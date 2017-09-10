ساندرا كدودة: أنا يا شباب ما بعرض في نفسي ليكم ولا عندي فراغ عاطفي، من الاخر كده انا ما عايزة أرتبط

أوضحت ساندرا فاروق كدودة بعد أن نشرت خلافاتها مع زوجها السابق أمجد فريد على فيسبوك، أنها لا تفكر في الإرتباط حالياً وأنها لا تعاني من فراغ عاطفي.

وكتبت ساندرا إبنة القيادي الشيوعي الراحل فاروق كدودة بحسب رصد محررة النيلين منشورا على فيسبوك جاء كما يلي

(ما تمام الزول يتعود يقول (لأ) كرد فعل أول.وقبل مايفكر كويس.

دايما في سبب لتعويده ذي دي

والشخص مابقدر يتخلص منها إلا يعرف سببها شنو.

يعني ذيها ذي أي مرض مكتسب.

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في ناس كتيره براها مصره تفهمني غلط

مع أني ياما وضحت أسباب موقفي الحالي!

أنا يا شباب ما بعرض في نفسي ليكم ولا عندي فراغ عاطفي

وده ببساطه لأني مشغوله جدا وذهجانه جدا

وأساسا موضوع العاطفه عندي مضروب قبل ولادة بتي بتلاته أسابيع.

موضوعي مختلف وإهتماماتي ذاتا مختلفه

فمن الاخر كده انا ما عايزه أرتبط

ولما أحس أني عايزه أرتبط حيكون بالتأكيد في اللحظه ديك لاقيت الشخص المعين.

غير كده انا ملتزمه تجاه بنتي و ولدي وشخصي بتفاصيل تكاد تكون أكبر من طاقتي. ولولا أمي بتزورنا كم شهر في السنه, كان الوضع حيكون..تقريبا فظيع.

المهم

حقو الtone ده تتخارجوا منو عشان نقدر نتعايش.

أنا مفكره كويس جدا جدا في لأ حقتي وملتزمه بها لحين, ذيما قلتا ليكم فوق.وحأواصل ألتزم بها في المقام الأول.

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وفي حاجه مهمه خالص: أنا هنا لا بشتكي لزول لا دايره عطف من زول

انا برد في فعل وبطلع في هوا مني عشان ما أطير وأقعد معاكم في الواطه دي.

دايرين تصدقوا صدقوا.ما دايرين براحتكم عيشوا و ونسوا واتونسوا وغيره

انا بكون سامعاكم والحياة برضو ماشه ولله.وتظلوا جزء من مشاكل الحياه العاديه).

ساندرا كدودة نقلت خلافاتها مع زوجها على فيسبوك وقالت عن زوجها السابق: ضربني بعد 3 أيام من ولادة ابني فاروق.. بقيت لما تضربني أضربك قدر قوتي.. الحساب يجمع يا وغد

وكتبت ساندرا فاروق على فيسبوك بحسب ما نقلت عنها ريم منصور في الأيام الفائتة (السيد الخسيس امجد فريد، ياخي انا قبل كده ما دقيتك، ولا جيتك بمد يدي وانت عارف كويس. دي عيديه ليك مع ال ناس؟؟

ما تكضب فيني ساي

صحيح بعد اول تلاته اربعه مرات من الضرب الخلعه راحت مني وبقيت لما تضربني أضربك قدر قوتي البتنتهي بضربة جزاء منك. ولا انت راسك ده بقى بتذكر كيف!).

وأضافت ساندرا (وفِي مرات ماعندي حل غير أفضل اقول ليك معليش معليش معليش بس ماتضربني! وأكون لسة ماعرفت سبب هيجتك ذاتو شنو! وفِي اللحظه دي ماري قدامي شريط يوم ضرب بعد ٣ايام من ولاده فاروق ولحد حسه فتاك جرح القيصرية ظاهر،وكان الموضوع حيتعقد اكتر لولا يثرِب وعبده الحاليا عايشين بالغين راشدين).

وكتبت ساندرا موجهة كلامها لأمجد بحسب نقل ريم منصور محرة المنوعات بموقع النيلين (احسن لما تجي تفك كلام (تحت تحت)في المجتمع المع الأسف مشترك،تفكو كلو.

تاني حاجه هي شينه ذاتو طويل وملولو كده تقول هي الكانت يتدقني! عيب وانا قلت ليك قبل كده لكن الاضان ملانه.

كل سنه وانت ما طيب وكل من والاك كذلك بدون فرز. والسنه دي أول عيد أعرفك بالأكيده بتسوي في شنو مما عرفتك في الدنيا دي. فدي حاجه مختلفه.الحساب يجمع ياوغد).

ريم منصور

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