بالفيديو .. إزالة منزل مرضعة النبي وشجرة شق الصدر

واقعة مؤسفة تبين مدى الاستهانة بآثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحفاظ عليها، قامت السلطات السعودية بإمارة مكة بهدم بقايا منزل السيدة حليمة السعدية مرضعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بادية بني سعد التي تربى فيها الحبيب في طفولته، وكذلك إزالة الشجرة التي يظن أن حادث شق صدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقع عندها، وذلك بدعوى أنها قد تكون ذريعة للشرك -على حد زعمهم.
ما قامت به السلطات السعودية أمر عجيب، ففي حين يتم هدم الأماكن التي تشرفت بوجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها، تتم المحافظة على الكثير من الآثار الأخرى مثل حصن خيبر الذي بناه اليهود ويهتمون بترميم مثل هذه الآثار.
ومن العجيب أيضًا أن المتحدث الإعلامي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري قال في تصريحات صحفية إن أمير منطقة مكة وجه بإزالة 4 مواقع ببني سعد منها الشجر والحجر، واتهم المعتمرين الذين يزورون هذا المكان المبارك بأنهم يمارسون فيه “أمورًا شركية” على حد زعمه، مؤكدًا أنه تم دك هذه المواقع وإزالة كل ما يتم التبرك به.
هذا يجعلنا نتساءل أنصدق المتحدث الإعلامي لإمارة مكة أم نصدق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أقسم، وقال: {وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكوا بَعْدِي وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا}.
ماذا أبقينا لداعش والمتطرفين الذين يهدمون التراث الإسلامي والإنساني، فأنا لا أرى بأي حال من الأحوال أن يتم هدم هذه الأماكن الأثرية المباركة بمثل هذه الدعوات المتشددة، وكان الأولى أن يتم وضع ضوابط لزيارتها وإرشاد الناس إلى الطريقة الصحيحة للزيارة إذا ما وجدت مخالفات.
وللتأريخ والتوثيق، فإن منزل السيدة حليمة السعدية رضي الله عنها الذي أزيل يقع في قرية السيدة حليمة السعدية، وتسمى حاليًا بقرية “الدهاسين”، وهي التي تربى فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتضم منطقة بني سعد ما يزيد على 270 قرية من بينها قرية الشوحطة التي قامت على أنقاض قرية حليمة السعدية، وهناك ووقعت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حادثة شق الصدر، ولم يتبق من تلك القرية القديمة سوى أطلالها من حجارة الرضم التي تشير الروايات إلى أنها بقايا قرية حليمة السعدية، وتقع قرية الشوحطة إحدى قرى بني سعد التابعة لمحافظة ميسان على مسافة تقدر بحوالي 70 كم جنوب الطائف.
صحفة المواطن
5 تعليقات
بكره يبنو فيها ابراج ذى مكه .. بزعم التطور والتطوير
السؤال هو : هل يمكن أن تكون هذه الشجرة هى نفسها التي لها الآن حوالي ١٤٨٠ عاما ؟ هل يمكن أن تعمر شجرة من ذلك اليوم ، إلى يومنا هذا ؟
هذه الشجرة مهما تكن ، فلا قدسية لها ، بل إذا جعل الناس منها مزارا فتجب إزالتها لأنها تكون صنما لا لزوم لها ، وتستحق الإزالة ! كما لا ينبغي للصحفيين أو الكتاب أن يجعلوا منها قضية دونما معترك !
النبي عليه الصلاة والسلام ترك فينا آثارا باقية إلى قيام الساعة، لا تهرم و لا تبلى بتعاقب الليل و النهار ولا بتعاقب الأجيال…
كتاب الله و سنة رسوله صلى عليه وسلم…
و كفى.
