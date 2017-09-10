ساندرا كدودة: أنا يا شباب ما بعرض في نفسي ليكم ولا عندي فراغ عاطفي، من الاخر كده انا ما عايزة أرتبط

أوضحت ساندرا فاروق كدودة بعد أن نشرت خلافاتها مع زوجها السابق أمجد فريد على فيسبوك، أنها لا تفكر في الإرتباط حالياً وأنها لا تعاني من فراغ عاطفي.
وكتبت ساندرا إبنة القيادي الشيوعي الراحل فاروق كدودة بحسب رصد محررة النيلين منشورا على فيسبوك جاء كما يلي
(ما تمام الزول يتعود يقول (لأ) كرد فعل أول.وقبل مايفكر كويس.
دايما في سبب لتعويده ذي دي
والشخص مابقدر يتخلص منها إلا يعرف سببها شنو.
يعني ذيها ذي أي مرض مكتسب.
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في ناس كتيره براها مصره تفهمني غلط
مع أني ياما وضحت أسباب موقفي الحالي!
أنا يا شباب ما بعرض في نفسي ليكم ولا عندي فراغ عاطفي
وده ببساطه لأني مشغوله جدا وذهجانه جدا
وأساسا موضوع العاطفه عندي مضروب قبل ولادة بتي بتلاته أسابيع.
موضوعي مختلف وإهتماماتي ذاتا مختلفه
فمن الاخر كده انا ما عايزه أرتبط
ولما أحس أني عايزه أرتبط حيكون بالتأكيد في اللحظه ديك لاقيت الشخص المعين.
غير كده انا ملتزمه تجاه بنتي و ولدي وشخصي بتفاصيل تكاد تكون أكبر من طاقتي. ولولا أمي بتزورنا كم شهر في السنه, كان الوضع حيكون..تقريبا فظيع.
المهم
حقو الtone ده تتخارجوا منو عشان نقدر نتعايش.
أنا مفكره كويس جدا جدا في لأ حقتي وملتزمه بها لحين, ذيما قلتا ليكم فوق.وحأواصل ألتزم بها في المقام الأول.
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وفي حاجه مهمه خالص: أنا هنا لا بشتكي لزول لا دايره عطف من زول
انا برد في فعل وبطلع في هوا مني عشان ما أطير وأقعد معاكم في الواطه دي.
دايرين تصدقوا صدقوا.ما دايرين براحتكم عيشوا و ونسوا واتونسوا وغيره
انا بكون سامعاكم والحياة برضو ماشه ولله.وتظلوا جزء من مشاكل الحياه العاديه).
ساندرا كدودة نقلت خلافاتها مع زوجها على فيسبوك وقالت عن زوجها السابق: ضربني بعد 3 أيام من ولادة ابني فاروق.. بقيت لما تضربني أضربك قدر قوتي.. الحساب يجمع يا وغد
وكتبت ساندرا فاروق على فيسبوك بحسب ما نقلت عنها ريم منصور في الأيام الفائتة (السيد الخسيس امجد فريد، ياخي انا قبل كده ما دقيتك، ولا جيتك بمد يدي وانت عارف كويس. دي عيديه ليك مع ال ناس؟؟
ما تكضب فيني ساي
صحيح بعد اول تلاته اربعه مرات من الضرب الخلعه راحت مني وبقيت لما تضربني أضربك قدر قوتي البتنتهي بضربة جزاء منك. ولا انت راسك ده بقى بتذكر كيف!).
وأضافت ساندرا (وفِي مرات ماعندي حل غير أفضل اقول ليك معليش معليش معليش بس ماتضربني! وأكون لسة ماعرفت سبب هيجتك ذاتو شنو! وفِي اللحظه دي ماري قدامي شريط يوم ضرب بعد ٣ايام من ولاده فاروق ولحد حسه فتاك جرح القيصرية ظاهر،وكان الموضوع حيتعقد اكتر لولا يثرِب وعبده الحاليا عايشين بالغين راشدين).
وكتبت ساندرا موجهة كلامها لأمجد بحسب نقل ريم منصور محرة المنوعات بموقع النيلين (احسن لما تجي تفك كلام (تحت تحت)في المجتمع المع الأسف مشترك،تفكو كلو.
تاني حاجه هي شينه ذاتو طويل وملولو كده تقول هي الكانت يتدقني! عيب وانا قلت ليك قبل كده لكن الاضان ملانه.
كل سنه وانت ما طيب وكل من والاك كذلك بدون فرز. والسنه دي أول عيد أعرفك بالأكيده بتسوي في شنو مما عرفتك في الدنيا دي. فدي حاجه مختلفه.الحساب يجمع ياوغد).
ريم منصور
13 تعليق
ريم منصور
انتى خريجة شنو؟
والله عدم الشغلة مصيبة
نمشى الصيدلية نلقى سعر الدواء زاد الضعف
كيلو اللحمة يزيد عشرة
العيشة بقت ربع عيشة
طعمتين بى الف
عليك الله نحن شغلتنا شنو بى ساندرا زوجها ضربها أو قطع رقبتها
ياااااااااااااا ريم منصور شوفى ليك حاجة تنفع الناس
خليها تشوف ليها حاجة تنفع نفسها في الأول..
والله دبحتينا يا ريم بساندرا و ربنا يعين القراء
مجتمع شيوعيين حسالة منتظرين منهم شنو غير دا ضربني ودا عضاني
إنحطاط إعلاااااااااااااااااامى وموضوع سخيف وبايخ وبت ناس مربية ومحترمة ما تسمح بنشر موضوع زى دا يا ريم منصور
وهل ساندرا فاروق كدودة من المشاهير ؟ ام انها هي مجرد بنت احد المشاهير ؟ وما هي الرسالة التي تود ريم منصور ايصالها لنا ؟ وهل هذا النوع من الاخبار هو ما ينتظره قراء النيلين ؟ وبالمناسبة من هو امجد فريد ؟ وانا اقول لامجد طالما ساندرا بهذا المستوى فأنت على حق بدليل ضربة الجزاء التي اعترفت بها ساندرا والتي حسبت لصالحك .
الطيور علي اشكالها تقع +++ ريم وبت كدوده ++
تقول ان لديها ولد وبنت بالغين حفظهما الله وتتحدث عن الفراغ العاطفى هل هذه مراهقة متاخرة ام ماذا ياولية اختشى على دمك خلاص كفاياك عايزة تاكلى زمنك وزمن غيرك قالت ايه قالت ارتباط قالت يا حرام البابويه ولدودها سنة ٢٠١٧م واللا شنو يا ناس
شمارات نسوان .. بالله يا ريم منصور شوفى ليك شغلة كويسة بدل نشر الشمارات والكلام الفارغ ..
مالذي يجعل مثل هذه القصصص العاءلية الخاصة تتسلل الي صفحات الصحف وهل هذا يليق بالصحفي الناقل للقصة او اصحاب القصة او القاريء الذي ينتظر مادة يستفيد منها ويفيد!!!
اتمني ان يرتقي الجميع الي مستوي ثقافي ارفع واكثر فائدة وان نترفع عن تداول القصص الاسرية الخاصة حتي لو اراد اصحابها نشرها
مسعولين عن الخير …. إنتو ريم منصور دي اخت سارة منصور … غايتو ماعارف لكن لازم تكون اختها …
وحالياً ضارب النساء ده بقى قيادي في تجمع المهنيين السودانيين .. شوف المهازل بالله
بالله يا أمجدفريد ساندرا دي بدقوها ؟ تكون قاصدة ضرب الحبيب أحلى من أكل الزبيب