ميادة عبده: أنا سودانية الأصل والجنسية، ليبية المولد والمنشأ وليس كما يقال في ويكيبيديا





(للأسف ليس كل ما ينشر على “ويكيبيديا” صحيحاً وللأسف أنه يقبل معلومات من مصادر غير موثوقة ودون التثبت، ولذلك وبعد تكرار تعليقات على صفحتي تستخدم معلومات مغلوطة مصدرها ويكيبيديا “اقتضى التصحيح” بشكل مختصر لمعلومات أساسية

أولا: أنا سودانية الأصل والجنسية، ليبية المولد والمنشأ) . هكذا كتبت الإعلامية السودانية ميادة عبده يوم الأحد على صفحتها الرسمية بفيسبوك

وأضافت ميادة (ثانيا: والدتي أيضا من السودان أصلا وجنسية).

وقالت ميادة بحسب ما نقلت عنها محررة النيلين (ثالثا: مسيرتي في مجال نشرات الاخبار والبرامج السياسية بدأت عام2005 ،وقبلها تنوعت منذ عام2000 في عدة انواع برامجية..

والبداية كانت من ليبيا في عدة قنوات ليبية منها الإذاعات المسموعة (طرابلس المحلية، راديو الليبية) وقنوات تلفزيونية منها (قناة الجماهيرية “التلفزيون الرسمي”، والليبية، والشبابية، وليبيا المنوعة) ثم انتقلت لدبي وعملت مع قناة الشروق السودانية لفترة وجيزة، ثم قناة الشرقية نيوز “العراقية” من دبي ثم من لندن، ثم قناة الجزيرة في قطر ).

تجدر الإشارة أن بعض صفحات ويكيبيديا ذكرت أن (ميادة عبده هي مذيعة ليبية من أب سوداني وأم صومالية) وهي المعلومات التي نفتها ميادة جملة وتفصيلاً.

ريم منصور