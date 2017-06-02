طوارئ ببضائع مصر للطيران لنقل كوبري حديدي إلى السودان

أعلنت شركة مصر للطيران للشحن الجوى، يوم الجمعة، حالة الطوارئ بين أطقم العاملين لديها لتحميل ونقل كوبرى حديدى على طائرتها المتجهة إلى الخرطوم لصالح شركة مقاولات مصرية تقوم بتركيب الكوبرى لخدمة قطاع النقل فى السودان.
وصرحت مصادر مطلعة أن العاملين في نوبة ــ د ــ بالبضائع خاصة عماد سيف مساعد مدير النوبة قاموا بجهد كبير فى تعديل كل طرود الحديد والتى تتكون من قطاعات كبيرة لكوبرى حديدى وتحميلها بالكامل داخل مخازن رحلة الخرطوم والخاصة بالبضائع رقم MS 544 بالمشاركة مع رجال نوبة ــ أ ــ تحميل خدمات أرضية مما كان له الأثر فى إنجاز المهمة فى وقت قليل.
كتب ــ محمد عبدالناصر
صدى البلد
10 التعليقات
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الكوشى
2017/06/03 at 12:28 ص (UTC 2) رابط التعليق
يجب فحص الحديد جيدا يكون منتهى الصلاحية ومصاب بفايروس دي
سامي آدم
2017/06/03 at 12:54 ص (UTC 2) رابط التعليق
فيما يتعلق بالحديد والأسمنت وكل مواد البناء نأمل من الحكومة أن تتعاون مع المملكة العربية السعودية نظرا لجودة المنتجات السعودية ومطابقتها للمواصفات والمقاييس والجودة العالمية والابتعاد عن المنتجات المصرية
سوداني وخليك سوداني
2017/06/03 at 1:36 ص (UTC 2) رابط التعليق
ماعاوزين كرور واوساخ من الناس ديل .
بحاربة في السودان في الخفاء .وشركاتهم تعمل عندنا وتكسب اموال طائلة من عندنا.
المفروض اتم ايقافهم. هناك شركات تركية
محترمة ممكن التعامل معها
الاسيوطي
2017/06/03 at 1:45 ص (UTC 2) رابط التعليق
مبروك لأهلنا يستحقون .
لا يستطيع الكيزان مرتزقة موزة أن يقطعوا عرى التواصل والتعاون بين شعبين شقيقين .
جزا الله من يعمل لصالح الشعبين خيرا
واذل الله كل ماكر مجرم يؤذي مصر أو السودان
إخواننا أبناء النيل .الناس الطيبين .الذين يفرحون بنا فرحتنا بهم
ولا عزاء للسبابين العواطلية
فهم صهاينة
ليس مسلمون
سوداني وبس
2017/06/03 at 2:42 ص (UTC 2) رابط التعليق
انتا يالاسبوطي وجه اعلامكم القذر بان لا يتطلول علينا انتم مالكم ومال الشيخه موزه اطال الله عمرها وابقاها الله يحفظ قطر حكومه وشعبا ويذل من كل من كان ضد السودان واهله وحكومته
فوزي ودالعمده
2017/06/03 at 2:42 ص (UTC 2) رابط التعليق
ي جماعه افحصو الجديد حق اوﻻد بمبه كويس مايكون مضروب. ..أو مروي بصرف صحي يعني كان بتاع دبلسي
ابو محمد
2017/06/03 at 10:21 ص (UTC 2) رابط التعليق
عندنا جياد تقوم بصناعة اى قطع مطلوبة وتشكيلها — عندنا مهندسين صنعوا طيارات — عندنا صناع مهرة وحدادين — عندنا ناس السكة حديد وما ادراك ما السكة حديد – الورش وتصنيع القطع المطلوبة ومهندسى وعمال الدريسة وتركيب خطوط السكة حديد وصيانتها وديل يقوموا بكل اعمال التجميع — اذا مصر عندها شركة الحديد والصلب عندنا شركات حديد وعندنا جياد انتاجها يصدر خارج السودان — انشروا مناقصات هذا المشروع المقدمة جميعها — لنعرف نحنا دافعى الضريبة بالدولار اين يذهب الدولار — ملاحظة مهمة قبل عامين في شندى شركة مصرية لصب اعمدة الكهرباء الاسمنتية وانا ببنك النيلين بشندى حضر احد عمال هذه الشركة لاستبدال دولارات قليلة — عندنا عجز في الدولار – هل من المعقول عندنا الاسمنت والحديد والرملة والموية الحلوة وعندنا المهنسين في كل مجال وعندنا العمال المهرة في البناء والتشكيل والسراميك — كتير منهم بدون عمل — وعندنا عقدة الاجنبى حتى لو كان مصرى
ودبندة
2017/06/03 at 10:53 ص (UTC 2) رابط التعليق
الخبر مضرووووب.
Dhaw Buraii
2017/06/03 at 2:21 م (UTC 2) رابط التعليق
إيه العبط دا كوبري حديدي ينقل بالطائرات ليه هو نحن ناقصين تكاليف ليه ما يتم شحنه برا او بحرا والله مهازل – و بلد ما عندها وجيع
بالله العالم يقول علينا شنو لو سمع أنه هناك مكونات كبري حديدي يتم نقلها جوا للسودان – حتى لو كانت الطائرات ملك للدولة السودانية حرام أن يشحن عليه ألواح صلب تزن آلاف الأطنان ……. مالكم كيف تحكمون
الم
2019/01/28 at 10:36 م (UTC 2) رابط التعليق
البلد اتباعة يا رجالة من زمان انتوا وين