إكذوبة وفرية شق الصدر والعلقة والحشو وطسوت الذهب
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أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ… وجدها الوضاعون فكانت الروايات المكذوبة لشق الصدر..ونقول للوضاعين الأغبياء ولمن صدقوهم وأخذوا دينهم عنهم ، بأنهُ يجب أن لا يكون لوجود شيء في القلب إلا للدم السائل الذي يضخه القلب للجسم ، ولو وُجد فيه علقة أو علقتي الوضاعين ، فإن الموت مُحقق لصاحب هذا القلب بالجلطة والسكتة القلبية الحادة ، ولما عاش أبينا وأُمنا حواء ولما كان وجود للنسل البشري…وحتى رسول الله لما عاش ولو لثانية لو كان في قلبه مثل علقة أو علقتي الوضاعين…لكنهم الوضاعون ما تركوا نقيصةً إلا وألصقوها برسول الله من دون خلق الله .
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وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ الحج52….وهذه الآية تُثبت كذب الرواية الرئيسية لشق الصدر لإستخراج تلك العلقة وذلك الحظ للشيطان…لأن من يتم نزع حظ الشيطان منهُ لا يجوز أن يُلقي الشيطان في أُمنيته ، وإلا ما فائدة نزع حظ الشيطان وتلك العملية الجراحية الكُبرى…والإيمان والحكمة والرأفة والرحمة والسكينة وغيرها أعطاها الله لرسله وأنبياءه وحتى عباده بدون أن يتم شق صدورهم..وهل الحكمة والإيمان والرأفة والرحمة مكانها الصدر والجوف واللغاديد..وكيف يتم حشو اللغاديد بالحكمة والإيمان…وما علاقة اللغاديد بالحكمة والإيمان…أم أنه الإستهزاء والسُخرية من قبل الوضاعين… وفي ظل التطور والتطور في الطب الحديث وقيام الإطباء بعمل عمليات القلب المفتوح ، وعمليات التشريح ، لم يثبت وجود مثل علقة أو علقتي الوضاع أو ما شابهها في قلب أي شخص ، تم فتح قلبه لعلاجه وتقويمه أو لتشريحه…ولا حتى وجودها في قلوب الآخرين في ظل الإجهزة الطبية المُتطورة لتصوير القلب بالأجهزة كالإيكو والقسطرة وغيره .
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وهو إتهام لرسول الله من أصطفاهُ الله ومن إختاره ومن كان تحت عينه وعيونه ، ومن كان تحت رؤيته حتى أقامه نبياً ورسولاً ، ومن قلبه الله في ظهور وصُلب الساجدين المُصلين ومن قال الله فيه… اللهُ أعلم حيثُ يجعل رسالته…. ومن ومن…بأن للشيطان حظ عنده أو في قلبه…ولا بُد من عملية جراحية كُبرى لذلك لنزع هذا الحظ…لو أن الله شق صدر ولو نبي أو رسول واحد لمن سبقوا رسول الله لصدقنا الوضاعين مُشققي الصدور…ويا ليت أنهم شقوا صدر رسول الله مرة واحدة بل عدة مرات!! ومعروف أن الجرح لا يلتئم إن تكرر فُتحه…وهي واحدة من إثنتان أما أن أنبياء الله ورُسله السابقين لا وجود لحظ للشيطان فيهم ولذلك لم يحتاجوا لشق صدورهم…أو أن الله ترك للشيطان حظ فيهم …وهذا من الكذب والإفتراء على الله وعلى أنبياءه ورُسله..أو أن للشيطان حظ في رسول الله من دونهم ولذلك إحتاج لتلك العملية…هذا عدا عن الإتهام بخلو من سيكون نبي الله ورسوله من الحكمة الإيمان والرأفة والرحمة والسكينة وحشوها للوضاعين..فهل أنبياء الله ورُسله لم يكُن عندهم حكمة ولا إيمان ولا رأفة ولا رحمة ولا سكينة؟؟! .
