الفنان احمد فتح الله: انا صعلوق، مرطب، مرتاح ،متفلسف وابن ذوات وولد حكومة واختي عقد ليها الرئيس.. فيديو





الفنان السوداني الشاب أحمد فتح الله “المشهور ب”البندول” أثار ضجة واسعة عندما ظهر في بث مباشر على حسابه بموقع فيسبوك حيث تعرض لإنتقادات حادة من بعض المعلقين،ليرد عليهم قائلاً (أنا احمق جداً والذي يسئني أسيئه، أنا أبو الدقيق).

وأضاف البندول بحسب مشاهدة محررة المنوعات بموفع النيلين للفيديو المرفق رداً على إحدى المعلقات (انا اختي الحمد لله عقد ليها السيد الرئيس سنة 2008 والصادق المهدي المأذون وعبدالرحيم محمد حسين وكيل الزوجة).

وقال البندول من خلال الفيديو المرفق ( نحن صعاليك جداً وأي زول داير معانا صعلقة اللي يجينا ، الداير الشبك اللي يجدع شبكته معانا، أنا فنان وولد ذوات وقليل أدب وصعلوق وود ذوات، ومتفلسف جداً، نحن مرطبين وأولاد حكومة ومرتاحين، وتحيا الحكومة، بأي كتاب بنعيش معاكم الحكومة عندنا وأي قصة عندنا).

ريم منصور