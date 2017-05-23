مني اركو مناوي لجنوده: اما دخلت بكم القصر الجمهوري او تم قتلكم واسركم وربطكم بالحبال

لمحة تأريخية معاصرة
عندما وقف الشهيد المقدم (آدم ترايو مناوي)
امام جنوده بالميل 40 وقال
(اما دخلت بكم التأريخ من أوسع ابوابه
او
دخلت بكم الجنان ب أوسع ابوابها)
دخلوا التأريخ ونتمنى ان يدخلوا الجنان
ابن عمه لزم …(مني اركو مناوي)
قال لباقي جنوده ومتمرديه بعد تلقى الدعم المطلوب
اما دخلت بكم القصر الجمهوري مرة اخرى
او تم قتلكم واسركم وربطكم بالحبال
وقد كان
القائد طرادة لحق الطراوة
بقلم
طارق محمد خالد
15 التعليقات
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HSale
2017/05/23 at 4:16 ص (UTC 2) رابط التعليق
ابن عم مناوي كان قايد في الميل اربعين واستشهادي … يعني مع الحكومة وكذلك مناوي مع الحكومة لانه تربي في كنف ابن عمه وفعل كل هذا من عمايل الكيزان اهلكتم الزرع والنسل رفع الله عنا البلاء
جغام
2017/05/23 at 5:03 ص (UTC 2) رابط التعليق
أركو مناوي شيوعي عرماني وليس كوز.
جغام
2017/05/23 at 5:04 ص (UTC 2) رابط التعليق
إستشهادي في عينك.. آدم ترايو ضابط في القوات المسلحة.. خليك محترم مع الجيش.
عبدالسميع مصطفى
2017/05/23 at 6:36 ص (UTC 2) رابط التعليق
هؤلاء كلهم شلة من العملاء يباعوا ويشتروا بالرخيص ، عبدالواحد ومنو وجبريل وغيرهم ماعندهم قضية مأجورين بس
موارد طبيعية
2017/05/23 at 8:11 ص (UTC 2) رابط التعليق
لا يوجد مقارنة بين بين شهيد بطل قائد وهذا المعتوه ولنفترض انك دخلت القصر لو الحكومة خلتكم والله الشعب بي العصا يطردكم قلة أدب مرتزقة
وطني 100%
2017/05/23 at 9:08 ص (UTC 2) رابط التعليق
التوثيق والعرض …
للان ماطلع مراسل صحفي واحد يورينا طبيعه الهجوم في دارفور ولا مواقع العمليات والاليات والسلاح ومصدره.
الرجاء إعطاء الموضوع زخم إعلامي
سامي آدم
2017/05/23 at 9:17 ص (UTC 2) رابط التعليق
وانا بتفق معاك يا وطني 100% الجانب الإعلامي مهم جدا ولازم توثيق شهادات الأسرى وعرض المعدات والذخائر التي تم اغتنامها بواسطة القوات المسلحة وفضح التدخلات المصرية وتوثيقها بالصوت والصورة
التحية لشهدائنا الأبرار والخزي والعار على أعداء الوطن أينما وجدوا
والله أكبر والعزة لله
والله اكبر والعزة للسودان
ود نخل
2017/05/23 at 10:37 ص (UTC 2) رابط التعليق
هذا المتخلف المدعو مناوي عنده هوس بالقصر الجمهوري وكمان عايز يصل اليه عن طريق خفتر والسيسي المتخلفين .. آخر الزمن
الكوشى
2017/05/23 at 11:24 ص (UTC 2) رابط التعليق
لو كنت مكان طرادة أو تعريفة كنت ح أسئل مناوى ما أنت دخلت القصر وصنقرت فيهو 5 سنوات عملت شنو ؟ مساكين هؤلاء المغرر بهم الواحد فيهم حيا الله بفك الخط يديهو رتبة رائد أو مقدم “دفع رباعى” ويقولو ليهو لمن ندخل الهرتوم ونستلم القصر حنديك رتبة لواء ونعمل ليك ونعرس ليك من رطب الشمال اللهم أحفظ شعبنا وأرضنا من كيد هؤلاء وشر أولئك
سوداني وخليك سوداني
2017/05/23 at 4:56 م (UTC 2) رابط التعليق
ياخي روح شابكنا وطني وثوري أنتم قوات للإيجار مرة لسلفاكير ومرة للقذافي و مرة السيسي وحفتر. انت ماكنت في القصر عملت شنو يعني لانفعت أهل منطقتك ولا عملت اي حاجة حتي الكلام ده ما بتعرف تتكلمه كويس يعني مجرد جهلول ساي تصغير لجاهل
شرق النيل
2017/05/24 at 12:04 م (UTC 2) رابط التعليق
قادة تمرد دارفور بتاعين كراسي ولاعلاقة لهم بإنسان دارفور وهمهم جمع المال وفتات الفنادق وعذبوا الناس في السودان وبالأخص في دارفور والحكومة مبسوطة باستمرار التمرد لأنه أمان لهم وإلغاء للمعارضة وجاذب لتعاطف المواطن مع الحكومة حتى وإن ظلم ولكن جميعكم حكومة ومتمردين( ولسوف تسألون) !!
ديبي مانيس
2017/05/25 at 5:21 ص (UTC 2) رابط التعليق
الف تحايا للرفيق كمرد منو اركو مناوي ولقواته بواسل حتما سندخل الخرطوم سنحررها كيتا للبشير ولغير البشير من الجبناء والمرجفين ومتخزلين ندرك تماما جميعنا ماذا يعني لنا تحدي الذي نواجهه .
مجد والخلود للشهداءنا أبرار والحرية والعدالة للجميع
ديبي مانيس
2017/05/25 at 5:31 ص (UTC 2) رابط التعليق
ترايو كان مغشوشا الان ما بات ابناء دارفور الحبيبة كما كانو امثال الا الحراس ايدولجية الوهمية .
خرطوم ليس ملكا للنافع ولا البشير ولا غيرهم من مرجفين مرجفين .
استغرب ايما استغراب من يتحثدون عن اننا نرغب بالزواج من شماليات ما هكذا عقلية نتنة ما متخلفة الضبابية والغواغية نمتلك من جميلات افارقيات ما يكفي يكفي لزاوجهن.
من شاء عن يتزوج شمالية هذا شاءنه شاءنه زواج ليس غاية ما هكذا غباء والغواغية نحن نتحدث عن الدولة الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والدولة الإنسانية الإنسان بغض النظر عن طبيعة خلافات ضيقة الدين واللون والخلفية التاريخيية وانتماءت شخصيات .
قال زواج من شماليات شماليات فال شماليات اخوتنا ولسنا اعداء للشمالين ولا ناس الشرق ولا جنوب عن قضيتنا وإيمانا بالعدالة قضيتنا نناضل نناضل ونكافح ونموت من اجل تحقيق الأهداف الثورة العدالة الاجتماعية والمساواة والحرية للجميع بغض النظر عن انتماءت انتماءت ضيقة تلك
عباس الرشيدي
2017/05/25 at 1:27 م (UTC 2) رابط التعليق
الاخ العزيز ديبي مانيس كلامك جميل نحنا كلنا ابنا وطن واحد جزاك الله خير الجزاء
طبييب مغترب
2019/01/10 at 5:02 م (UTC 2) رابط التعليق
العنصرية ماحلوة بس في بعض الزغاوة مزودنا شوية الترابي شحنهم لامناوي ولاياسر ولا عبدالواحد دايرين ناس سودانيين اصلييين بيحبوا البلد وماعنصرييين اكتر ناس عنصرين الزغاوة بالذات الاصولهم من تشاد.