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فاستخرج منهُ علقة…العلقة ولا نظنها إلا علقة ذلك الوضاع لحديث الإفك الموضوع والمكذوب ، الغبي الذي كان يُفكر بأن من يركب في الهودج يركب فيه وهو على الأرض ، ومن ثم يتم حمل الهودج بمن فيه ووضعه على ظهر الجمل…فتحجج الوضاع المُجرم بخفة الوزن والأكل من قبل النساء من الطعام في اليوم بقدر العلقة فقط وهو كاذب…والعلق أو العلقة هي كائن حي شبيه بالدودة يعيش في البحار وفي المياه العذبة الراكدة ، وفي الآبار وفي مجاري المياه والبرك ، ومن مساوئها هو أنها تلتصق بحلق المواشي وبالذات الأبقار حيث تعيش على إمتصاص الدم من جسم الحيوان..ولذلك فغالبية جسمها من الدم طولها في المتوسط 7سم ووزنها في المتوسط 60غم…كيف تتواجد ما يُشبه مثل هذه العلقة في قلب رسول الله أو في قلب طفل بذلك السن..ولا يحدث الإنسداد أو تحدث الجلطة والموت المُحتم…سيقول الشيوخ بأنها علقة معنوية وربما يقولون غير مرئية…فنقول لهم بأن وضاعكم أخرجها وكانت مرئية وأراها للطفل وللنسر الآخر الذي معه..ورسول الله رآها وتم طرحها خارجاً… كما روى لكم وضاعكم الكذاب…هل الإيمان يوضع في طست ثُم يتم إفراغه؟؟!! .
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ديننا دين عقل ودين منطق ودين تدبر وتفكر وهو ليس دين روايات مُضطربة وغير منطقية ، حوت إختلاف المكان للحدث واختلاف مكان الشق واختلاف الغسل للقلب أم للجوف واختلاف عدد من قاموا بذلك واختلاف واختلاف واختلاف..وهل طفل عمره 3 أو 4 سنوات يرعى البهم ويروي ويعي ما يحدث لهُ… عجيب؟؟!!….وهو ليس كدين غيرنا .. كما يقولون يقول الكتاب ..في الكتاب مكتوب في الكتاب. فأخذوا ما في الكتاب كنقل بدون عقل….وهل الله يُعجزه عما أوجده الوضاعون وقد أوجده فيمن سبقوا رسول الله بدون تلك الشقوق…حتى يلجأ لشق الصدر لرسول الله لما قالوا به ، وهل القلب والصدر والجوف والبطن والأمعاء هي أو هو مستودع ما أوجدوه ؟؟ وإذا كان عباد الله المُخلصين والذين آمنوا والذين على ربهم يتوكلون لا سُلطان ولا حظ للشيطان فيهم.. {قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَلأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ }{إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ }الحجر39-40. {إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ}{إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ} النحل 99-100.فكيف من يكون سيد وغاية وقمة عباد الله المُخلصين يكون في قلبه حظ للشيطان؟ ويا أنس يا أبو الكذب إن كُنت أنت فعلاً من رويت هل يبقى أثر لمخيطك بعد مرور كُل تلك السنوات يا أبو اللهوات واللغاديد؟؟ .
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والله أمر بإتيان البيوت من أبوابها لا من سقوفها كيف جبريل يأتي من السقف بشكل مُرعب ومُخيف ومُفزع وكأنه حرامي؟؟ {… فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ ..}النحل26 هل كان رسول الله في بيته لوحده؟؟!! هل أُجريت عملية البطن والقلب المفتوح أمام أهل بيته؟؟… وشق الصدر هي كذب من العيار الثقيل ولا شبيه لها مما هو من كثير… إلا نصف الإنسان أو الرجُل الذي ولدته إحدى نساء سيدنا سُليمان في تلك الخُرافة 100 و99و70و60 زوجة الوضاعون…الداعية عمرو خالد يقول كان عمر رسول الله سنتان ونصف تقريباً عند شق صدره..وما شاء الله يرعى البهم؟
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كيف يأمر الله نبيه بأن يستعيذ به من الشيطان الرجيم ، عند قراءة القرءان أو غيره وهو قد نزع حظ الشيطان منهُ حيث يقول الله… {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ }النحل98…. {وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ }الأعراف200…فهل كُل أنبياء الله ورُسله من سبقوا رسول كان في قلوبهم تلك العلقة السوداء؟؟ ولم يشق الله صدورهم ويستخرجها من قلوبهم…وإذا تواجد في القلب علقة فحدوث الجلطة والسكتة القلبية المُميتة واردة وحتمية والموت وارد لا محالة….ومن قلة أدب الوضاعين قولهم…إلى شعرته…تباً لهكذا ألفاظ .
