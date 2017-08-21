أبرزهم وزير الخارجية ..وزراء المؤتمر الوطني يمتلكون 70% من الجامعات الخاصة

كشف مصدر تحدث لصحيفة الصيحة عن سيطرة كبار المسؤلين بالحكومة من وزراء على قطاع التعليم العالي الخاص حيث ذكر ان 70% من الجامعات والكليات الخاصة الخاصة مملوكة لنافذين بالحكومة بعضهم اختار الظهور والاخرون يتخفون وراء شخصيات تدير هذه المؤسسات.
وعددت (الصيحة) عدد من الجامعات والكليات الخاصة التي يمتلكها مسؤلين كبار بالحكومة ابرزها الكليةو الكندية التي يمتلكها القيادي بالحزب الاتحادي الوزير السماني الوسيلة بجانب جامعة العلوم والتكنلوجيا لوزير الصحة بولاية الخرطوم الدكتور مامون حميدة بينما يمتلك وزير الخارجية ابراهيم غندور كلية الرازي بجانب كلية المدائن وجامعة نبتة التي تخص نافذين بالمؤتمر الوطني
وتساءل التحقيق عن طريقة انشاء هذه المؤسسات الجامعية الخاصة من قبل رجال الحكومة ونافذيها والى اي مدى تلقوا تسهيلات انشائها وتمويلها حيث تحتاج مثل هذه الاستثمارات لاموال طائلة من الصعوبة الحصول عليها في الظروف العادية .
محي الدين علي
النيلين
13 التعليقات
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مسطول ديمة
2017/08/21 at 9:43 م (UTC 2) رابط التعليق
يالهوووووووووووووووي. ..يا خرابببببي. .كررررررررررر…الرووووووووووووب
خبير
2017/08/21 at 9:51 م (UTC 2) رابط التعليق
نعم يجب مصادرتها فورا ورفع الأمر إلى القضاء.
Sabir
2017/08/21 at 9:56 م (UTC 2) رابط التعليق
ليست ( جامعات ) خاصة فقط ..
فنادق ( و ) مطاعم ( و ) طائرات ( و ) مجمَّعات سكنية ..
واللي ( ما ) عارفينو كتييير ..
wad nabag
2017/08/22 at 1:10 ص (UTC 2) رابط التعليق
المصدر الذي تحدث لصحيفة الصيحة عن سيطرة كبار المسؤلين بالحكومة من وزراء على قطاع التعليم العالي الخاص مجهول!! هذه واحده !! وهل تمت هذه السيطره لهذا القطاع الخاص قبل دخولهم في الحكومه ام قبلها فالخبر لم يوضحها وتركها مجهوله !!! ثم ماهي نوعيه الامتيازات التي تحصلوا عليها بدون وجهه حق حتي نتمكن من تحديد حجم الفساد وكيفيه استغلالهم للسلطه موضع الاتهام ؟ ثم ماهي طبيعه عمل هولاء الذين تتهمهم الصيحه بالافساد بدون توضيح الدليل قبل تقلدهم ذمنااصب حكوميه ؟ هل كانوا من استاذه الجامعات والكليات الخاصة التي يمتلكونها الان ام كانوا سماسره عقارات او بالدولار مضاربين؟ واذا لم يتقن المحقق الصحفي عمله ولم يستطع كشف حجم الفساد ونوعيته وختم اتهاماته بتساؤلات عامه لانه لايعلم كيف تم انشاء هذه المؤسسات الجامعية الخاصة ولايعلم الى اي مدى تلقوا تسهيلات حكوميه للانشاء والتمويل ؟؟؟ فماهودور الصحفي ودور الصحافه في كشف المفسدين !!!
ليس هذا دفاعا عن الفساد والمفسدين فهم كثر ويعيثون في الارض مفسدين بدون رقيب ولكن اتهام الناس العاملين بدون دليل خطيئه تضيف تراخيا في محاربه المفسدين !! كذك عدم اتقان العمل يفتح الباب للاصطياد
في المياه العكره ويثبط همم العاملين !! قطاع التعليم العالي ناجح ومعدلات
نموه عاليه ومبشره ومفيده وننصح كاتب الصيحه الكتابه عن مشاكل قطاع
الزراعه والصناعه مثلا او ايقاف ترهل الصرف علي مؤسسات الدوله الدستوريه او ايقاف جبايات ضرائب ومكوس الولايات المعيقه .
احمد عبد الكريم
2017/08/21 at 10:10 م (UTC 2) رابط التعليق
بصراحة ده وضع محسوبية و فساد ظااااهر
ود الشيخ
2017/08/21 at 10:42 م (UTC 2) رابط التعليق
يا اخوانا ماهي شروط الحصول على الجنسية الاسرائيلية ؟
والله انا قنعت تب من السودان …
ود أمدر
2017/08/22 at 1:36 ص (UTC 2) رابط التعليق
Wade nabag من متابعتي لي تعليقاته واااااضح إنه مجاهد إلكتروني و جزء كبير من المعلقين في الموقع ده تابعين لي كتيبة الجهاد الإلكتروني فليحذر جميع الشرفاء منهم فهم يدسون السم في العسل !
