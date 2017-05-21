ميادة عبده: أنا سودانية الأصل والجنسية، ليبية المولد والمنشأ وليس كما يقال في ويكيبيديا

(للأسف ليس كل ما ينشر على “ويكيبيديا” صحيحاً وللأسف أنه يقبل معلومات من مصادر غير موثوقة ودون التثبت، ولذلك وبعد تكرار تعليقات على صفحتي تستخدم معلومات مغلوطة مصدرها ويكيبيديا “اقتضى التصحيح” بشكل مختصر لمعلومات أساسية
أولا: أنا سودانية الأصل والجنسية، ليبية المولد والمنشأ) . هكذا كتبت الإعلامية السودانية ميادة عبده يوم الأحد على صفحتها الرسمية بفيسبوك
وأضافت ميادة (ثانيا: والدتي أيضا من السودان أصلا وجنسية).
وقالت ميادة بحسب ما نقلت عنها محررة النيلين (ثالثا: مسيرتي في مجال نشرات الاخبار والبرامج السياسية بدأت عام2005 ،وقبلها تنوعت منذ عام2000 في عدة انواع برامجية..
والبداية كانت من ليبيا في عدة قنوات ليبية منها الإذاعات المسموعة (طرابلس المحلية، راديو الليبية) وقنوات تلفزيونية منها (قناة الجماهيرية “التلفزيون الرسمي”، والليبية، والشبابية، وليبيا المنوعة) ثم انتقلت لدبي وعملت مع قناة الشروق السودانية لفترة وجيزة، ثم قناة الشرقية نيوز “العراقية” من دبي ثم من لندن، ثم قناة الجزيرة في قطر ).
تجدر الإشارة أن بعض صفحات ويكيبيديا ذكرت أن (ميادة عبده هي مذيعة ليبية من أب سوداني وأم صومالية) وهي المعلومات التي نفتها ميادة جملة وتفصيلاً.
ريم منصور
11 تعليقات
كلام في مكانه .. ويكيبيديا ليست مصدر معلومات موثوق به .كما يدعي البعض.. شكرا لك على التوضيح
علي صديق: ويكيبيديا تعرف بالموسوعة الحرة تعتمد على تدوينات من كل المشاركين، و بأمكان أي شخص تعديل المحتوى.
إذا العيب ليس في ويكيبيديا و لكن العيب في من إختلق الكذب و كذلك العيب في من لم يصحح المعلومة في حينها.
أنا أثق في ويكيبيديا النسخة الإنجليزية أكثر من العربية.
أصيلة بنت أصول وكمان حلفاوية….أكيد المزوراتى واحد مصرى
من كمان ميادة ولا حد يعرفك اساسا اصلك سودانية ولا هندية دخلنا فى الموضوع دة شنو يعنى
ميادة العسولة حقتنا وما في زول يشاركنا ،، رشاقة وذكاء وجمال واناقة وأداء وأدب وذوق
ياخوانا عندي خبر من صديق إعلامي في لندن نحتاج لتأكيده من العالمين بالإعلام وهو ان قناه المقرن بلندن تمت بتمويل مصري كامل وهي تحت إشراف الملحق الإعلامي المصري بلندن واداره أعضاء الحركه الشعبية
هل من تاكيد ؟؟
خليهم يمولو زى ما عايزين…” سينفقونها وتكون عليهم حسرات” الشعب السودان أكبر واوعى من ان يؤثر عليه إعلام العملاء وعاهرات الفكر…..
السلام عليكم
علقت قبل مده ليست بعيده عن الوكبيديا وانها مليئه بمعلومات خاطئه عن الشخصيات السودانية
وارجو كل من يجلس على موقع الشبكه ويعرف كيف يدخل معلومات أن يصحح
… الاخ ود البدوي … لا ندري حقيقه قناه المقرن
لكن من الوجوه الظاهره فيها بلا شك أنها منبع خيانه لبقر بطن الوطن
والتسويق لدماره..
الرجاء من الجميع مؤيد او معارض أن ينظر لوطنه اولا قبل أن ينظر لأشخاص أو انظمه
تستاهلي يقولو عليك اي طال ما مشي متبرجه وعريانه بدون اي حشمه لان الناس بتعرف السودانيه بالثوب السوداني الاصيل وانتي ماشي لي مع الجماعه اللابسين فوق لي الركبه الله يهديك
We are very proud of you Miyada. Go ahead. Just ignore what irritate you. Good luck.
فخر للسودان ميادة عبدو الاعلامية المخضرمة ذات الصوت الشجي.