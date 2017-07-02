شاهد بالفيديو.. لقاء الفنان جعفر السقيد وزوجته ضابطة الشرطة.. السقيد من قبل قلت لضابط استفزاني: “أنا الضابط خليتها تغسل في العدة في البيت”

سجلت فضائية قناة الخرطوم سهرة تلفزيونية تم بثها خلال أيام عيد الفطر المبارك مع فنان الطمبور جعفر السقيد والشاعر محمد سفلة وزوجة السقيد ضابطة الشرطة إسراء.
مطرب الطمبور كشف عن علاقاته الاجتماعية وعن بعض المواقف التي مرت به من خلال هذا الحوار الذي رصده محرر موقع النيلين.
وحكى السقيد موقف مر به ولم يعجب زوجته جيث قال: “من قبل كنت أغني في حفل وبعد نهاية زمن الحفل طلب مني ضابط أن أواصل في الغناء لمدة نصف ساعة أخري, لكنني أخبرته بنهاية الزمن وعليه الذهاب للقسم لتمديد الفترة.
لكن الضابط أصر وطلب مني أن أواصل في الغناء واستفزني قائلاً: “أنا ضابط شرطة أنت شنو؟ فما كان مني إلا أن قلت له “أنا الضابط خليتها تغسل العدة في البيت” في إشارة منه لزوجته التي كانت معه داخل الأستوديو.
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محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
8 تعليقات
السقيد من قبل قلت لضابط استفزاني: “أنا الضابط خليتها تغسل في العدة في البيت
والله ياجعفر السقيد الكلام أن دل إنما يدل علي انك انسان جاهل ومامحترم وعندك مركب نقص ياسفيه .. تعبيرك ده في امتهان واساءه لزوجتك المحترمه دي ياسفيه
كونوا انو زوجتك بتأدي مهامها المنزليه ده واجبها ياجاهل ماشي للتقليل عشان تستخدموا لتسيئ لزميلها في المهنه
يافاشل ..لكن الغلط ماغلطك غلط البهايم المستضيفن بهيمه وبعد ده ما منتجو كلامك أو حزفوه.. ياسفيه يافاشل
هذا التعليق زكرني بموقف أحد استاذتنا (ي) في الثانوية وكانت زوجته تحمل درجة الماجستير فقد حصلت مشاجرة بينه واحد الأساتذة وكان هذا الأخير يحمل درجة الماجستير أيضا
في لحظة انفعال وأمام الطلاب تلفظ استاذ (ي)موجها كلامه للأستاذ الثاني أن كنت شايف نفسك بماجستيرك نحن الماجستير راكبنها كل يوم في البيت
الرجاء اضافة حرف النون للجزء الأول من اسمك !!!!
تسلم .. والله منتهى الاسفاف والسقوط ..واثني طلبك لهذا الرجل
فهم البعض تعليق جعفر السقيد انه تقليل من شأن المرأة او زوجته على الاصح ولكن افهموا المعنى الاخر وهو استفزاز الضابط له حين قال له انت منو انا ضابط فجعفر اراد ان يفهمه ان الضابط انسان عادي ولايفرق عنه بشيء وافهام الضابط كما انت ضابط فانا ايضا لدي الظابط ومرة كمان يعني شغلتك ما بتميزك .. فمافي داعي للتطاول ..وهذا ماذهبت اليه بفهمي ..
ولا فهم خطأ المعذرة فانا مخ مافي
فهم البعض تعليق جعفر السقيد انه تقليل من شأن المرأة او زوجته على الاصح ولكن افهموا المعنى الاخر وهو استفزاز الضابط له حين قال له انت منو انا ضابط فجعفر اراد ان يفهمه ان الضابط انسان عادي ولايفرق عنه بشيء وافهام الضابط كما انت ضابط فانا ايضا لدي الضابط ومرة كمان يعني شغلتك ما بتميزك زز وربما كان السقيد يعتز انه ما يدعيه الراجل فامرأته تساويهم ناهيك عن شخصيته وهو الرجل .. فمافي داعي للتطاول ..وهذا ماذهبت اليه بفهمي ..
1ذا كمان فهم خطأ المعذرة فانا مخ مافي
اقل شي نقول عدم زوق
الرجل في المناسبات الذي ده مفروض يظهر احترامه وتقديره وحبه لشريكة حياته
وليس التقليل من مكانتها لكن لسه روح المدنية والتحضر محتاجة وقت للوصول الى امثال هؤلاء
غلطانة هي الضابطة العرست ليها فنان واساءت لمهنة رفيعة ….زمان كان البغني مابدوه اعتبار ومابدوه قروش عشان هي مامهنة وبسموه……