها جعفر بحسب مشاهدة ريم منصور محررة المنوعات بموقع النيلين للفيديو المرفق أن والديها يتابعان مسيرتها على اليوتيوب ويشجعانها، وقال لديها أفكار عديدة لإنتاج فيديوهات من داخل السودان وتحتاج لرعاة.

اشتهرت السودانية مها جعفر على مواقع التواصل الإجتماعي بعد نشرها فيديو تقلد فيه مختلف اللهجات العربية، وحصد الفيديو على مشاهدات مليونية ثم أصبحت نجمة ويتم إستضافتها على أكبر الفضائيات العربية وتشارك في الفعاليات المختلفة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ريم منصور