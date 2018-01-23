طلاق و (جرجرة) بالمحاكم بين الشاعر هيثم عباس والفنانة ميادة قمر الدين

(يقول تعالى: {فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ} (229): صدق الله العظيم لاشك في ان الطلاق من اصعب الامور فانه ابغض الحلال عند الله الطلاق وهو من اكبر المشكلات التي تؤرق المجتمعات العصرية علي مستوي العالم وهذا لاينفصل عن البيت والاسرة السودانية فتشير المؤشرات للحالات التي تطلب الطلاق بالمحاكم الشرعية حديثاً لاعداد مخيفة بخلاف التي تحل ودياً و(اهالي) من النساء مما ينبئ بوجود شرخ مجتمعي واسري خطير قد تعود اسبابه لدواعي ربما هي ليست من اختصاصنا ولها اهل علمها ولكن يبدو ان الظاهرة تتطلب وضع دائرة ضوء عليها لمعرفة الاسباب ومحاولة تفاديها ما امكن).
أعلاه هي سطور كتبها الشاعر الشاب هيثم عباس على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وأراد من خلالها الحديث عن عمل فني جديد يجمعه بالفنانة ملكة “الرق” ميادة قمر الدين وكتب على .
وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فإن الأغنية التي من المتوقع أن يتم طرحها أواخر هذا الأسبوع تتحدث عن الطلاق والإنفصال بين الأزواج وما يعقبه من من مشاكل قد تصل للمحاكم.
وتقول كلمات الأغنية التي رصدتها محررة موقع النيلين:
تلتلني بالجري للمحاكم ****** من قاضي لقاضي ومحاكم
استأنف يستأنف ويلاوع ****** ما لقيتلي في وليانو حاكم
أربعة .. سنين القضية ****** نجرر لي الله الشكية
مرقني مجرمة جاب شهودو ****وسوي لي روحو الضحية.
رندا الخفجي _ الخرطوم
النيلين
11 التعليقات
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ممكون و صابر
2018/01/23 at 11:12 ص (UTC 2) رابط التعليق
داهية تجركم و تتلتلكم إنت و هي يا مرض
سوسو
2018/01/23 at 11:29 ص (UTC 2) رابط التعليق
نجرب نشوف في شنو في حكاية زيادة الدخل دي
جميل بثينة
2018/01/23 at 11:42 ص (UTC 2) رابط التعليق
كلام جميل نحاول نتحدث عن مشكلة موجوده فعلا فى المجتمع السوداني المشاكل الزوجية داخل المحاكم
والله اصبجت مشكلة كبيرة واكثر المتضررين منها الاطفال تحدثوا عن هذه المشكلة بكل الطرق وغناء النسائي افضل
الطرق للاستماع للغناء من الطرفين النساء والرجال احييكم
جملون
2018/01/23 at 12:41 م (UTC 2) رابط التعليق
ههههها مشت علي
هسي انا قلت عيب يا هيثم زي مياده دي بطلقوها وبجرجروها في المحاكم
نقاااي
2018/01/23 at 3:18 م (UTC 2) رابط التعليق
سبب كل مشاكل الدنيا حاجتين ( الطمع .. والحسد )
فتش عن احداهما تجد اس المشكلة
مافي داعي تنشروا غسيلكم بره مهما كانت الدغائن والاحقاد فمن حسن التربية عدم نشر ما يحدث بين الازواج
لكن عالم الغنا … بلاوي
الحمد لله الذي عافانا من ما ابتلى به هؤلاء
محمد احمد
2018/01/23 at 8:49 م (UTC 2) رابط التعليق
العنوان لا يعنى الارتباط الشرعى فقط للاثاره والتشويق لقراءه المقال …..قبل ان تقرأ اى موضوع فى النيلين تدرج الى اخره واذا وجدت …….خفجى ……عثمان …. كبِر اللفه حفاظاً على اخلاقك ودينك وعرفنا السودانى ..
زول وااااضح
2018/01/24 at 1:21 ص (UTC 2) رابط التعليق
اهو نهاية زواج المصالح
سودانى مغبووووون
2018/01/24 at 12:54 م (UTC 2) رابط التعليق
والله شكلنا احنا ( البقينا الضحية ) …
يفلقوكم الجوز بى غتاية كوريه >>>
وينفوكم للخلا … لاغتا .. لازمزميه …
هترشة
2018/01/24 at 1:06 م (UTC 2) رابط التعليق
صياغة الخبر ممتازة يارندا .. واصلي ..
ABOAHMED
2018/01/24 at 1:12 م (UTC 2) رابط التعليق
بالله ده شعر ده ولا كلام ينشروه كمان ….
ماتستحوا بالله ……………..
قال شاعر قال …………………..
خلاص يالبيد بن ابي ربيعه السوداني…..
ههههههههههههههههههههههههههه
جاتكم داهيه تخمكم ياناس النيلين بى شاعركم المانافع ده ………………….
wad elhooba
2019/11/04 at 9:17 م (UTC 2) رابط التعليق
ده هبوط حاد فى الشعر:دى كلمات بتنقل إشارات سالبة وتدمر الذوق،،، لما بقيت شاعر من الشعور والإحساس تألف شعر يعالج قضايا!! بدل ما تقول (لكلام راجل أسمعا بنيتى حسابو)تكتب فى أبغض الحلال؟؟؟؟ مع إحترامي لك لكن ذكرتنا الشعر في عهد المماليك