أب لمبة
2017/08/22 at 9:20 ص (UTC 2) رابط التعليق
شكله يعتاش من التطبيل و الباس الحق بالباطل والعياذ بالله
أب لمبة
2017/08/22 at 9:30 ص (UTC 2) رابط التعليق
اذا كان البعض استدل على وجود الله عز وجل ب”الدرب يدل على المسير”
افلا يستدل على وجود الفساد باختفاء الاموال و اغتناء الوزراء والمدراء
تردي في كل الخدمات والبنى التحتية مع اغتناء المسئولين بشكل فاحش
دي عاوزة ليها درس عصر والا عاوزة ليها كونان
الجماعة ديل واحد من اتنين
1اما انهم فسدين و حرامية
2او انهم فاسدين و حرامية
ودالامين
2017/08/22 at 1:11 م (UTC 2) رابط التعليق
ود امدر
اب لمبة
Wad nabag علق تعليق شخص يدري ماذا يكتب وعن دراية وثقافة
وفي الحقيقة الراجل ده تعليقاته دائما سليمه وتخلو من التخبط
اولا:
الراجل سال عن (وهل تمت هذه السيطره لهذا القطاع الخاص قبل دخولهم في الحكومه ام قبلها فالخبر لم يوضحها وتركها مجهوله؟
سؤال منطقي جدا وعقلاني
ثنيا:
ماهي نوعيه الامتيازات التي تحصلوا عليها بدون وجهه حق حتي نتمكن من تحديد حجم الفساد وكيفيه استغلالهم للسلطه موضع الاتهام ؟
لايمكن ان تتهم شخص وانت لا تدري موضوع اتهامك
ثالثا:
ثم ماهي طبيعه عمل هولاء الذين تتهمهم الصيحه بالافساد بدون توضيح الدليل قبل تقلدهم ذمنااصب حكوميه ؟ هل كانوا من استاذه الجامعات والكليات الخاصة التي يمتلكونها الان ام كانوا سماسره عقارات او بالدولار مضاربين؟ واذا لم يتقن المحقق الصحفي عمله ولم يستطع كشف حجم الفساد ونوعيته وختم اتهاماته بتساؤلات عامه لانه لايعلم كيف تم انشاء هذه المؤسسات الجامعية الخاصة ولايعلم الى اي مدى تلقوا تسهيلات حكوميه للانشاء والتمويل ؟؟؟ فماهودور الصحفي ودور الصحافه في كشف المفسدين؟
يا اخوانا ده كلام واضح وما فيهو لبس
تهمنا الحقائق وليس الاشاعات ومن غير دليل
والتحية والاحترام للاستاذ Wad nabag
ASSADIG
2017/08/22 at 1:43 م (UTC 2) رابط التعليق
كلية نبتة مالكها المجاهد الزبير بشير طه
wad nabag
2017/08/22 at 7:17 م (UTC 2) رابط التعليق
الاستاذ /ود الامبن السلام عليكم
جزاك الله خيرا علي تعليقك الموضوعي فهو كافي ووافي !!لكن الغريبه انو بعض الناس اعداء للنجاح وحاقدين لنعم الله التي يهبها لعباده كل حسب نيته وعمله , ولانهم لايعلمون انهم عاجزون ولايعملون,,فانهم يكثرون من الثرثره واتهام الاخرين بالفساد واسغلال النفوذ من غير ادله اواثبات !!!
الله جل وعلا يقول للمنكرين لوحدانيته واتهامهم له بشركاء (ام اتخذوا من دونه آله قل هاتوا برهانكم ) الله يطلب من الكافرين ابراز حجتهم وبرهانهم علي اتهامهم له بشركاء ؟ ليوضح لنا اهميه البرهان والحجه
والشهاده والاثباتات خاصه عند توجيهه اتهامات لاخرين !!! القرائن والمؤشرات لاتجدي نفعا هنا وليست كافيه لادانه اخرين او اثبات اتهامات ضدهم ولاتعدوا ان تكون مجرد شبهات لااساس لها من الصحه.
وعلي العكس من ذلك, ثير البلبله وتبث الاحقاد والفتن !!!الكل يعلم ان الفساد موجود في الارض واعوان الشياطين كثر , وان من يملك دليل
الادانه فليبرزه للرأي العام وهذه مهمه الصحافه او يقدمه للقضاء وهذه
افضل لينال مايستحق من ادانه وعقوبه والا فليترك الناس خاصه (العاملين) منهم لخالقم فهو الذي يحاسبهم بنياتهم قبل افعالهم ولاتخفي عليه خافيه!!وانا شخصيا اعتقد ان توسع التعليم الجامعي اي كانت مسببات واهداف الذين قاموا به هو جهد مقدر في قطاع مهم يستحق الاشاده والتقدير لانه اضافه نوعيه لطاقات الامه ويساعد في ردم هوه التخلف الحضاري الذي كبلنا كثيرا.
واخير ننصح اخونا اب لمبه من الاكثار من العمل والاقلال من الكلام
والتركيز علي ابراز الادله والابتعاد عن اتهامات الناس بدون دليل !! فالشهاده والدليل والبرهان والاثبات والمستندات والاعتراف مهمه لاثبات
التهم !! وحمانا الله واياكم من الزلل والسقوط في الحرام ….وجعلنا من العاملين .
جابر
2019/10/26 at 1:11 ص (UTC 2) رابط التعليق
نعم اين المشكلة فالموضوع؟؟
الجامعات والكليات لصالح منووو؟؟
طيب لييه ماتنافسوووهم فالتجارة ؟؟
أحسن من الناس التانيييين اللي يستثمر في بلد غير بلده
اذا بهذه الطريقة البلد ماراح تتقدم اتركوا العنصرية
بدال ماتشجعهم تكوووون عاااار للمجتمع
اي شيء لصالح الوطن والمواطن فمرحبا بيهم مليوووون
ونفتخر ونعتزز بيهم كاسوادانيين او غيرهم يعملون في تنمية البلد فمرحبا بيهم