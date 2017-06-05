أسعار السيارات في السودان “مولعة نار”.. بالصور والمواصفات تعرف على الأسعار

ارتفاع أسعار السيارات في السودان يعود في المقام الأول للرسوم الجمركية العالية عند إستيراد العربات من الخارج، بالإضافة لمنع دخول الموديلات القديمة وكذلك إرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني.
في جولة لمحرر النيلين على قروبات السيارات المستعملة في فيسبوك نتعرف على الأسعار الحالية لبعض أنواع السيارات في شهر رمضان المعظم.
1- ديهاتسو ٢٠١٢
قير اتوماتك، عداد المسافة ١٤٥الف كلم.، السعر المطلوب 250000 جنيه
2- حافلة قريس
الموديل : 2003 آخر موديل في الكريز
– المكنة: كبيرة سي سي BB 2400
– نوع الوقد : جاز
– الترخيص : 4/2017 ملاكي
السعر المطلوب: 300000 جنيه
3- افانتي
افانتي شبه جديدة وارد كوريا فل اوبشن معدا فتحة السقف بصمة خارجية وابواب وضهرية وكمان تدويرة كشافات led حساسات خلفية مرايات كهربة قير اتومتك فتحة usb وكمان oxa مسجل cd خالية من البهية مقاعد إلقنز تقليل صرف الوقود eco مانع انزلاق فرامل ebs عداد 59 الف جنوط مكيف تطش بارد جدا ترخيص وتأمين الي شهر 9 2017
-السعر المطلوب: 310000 جنيه.
4- توسان 2010
توسان 2010 عداد 148 الف كيلو متر
خالية من الملاحظات اوتمتك فل اوبشن
فتحتين سقف تحكم في الدركسون
كاميرا خلفية
السعر المطلوب: 325000 جنيه.
5- سانتافي موديل 2007
بنزين V6
العداد 69112 كم
السعر المطلوب: 250000 جنيه.
6- كليك 2006
دبل تحكم
قير اتومتك
مكنه تكيف فل
لساتك جديدة
سي دي
العداد 120000 كلم
السعر المطلوب: 190000 جنيه.
7- اكسنت 2013
مكنة فل مكيف فل
تحكمات اتومتيك
-السعر المطلوب: 250000 جنيه.
8-كورولا 2008
قير اوتوماتيك
نظيفة جدا وبحالة ممتازة
المسافة المقطوعة 90,000 كلم
ترخيص وتأمين شامل حتي فبراير 2018
السعر المطلوب: 265,000 جنيه.
9- بي واي دي ال 3 جياد موديل 2016
المسافة المقطوعة “الممشي” 43000 كلم
ترخيص شهر يناير وتأمين شامل
الحاله العامة ممتازة(كلو شركة)
السعر المطلوب: 260000 جنيه.
10- ﺗﻮﺳﺎﻥ 2016
ﻗﻴﺮﺗﺒﺘﺮﻧﻚ/ﺗﺤﻜﻤﺎﺕ ﺩﺭﻛﺴﻮﻥ/ ﻣﺜﺒﺖ ﺳﺮﻋﺔ/ ﻋﺪﺍﺩ23 ﺍﻟﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠزﻳﺎﺩﺓ/ ﻓﺘﺤﺘﻴﻦ ﺳﻘﻒ/ ﺗﻜﻴﻒ ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻦ/ ﻋﺠﻞ ﺣﺪﻳﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻣة/ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻝ ECO ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ/ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ/ ﺍﺿﺎﺀﺓ ﺍﻟﺼﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻰ /LED ﻣﻘﺎﻋﺪ ﺟﻠﺪ/ ﺍﺿﺎﺀﺓ LED ﺍﻣﺎﻣﻴﺔ ﻭ ﺧﻠﻔﻴﺔ/ﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺧﻠﻔﻴﺔ/ ﻛﺎﻣﻴﺮﺍ ﺧﻠﻔﻴﺔ/ / ﻟﻠﻪ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑﺔ ﺷﺎﺫﺓ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ.
السعر المطلوب: 620000 جنيه.
وينصح محرر النيلين لمن يرغب في الشراء بالإستعانة بخبير موثوق فيه وذو دراية بتفتيش العربات، وبالنسبة للأسعار أعلاه في الغالب يمكن أن تنقص قليلاُ ولكنها تعطي مؤشراً حقيقياً لأسعار العربات في الخرطوم.
الخرطوم/معتصم السر/النيلين
3 تعليقات
دة كلام فارغ….لارسوم جمركية ولايحزنون…الاسعار من وحي خيال سماسرة متنفعين وفاقد تربوي اغلبهم لو ماكلهم…الواحد مايلقى شغل انتاجي ينفع نفسو وينفع المجتمع يقوم يشتغل سمسار ويخت طاقية في كل بيعة..والعجيب انو كلهم بتفقو ع كدة والضحية بكون المشتري المسكين
بالنسبة للحافلة ( القريس ) سعرها غير حقيقي , والحقيقي هو ما بين 200 ـــ 220 ألف ج بشرط النظافة , أما الثلاثمئة هذه فربما تكون للموديلات الجديدة منها 2013 مثلا ,,,,
سياسة السماسرة يرفعوا ليك السعر في السماء عشان تجي فرحان .. ولمن تعرض سيارتك ليهم يوقعوها ليك في الارض عشان تتم البيعة وياخد عمولتو ويفكك عكس الهواء