تعرف على أزواج بعض المذيعات السودانيات.. تسابيح حرم الوزير..رشا الرشيد زوجة لرئيس نادي شهير..غادة عبد الهادي متزوجة من أشهر مخرج تلفزيوني..ومعتمدي أمدرمان لهم نصيب في نجمات النيل الأزرق