“البيت المعمور”.. كعبة أهل السماء يدخله يوما سبعون ألف ملك

للملائكة كعبة في السماء السابعة يحجون إليها، هذه الكعبة هي التي أسماها الله تعالى: “البيت المعمور” ويقال له “الضراح”، وقد وأقسم به المولاة عز وجل فى قوله تعالى: {وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ}.. [الطور: 4].
وهو بيت عظيم في السماء السابعة بمحاذة كعبة الأرض وهو قعر عرش الرحمن، وقد رأى رسول الله سيدنا مسنداً ظهره إلى البيت المعمور، لأنه هو من بنى الكعبة الأرضية وذلك عندما أُسرى به إلى السماء.
وذكر أنه يدخله كل يوم سبعون ألفا من الملائكة يومياً ثم لا يعودون فيه أبد، فعن قتادة وَالبَيْتِ المَعْمُورِ ذكر لنا أن نبيّ الله -صلى الله عليه وسلم- قال يوما لأصحابه:«هَلْ تَدْرُونَ ما البَيْتُ المَعْمُورُ» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «فإنّهُ مَسْجِدٌ فِي السّماءِ تَحْتَهُ الكَعْبَةُ لَوْ خَرّ لخَرّ عَلَيْها، أوْ عَلَيْهِ، يُصلّي فِيهِ كُلّ يَوْمٍ سَبْعُونَ ألْفَ مَلكٍ إذَا خَرَجُوا مِنْهُ لَمْ يَعُودُوا آخِرَ ما عَلَيْهِمْ».
وهذا يعني أن كل يوم يدخله سبعون ألف ملك للعبادة في هذا البيت المعمور ثم يخرجون ولا يعودون إلى يوم القيامة، وهذا يدل على كثرة الملائكة، وأنهم ملايين لا تحصى، ففيه يتعبدون ويطوفون كما يطوف أهل الأرض بكعبتهم.
وعن علي بن أبي طالب، أخرج ابن جرير من طريق خالد بن عرعرة: (أن رجلاً قال لعلي – رضي الله عنه-: ما البيت المعمور؟ قال: بيت في السماء بحيال البيت، حرمة هذا في السماء كحرمة هذا في الأرض، يدخله كل يوم سبعون ألف ملك، ولا يعودون إليه).
وعن ثابت، عن أنس، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: “لَمّا عَرَجَ بِي المَلكُ إلى السّماءِ السّابِعَةِ انْتَهَيْتُ إلى بِناءٍ فَقُلْتُ للْمَلَكِ: ما هَذَا؟ قال: هَذَا بِناءٌ بَناهُ اللّهُ للْمَلائِكَةِ يَدْخُلُهُ كُلّ يَوْمٍ سَبْعُونَ ألْفَ مَلَكٍ، يُقَدّسُونَ اللّهَ ويُسَبّحُونَهُ، لا يَعُودُونَ فِيه”.
