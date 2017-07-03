بالصور .. أغرب طرق طلبات الزواج

يبتكر الرجال العديد من الطرق لطلب يد حبيباتهن لكن بعضهم خرج عن المألوف ليصبح طلب زواجه الأغرب على الإطلاق.
نشرت صحيفة “ديلى ميل” البريطانية صورا لأغرب طرق طلب الزواج فوضع البعض منهم خواتم الزفاف في الطعام، ولجأ آخرون للكتابة على الجدران أو الشاحنات ولوحات كتابة الإعلانات مما جعل بعض طلباتهم تقابل بالرفض من قبل الحبيبات في أغلب الأحيان.
بوابة فيتو
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1 تعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مطلق ومنفصل نهائي من القاهرة بدون اولاد 39 سنة من القاهرة وابحث وارغب الزواج من بنت او مطلقة او ارملة متفتحة متفاهمة صريحة في الثلاثينات او مطلقة
او بنت لايهم العمر ت / 01021242387