الفنان احمد فتح الله: انا صعلوق، مرطب، مرتاح ،متفلسف وابن ذوات وولد حكومة واختي عقد ليها الرئيس.. فيديو

الفنان السوداني الشاب أحمد فتح الله “المشهور ب”البندول” أثار ضجة واسعة عندما ظهر في بث مباشر على حسابه بموقع فيسبوك حيث تعرض لإنتقادات حادة من بعض المعلقين،ليرد عليهم قائلاً (أنا احمق جداً والذي يسئني أسيئه، أنا أبو الدقيق).
وأضاف البندول بحسب مشاهدة محررة المنوعات بموفع النيلين للفيديو المرفق رداً على إحدى المعلقات (انا اختي الحمد لله عقد ليها السيد الرئيس سنة 2008 والصادق المهدي المأذون وعبدالرحيم محمد حسين وكيل الزوجة).
وقال البندول من خلال الفيديو المرفق ( نحن صعاليك جداً وأي زول داير معانا صعلقة اللي يجينا ، الداير الشبك اللي يجدع شبكته معانا، أنا فنان وولد ذوات وقليل أدب وصعلوق وود ذوات، ومتفلسف جداً، نحن مرطبين وأولاد حكومة ومرتاحين، وتحيا الحكومة، بأي كتاب بنعيش معاكم الحكومة عندنا وأي قصة عندنا).
ريم منصور
27 تعليقات
يعني شنو الكلام الخارم بارم البتقول فيهو دا ايه ابو الدقيق ومتفلسف وايه حكومه انت اخوي الرابطك مع الناس دي الفن الفن دا رساله يجب ان تعرف انت الان ليس ملك نفسك انما الجمهور له الراي الاول والاخير خلي اخلاقك رياضيه بتلاقي اكتر من كدا
اكيد امو تعبت في تعليمه.. قلت الأدب والاحترام
و باين عليه مال السحت بدأ يأثر فيه وحكاية المازون
الغير شرعي دي شكلها قعده من قعدات بشه..
وسمعنا تحت يا جوك انو أوباما ومراتو كانوا عوزين يشرفوا العرس لكن اختك اعتذرت ليهم..
على مسرح الحياة كل الأدوار مناسبة لك لا ينقصها
سوى ( الضمير )
عشنا و شفنا….
أايها الصعلوك (على وصفك لنفسك)والله وصفتَ نفسك أكثر مما لم يصف الشاعر ابو دلامة نفسه عندما هجا نفسه بقُبح شكلِه وانت وصفتَ نفسك بأسوأ من ذلك بل سببت اهلك بأسوأ الاوصاف والحقت بهم الحكومة. ولا زيادة قائل على قولك عن نفسك فاهنأ بسوء خُلقك .واستغرِب كيف بعد وصفك لنفسك بالصعلوك ان يُستمع لغنائك فمن هو الهايف او الهايفة التي تطرب لصعلوك مثلك.عجبا.
لقد وصف الشاعر نفسه بقوله:-
لا أبلغ لديك أبا دلامـــه…فلست من الكرام ولا الكرامه
جمعت دمامهً وجمعت لؤما….كذااك اللؤم تتبعه الدمامه
إذا لبس العمامه قلت قردا.. و خنزيراً إذا نزع العمامه
فإن تك قد أصبت نعيم دنيا…. فلا تفرح فقد دنت القيامه
إذا لم تستحي فافعل ما شئت
التهنئة للأسرة الكريمة التي يشرف حفل زفاف ابنتهم رئيس الدولة وبقية الأسماء.. ويأتي ابنها ويتفاخر ويتباهي بسوء الخلق والأدب.. ياخي كل الشر والا التباهي بالصعلكة بالمناسبةبتقول الحكومة معاكم هل الحكومة تقر بالصعلكة…(انا اختي الحمد لله عقد ليها السيد الرئيس سنة 2008 والصادق المهدي المأذون وعبدالرحيم محمد حسين وكيل الزوجة).خلهم ينفعوك يوم لا ينفع مال ولا بنون ..
هذةزمانك يامهازل فامرحي.هذاالغراب اجاد وصف نفسة
لاحول ولاقوةالابالله
لا حول و لا قوة إلا بالله…لا داعي لنشر مثل هذه الترهات…يرحمكم الله
انت مش بس صعلوق انت ابو الصعلقة ذاتو وابو قلة الادب والتفاهة والفشل ولانحراف ..جاي كمان تتباهى بيهم..مازلت مراهق!!!!!. ياخي انت السمح ليك تشوه الغنا منو ما
عارف لاخلفة لا اخلاق وما بتعرف تغني .