مصراوي
2 تعليقان
البيت المعمور هو الكعبة المُشرفة بيت الله الحرام وهو أحد أسماءها
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قال الله سُبحانه وتعالى
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{إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللّهَ فَعَسَى أُوْلَـئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ }التوبة18
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وهو البيت المأهول بمن يعبدون الله ويوحدونه ولا يُفارقونه ، والذي هو عامرٌ بذكر الله ولا تنقطع منهُ العبادة ولا ذكر الله ولا الطواف ولا السعي ولو للحظة…إلخ وسماهُ الله بيته ، والقسم يُبين ما الذي قصده الله بالبيت المعمور بعد أن أقسم بما هو معلوم ومرئي لخلقه ، وهو طور سيناء ومن بعدها ثنى بالقسم بالتوراة كشريعة وسماها الكتاب المسطور في رقٍ منشور ، ثُم أتبعها بالقسم بالشريعة الثانية وموقع نزولها ورمز لها بالبيت المعمور ، كما هو رمزه للشريعة التي سبقتها بالطور ، ثُم أكمل قسمه بالسماء وبالبحر وكُلها معروفة ومرئية لخلقه…فهل يُعقل أن يقسم بواحدة غير معروفة وغير مرئية لخلقه من ضمن ال 6 التي أقسم بها…ولنفرض كما وضعه الوضاعون بوجود ذلك البيت المعمور في السماء ، وقول الوضاع يدخله كُل يوم 70 ألف ملك لا يعودون إليه… كيف يدخله هل يدخلون في داخله وفي جوفه ، ولم يذكر الوضاع لا طواف ولا تسبيح ولا صلاة لهؤلاء الملائكة…وذكر كُل يوم ولم يُحدد كم يمكثون من اليوم …بمعنى خلوه في الليل…ولذلك فكلام الوضاعون دائماً مُشوه وناقص…ولذلك فلا بيت معمور كبيت الله الحرام… ودوران الأرض يُثبت كذب الوضاع للبيت المعمور الذي أوجده في السماء السادسة فوق الكعبة والذي لو سقط لسقط عليها…يفترون على الله الكذب للحط من قدر بيت الله الحرام وصرف قسم الله به لغيره .
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والذي سماهُ الله ” بيت” هي كعبته المُشرفة وسماها الله بيته الحرام….وذكره الله 11 مرة في كتابه الكريم…حيث يقول الله سُبحانه وتعالى كأمثلة
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{إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ }آل عمران96… إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ… لَلَّذِي بِبَكَّةَ
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{وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ }البقرة127…. مِنَ الْبَيْتِ
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{وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْناً وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ }البقرة125….جعلنا البيت مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْناً…. أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ
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{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ }البقرة158….فمن حج البيت.
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{فِيهِ آيَاتٌ بَيِّـنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ }آل عمران97….ولله على الناس حج البيت
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{جَعَلَ اللّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَاماً لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلاَئِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ }المائدة97…. جَعَلَ اللّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ
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{…. وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ …..الْعِقَابِ }المائدة2
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{ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ }الحج29…. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ
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يقول الوضاع في الحديث الطويل المكذوب الذي يتحدث عن أنبياء ورُسل أحياء في السماء بما يُناقض كتاب وكلام الله…ثم عرج بنا إلى السماء السابعة ، فاستفتح جبريل، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم، قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه، ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم مسندًا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه….هذا جُزء مقتطع من الحديث الطويل المكذوب للمعراج المنسوب لأنس بن مالك رضي اللهُ عنهُ…حيث نجد الركاكة في كلام الوضاعين…عُرج بنا؟؟! من هذا؟؟!! ومن معك؟؟!! فإذا أنا بإبراهيم ؟؟!! وإذا هو يدخله ؟؟!! لا يعلمون من هو ولا من هو من معه…وكيف عرفوا بأن معه أحد..إلخ الكذب.
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فسيدنا إبراهيم أبو الأنبياء ميت ومات وتم دفنه في قطعة الأرض التي أشتراها ، والتي فيها تلك المغارة التي تُسمى المكيفلية في قرية حبرون ، من أرض مدينة الخليل في فلسطين ، وطلب أن تكون مدفن لهُ ولعائلته….فلا وجود لا لسيدنا إبراهيم في السماء ، ولا وجود لهُ كما ألف الوضاع بأنه حي وواقف مُسنداً ظهره إلى البيت المعمور….فالله حكم بأن كُل الأنبياء والرُسل قبل سيدنا مُحمد ماتوا وأخلوا أمكنتهم…وكلمات الله التي لا تبديل لها…حكمت بأن من يموت لا يمكن أن تعود لهُ روحه وتعود لهُ الحياة إلا يوم البعث والنشور…فسيدنا إبراهيم ميت في قبره في تلك المغارة .
