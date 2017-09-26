تعرف على أزواج بعض المذيعات السودانيات.. تسابيح حرم الوزير..رشا الرشيد زوجة لرئيس نادي شهير..غادة عبد الهادي متزوجة من أشهر مخرج تلفزيوني..ومعتمدي أمدرمان لهم نصيب في نجمات النيل الأزرق

كثير من الناس لا يعلم أن بعض مذيعات الشاشات السودانية قد تزوجن من رجال لهم وضعهم في المجتمع السوداني من وزراء ومعتمدين ورجال أعمال ورؤوساء أندية.
محرر موقع النيلين كشف لكم عن أزواج بعض المذيعات المتألقات عبر الفضائيات السودانية.
تسابيح خاطر:
نجمة النيل الأزرق والشروق السابقة متزوجة من السيد إبراهيم الميرغني وزير الدولة بوزارة الاتصالات تقنية المعلومات ولها منه بنت.
رشا الرشيد:
مذيعة قناة النيل الأزرق السابقة ونجمة قناة الشروق حالياً متزوجة من السيد أسامة عبد الجليل رئيس نادي الأمير البحرواي السابق وعضو مجلس إدارة نادي المريخ احد أشهر الأندية السودانية واحد فرق القمة بالبلاد.
نسرين النمر:
أميرة الشاشة الزرقاء المتألقة تزوجت مؤخراً من الأستاذ مجدي عبد العزيز معتمد أمدرمان.
شذي عبد العال:
مقدمة برنامج بعد الطبع في قناة النيل الأزرق متزوجة من معتمد أمدرمان الأسبق الدكتور الفاتح عز الدين.
غادة عبد الهادي:
نجمة التلفزيون القومي اللامعة متزوجة من المخرج التلفزيوني الشهير شكر الله خلف الله.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
11 التعليقات
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امريكي
2017/09/26 at 7:46 م (UTC 2) رابط التعليق
مالنا ومالهم !!
ود الحاج
2017/09/26 at 9:29 م (UTC 2) رابط التعليق
وأنت وين من الرجال ديل … والا فالح بس فلانة زوجة فلان وفلانة عملت وفلانة تركت.. يا راجل ما تشوف لك مادة فيها ثمرة وتقدما للمجتمع…
سوداني وافتخر
2017/09/26 at 11:26 م (UTC 2) رابط التعليق
موضوع نهي يا محمد عثمان
الهمباتى
2017/09/27 at 7:52 ص (UTC 2) رابط التعليق
فعلا ود رقاصة ما هو علاقة الشبكية بزواج المذيعات لو صنعتو قنبلة زرية نحن ما فارق معانا .
يا محمد عثمان الله يهديك غايتو انت وريم منصور وسراج النعيم ما عندكم موضوع غير كلام المشاطات دة
الصريح
2017/09/27 at 8:39 ص (UTC 2) رابط التعليق
ليس هذا فحسب يااخو البنات …مصر ام الدنيا وام البلاوى والدعارة …ومالم نسمع به حتى فى الغرب .. اصبح الاب يعاشر زوجة ابنه والعياز بالله ويعاشر ابنته بل وتحبل منه سفاحا والاخ يعاشر اخته واتتنا الاخبار بوجود مجموعة تبادل الزوجات … ايها المصريون سوف ياتيكم غضب من الله يبيدكم عن آخركم .
Ali sdeeq
2018/05/14 at 10:06 م (UTC 2) رابط التعليق
وأنت يا محمد عثمان إللي عاوزه تتزوجك منو نوعك دا بتزوجوه مش العكس
عمر الشيخ
2018/06/18 at 4:25 ص (UTC 2) رابط التعليق
وانت متزوج مين يا فارغ .. بالله دي ماده يستفيد منها مين ؟
بعدين لا هن نجمات ولا ازواجهم رموز مجتمع .. فلانه زوجة فلان و علانة طليقة فلان .. بتغش مين بنوع اخبارك الهباب دي .. البيسمع بنجمات و نجوم يقول هو في السماء .. الله يهديك للرشاد ..
مصطفي
2019/01/31 at 9:53 م (UTC 2) رابط التعليق
ماقصرتا يالفالح