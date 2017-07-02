شاهد بالفيديو.. لقاء الفنان جعفر السقيد وزوجته ضابطة الشرطة.. السقيد من قبل قلت لضابط استفزاني: “أنا الضابط خليتها تغسل في العدة في البيت”

سجلت فضائية قناة الخرطوم سهرة تلفزيونية تم بثها خلال أيام عيد الفطر المبارك مع فنان الطمبور جعفر السقيد والشاعر محمد سفلة وزوجة السقيد ضابطة الشرطة إسراء.

مطرب الطمبور كشف عن علاقاته الاجتماعية وعن بعض المواقف التي مرت به من خلال هذا الحوار الذي رصده محرر موقع النيلين.

وحكى السقيد موقف مر به ولم يعجب زوجته جيث قال: “من قبل كنت أغني في حفل وبعد نهاية زمن الحفل طلب مني ضابط أن أواصل في الغناء لمدة نصف ساعة أخري, لكنني أخبرته بنهاية الزمن وعليه الذهاب للقسم لتمديد الفترة.

لكن الضابط أصر وطلب مني أن أواصل في الغناء واستفزني قائلاً: “أنا ضابط شرطة أنت شنو؟ فما كان مني إلا أن قلت له “أنا الضابط خليتها تغسل العدة في البيت” في إشارة منه لزوجته التي كانت معه داخل الأستوديو.

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محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين