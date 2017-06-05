أسعار السيارات في السودان “مولعة نار”.. بالصور والمواصفات تعرف على الأسعار





ارتفاع أسعار السيارات في السودان يعود في المقام الأول للرسوم الجمركية العالية عند إستيراد العربات من الخارج، بالإضافة لمنع دخول الموديلات القديمة وكذلك إرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني.

في جولة لمحرر النيلين على قروبات السيارات المستعملة في فيسبوك نتعرف على الأسعار الحالية لبعض أنواع السيارات في شهر رمضان المعظم.



1- ديهاتسو ٢٠١٢

قير اتوماتك، عداد المسافة ١٤٥الف كلم.، السعر المطلوب 250000 جنيه



2- حافلة قريس

الموديل : 2003 آخر موديل في الكريز

– المكنة: كبيرة سي سي BB 2400

– نوع الوقد : جاز

– الترخيص : 4/2017 ملاكي

السعر المطلوب: 300000 جنيه



3- افانتي

افانتي شبه جديدة وارد كوريا فل اوبشن معدا فتحة السقف بصمة خارجية وابواب وضهرية وكمان تدويرة كشافات led حساسات خلفية مرايات كهربة قير اتومتك فتحة usb وكمان oxa مسجل cd خالية من البهية مقاعد إلقنز تقليل صرف الوقود eco مانع انزلاق فرامل ebs عداد 59 الف جنوط مكيف تطش بارد جدا ترخيص وتأمين الي شهر 9 2017

-السعر المطلوب: 310000 جنيه.



4- توسان 2010

توسان 2010 عداد 148 الف كيلو متر

خالية من الملاحظات اوتمتك فل اوبشن

فتحتين سقف تحكم في الدركسون

كاميرا خلفية

السعر المطلوب: 325000 جنيه.



5- سانتافي موديل 2007

بنزين V6

العداد 69112 كم

السعر المطلوب: 250000 جنيه.



6- كليك 2006

دبل تحكم

قير اتومتك

مكنه تكيف فل

لساتك جديدة

سي دي

العداد 120000 كلم

السعر المطلوب: 190000 جنيه.



7- اكسنت 2013

مكنة فل مكيف فل

تحكمات اتومتيك

-السعر المطلوب: 250000 جنيه.



8-كورولا 2008

قير اوتوماتيك

نظيفة جدا وبحالة ممتازة

المسافة المقطوعة 90,000 كلم

ترخيص وتأمين شامل حتي فبراير 2018

السعر المطلوب: 265,000 جنيه.



9- بي واي دي ال 3 جياد موديل 2016

المسافة المقطوعة “الممشي” 43000 كلم

ترخيص شهر يناير وتأمين شامل

الحاله العامة ممتازة(كلو شركة)

السعر المطلوب: 260000 جنيه.



10- ﺗﻮﺳﺎﻥ 2016

ﻗﻴﺮﺗﺒﺘﺮﻧﻚ/ﺗﺤﻜﻤﺎﺕ ﺩﺭﻛﺴﻮﻥ/ ﻣﺜﺒﺖ ﺳﺮﻋﺔ/ ﻋﺪﺍﺩ23 ﺍﻟﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠزﻳﺎﺩﺓ/ ﻓﺘﺤﺘﻴﻦ ﺳﻘﻒ/ ﺗﻜﻴﻒ ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻦ/ ﻋﺠﻞ ﺣﺪﻳﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻣة/ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻝ ECO ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ/ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ/ ﺍﺿﺎﺀﺓ ﺍﻟﺼﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻰ /LED ﻣﻘﺎﻋﺪ ﺟﻠﺪ/ ﺍﺿﺎﺀﺓ LED ﺍﻣﺎﻣﻴﺔ ﻭ ﺧﻠﻔﻴﺔ/ﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺧﻠﻔﻴﺔ/ ﻛﺎﻣﻴﺮﺍ ﺧﻠﻔﻴﺔ/ / ﻟﻠﻪ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑﺔ ﺷﺎﺫﺓ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ.

السعر المطلوب: 620000 جنيه.

وينصح محرر النيلين لمن يرغب في الشراء بالإستعانة بخبير موثوق فيه وذو دراية بتفتيش العربات، وبالنسبة للأسعار أعلاه في الغالب يمكن أن تنقص قليلاُ ولكنها تعطي مؤشراً حقيقياً لأسعار العربات في الخرطوم.

الخرطوم/معتصم السر/النيلين

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