البكور كيف
يا جماعة ده ولد صغير وعوير شنبو ما قام زي الناس مسكين خلوه وغالبا التسجيل تم في اطار ضيق بينه و بين اصدقائه الخسيسين الذين سربوه
والجدادة نشرته للتغطية على موضوع الغاء البكور اصلو الجماعة ديل ما بحبو الاعتراف بالغلط و كل ما كان هناك موضوع يبين غبائهم يثيرون الغبار و يكثرون من نشر التفاهات والفرقعات والامور التي تثير الجدل اصبروا قبل يوم اعلان الغاء البكور سينشرون بعض الفيديوهات الخاصة المحرجة و المخجلة في جعبتهم والتي يحتفظون بها لاثارة الغبار عند الحاجة بالضبط زي ابو العفين يفسي عندما ينزنق
اتق الله وخاف على نفسك من غضب الجبار ان الله انعم عليك بنعم فكن شاكرا لهذه النعم قبل ان يسلبها الله منك ، استغفر واعتذر اكرم لك
سبحان لله شاهدت امس قناة النيل الازرق واحلف بالله ان صوتك شبيه بصوت الحمير والعياز بالله وان استغرب بان لك معجبين لكن لا اتدخل فى اذواقهم هذه سنة الحياة وحب الناس مذاهب
مستواك باين من كلامك؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
اول مره اسمع بالفنان ده ………………….
عشنا وشفنا……..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
والله صحي صعلوك وقليل ادب وما مربي
حاجة عجيبة اول مرة في حياتي اشوف الصعلكة وقلة الادب بتباهو بيها ? هو المجتمع السوداني دا الحصل فيهو شنو كل المعايير اتشقلبت سبحان ربي الاعلي.
ما شقا البلد
وما شاف الحلوف
ود امبعلو جااااااك!!!
ههههههههههههه
بالفعل يازمان المهازل حليل الفن وأيام الفن ، مثل هذا الصعلوك التافة الذي لا يسوي ذبابة ، عيب احترم فنك وجمهورك إذا اصلاً انت فنان من أساسه ولك جمهور ، لعنت الله عليك وعلي أمثالك وأشكالك ، وعلي الإعلام الرخيص الذي يطبل لأمثالك ويساهم في شهرتهم ، ماذا قدمت من فن ؟؟؟ أنت مجرد مقلد تافه خسيس بابغاء يردد أغاني الغير ، صوتك لا يرقي أن يطلق في الحمام ، أين حبالك الصوتية التي تتحدث عنها يا صعلوك حبالك أرخص من حبال العشميق ، أستغرب أن يتبني مايسمي أسمه فنان وهو طه سليمان يتبني واحد تافه مثلك لا يصلح أن يغني في كوشة ، وهو أيضا مثلك ولا يمت بصلة للفن أو الطرب ..
قال فنانين قال … قبح الله وجوهكم يا أغبياء …..
لعمه الله مليون مرة ومعه من ذكرهم … اذا كانت الحكومة تأوي مثل هذا وأسرة هذا الصعلوك والوقح …. بقدر حبنا لغنائه بقدر أكبر كرهنا له وكم ينتمي لمثل هذا ولمن رباها علي هذه الوثاحة
وأضاف البندول بحسب مشاهدة محررة المنوعات بموفع النيلين للفيديو المرفق رداً على إحدى المعلقات (انا اختي الحمد لله عقد ليها السيد الرئيس سنة 2008 والصادق المهدي المأذون وعبدالرحيم محمد حسين وكيل الزوجة)……..يعني مبسوط بمسألة عقد الرئيس والصادق المهدي المأذون وعبد الرحيم وكيل ؟ دا ما بيحلك من كون إنك صعلوك كما إعترفت بنفسك يااااااا صعلوك.
ياااااااااااا جنة هوي انقرع … قال أختي قال
غلطانين نحن ما غلطان انت والله نهتم بي بندول وهو بي جنيه واحد
سلوكك تعكس صورة أسرتك
وانت سوداني بالله أرجل
وأين اليوم البشير وعبد الرحيم والصادق المهدي؟ بين السجون والقبور!، هذه عبرة خذها بيمينك ولا تغتر بالدنيا ولا يغتر غيرك.
كل الصفات القبيحه انت بتتفاخر بيها نقول ربنا يهديك و يسهل عليك
الوهم
ان لم تحزف منشورك أعتبرك من إحدى الاشخاص الذين يدمرون الثقافة الدنية
لست فخر بل ظلم النواقز ظاهرة علي شخصيتك