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{وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ }الطور4….والبيت المعمور الذي أقسم الله به هو الكعبة المُشرفة والبيت الحرام..لأن ورود البيت المعمور في السماء هو ورود في حديث مكذوب…ولذلك نجد كم كان الوضاعون مُغرمون بذلك العدد 70 ألف…. 70 الف يدخلون الجنة بغير حساب وعذاب…70 الف من قُتلوا في فتنة صفين….70 الف من يهود أصفهان يكونون مع الدجال…70 الف من الملائكة من حضروا جنازة سعد بن مُعاذ…70 الف ملك ينزلون على قبر النبي…70 الف من يحملون أحمال سيدنا سُليمان…البُخاري يحفظ وهو صبي70 الف حديث…إلخ 70 ألف الوضاعين.
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فحسب قول الوضاعين…فإن العام 365 يوم….فلو ضربنا 70000×365=25550000…أي أن هُناك 25 مليار و550000 ملاك من ملائكة الله يدخلون ببيت الوضاعين المعمور في السماء كُل عام ولا يعودون ويأتي غيرهم…ولا ندري كم عدد الملائكة ، منذُ الأعوام منذُ الأزل ، وكم من الأعوام هذا مُستمر وقائم للإبد…هل هُناك عاقل يُصدق هذا…الله على كُل شيءٍ قدير…لكننا نجزم بأن الله لا يُصدق مثل هذا الإفتراء عليه ، لأن الأرض ودورانها يُثبت كذب بأنه فوق الكعبة…ولأن هذا يتطلب عدم دوران الأرض…وهذا هو جهل الوضاعين…حيث يدعي الشيوخ بأنه فوق الكعبة مُباشرةً ولو سقط لسقط عليها .
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يقول الله سُبحانه وتعالى مُقسماً بما هو معلوم وليس مجهول عن خلقه حيث يقول
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وَالطُّورِ (1) وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ (2) فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ (3) وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ (4) وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ (5) وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ (6) إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ (7) مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ (8)….إلخ سورة الطور
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فالطور طور سيناء والكتاب المسطور والذي هو التوراة في رق منشور وبيته المعمور الكعبة والبيت الحرام ، والسقف المرفوع وهو السماء والبحر المسجور ، كُلها معلومة لعباده ومرئية لهم…فهل من المعقول أن الله أقسم ببيت لا يعلمه ولا يعرفه ولم يراهُ عباده وخلقه…أو هل بيته الحرام لا يستحق قسمه هذا؟؟!! كما هو قسمه بالتين والزيتون …وطور سنين…وهذا البلد الأمين…فالتين والزيتون هي رمز للإنجيل ورسالة المسيح عليه السلام في فلسطين والقدس منبت التين والزيتون….وطور سنين أي طور سيناء رمز للتوراة ولرسالة سيدنا موسى عليه السلام…وهذا البلد الأمين…أي مكة المُكرمة وبكعبتها وبيتها الحرام ، وهي رمز للقرءان ونزوله ولرسالة سيدنا مُحمد صلى اللهُ عليه وسلم .
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والوضاعون أوجدوا كذبهم لصرف الأنظار والأهمية عن الكعبة وبيت الله الحرام ، لكعبة وبيت في السماء سموهُ البيت المعمورللملائكة ، ما هو صرفهم عن المسج الأقصى بأن هُناك مسجد أقصى في نفس مكة بعيد عن المسجد الحرام ، كما هو صرف من قالوا بأن المسجد الأقصى هو في السماء ، وكما هو صرف الناس وإشهار مسجد قبة الصخرة على أن هذا هو المسجد الأقصى…فالهدف والنية مُبيته وعاطلة وسيئة .فمقصدهم من فريتهم بأن البيت المعمور الذي أقسم الله به ليس البيت المعمور الذي في مكة والذي هو مقصد كُل المُسلمين و، وإنما البت المعمور موجود بعيداً في السماء السادسة
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كُل ما نٌقدمه هو مُلك لمن يطلع عليه ، فنتمنى ممن أعجبه أن نشره
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عمر المناصير..الأُردن…….3 / 3 / 2020
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