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من أين جاء الوضاعون أو الدساسون أو القصاصون بفرية وأُكذوبة شق الصدر…من قول الله تعالى في سورة الشرح… {أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ }الشرح1…فظنوا بأن الله يقصد بنشرح…أي نشق ، فهم أغبياء واستغبوا من صدقهم فكان اغبى منهم ، والله لم يقصد هذا البتة فالمعنى كبير وأكبر من الشق ، فتفننوا في شق الصدر وكرروه بأوقات مُختلفة حتى غدت كُل فرية لهم لا تتوافق مع الفرية الاُخرى ، الشرح1 وهذه واحدة أُخرى تُثبت كذبهم وكذب فرية شق الصدر ، وسبقتها آية الحج52 ، وربما أنهم كانوا في زمن الطب والتشريح….وكانت هذه من عادة الوضاعين يجدون الآية من كلام الله فيؤلفون عليها مُفترياتهم ودسائسهم…وفي ظل وجود ذلك الكم من الروايات المكذوبة التي وردت عن أنس بن مالك رضي اللهُ عنهُ…فهل كان أنس بن مالك يكذب على رسول الله ، أم أن هُناك من كان يستغل مكانته من رسول الله فيؤلف المُفتريات وينسبها لهُ ، كما هو الإستغلال لمكانة أُمنا عائشة وأبو هُريرة رضي اللهُ عنهم وتلك الأحاديث المكذوبة التي نُسبت لهم…فهل كان أنس بن مالك مولود عند حدوث ما تم إفتراءه…والتي أقربها منهُ ، عند المعراج سنة 5 للبعثة…حيث كان طفل رضيع عمرة سنتان…وكيف يجعلون رسول الله وهو طفل دون ال 5 سنوات أو 4 سنوات ومنهم من يقول 3 سنوات يروي مثل هكذا حدث..وهل طفل أو الأطفال بسن 3 أو4 سنوات يلعب مع الغلمان ويرعى الغنم وهل الطفل يُسمى غُلام؟؟!! وهل النسور تتكلم عربي؟ وهل خاتم النبوة على صدر رسول الله ومكان العملية الجراحية للوضاعين ، أم على كتفه..يا تُرى كيف تواجد ماء زمزم في ديار حليمة السعدية؟؟!!
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ما تحجج به من ألفوا هذه الفرية هو…إخراج نصيب الشيطان من رسول الله وهو على شكل علقة سوداء أو علقتان سود في قلبه ، من دون أنبياء الله ورسله الآخرين…وحشو قلب رسول الله بالإيمان والحكمة..وفي رواية كاذبة أُخرى الحشو بالرأفة والرحمة..فالعصمة من الشيطان والإيمان والحكمة والرأفة والرحمة أعطاها الله لنبيه ورسوله ، لأنه أخبر بأنه أعلم حيث يجعل رسالته ، فالوضاعون لا يدرون بماذا يحشون قلب رسول الله؟؟ وشق الصدر أو عملية القلب المفتوح بل البطن المفتوح عند الوضاعين تكررت 3 أو حتى 4 مرات وتتعدد رواياتها باستهتار وبقلة أدب وبما لا يُصدقه عاقل…لأن الله لا يأتي الحكمة والإيمان والرحمة والرأفة والعصمة من الشيطان هكذا….والسؤال هل فعل الله هذا مع أنبياءه ورُسله السابقين؟؟ وحتى خلقه…فشق صدورهم وأخرج نصيب وحظ الشيطان منهم؟؟ أو هل شق صدرورهم ليحشو الحكمة والإيمان والرأفة والرحمة في قلوبهم وصدورهم ولغاديدهم…ولنخص بالذات المسيح ولقمان الحكيم وسيدنا سُليمان وداؤود وغيرهم ممن لم يكُن للشيطان نصيب منهم وأُوتوا الحكمة والإيمان…أم أن الحكمة والإيمان يأتيها الله لرسله وأنبياءه وعباده على غير شق الصدور ، وأن عصمة الله لرسله وأنبياءه من الشيطان تتم على غير شق الصدور..وهذه أُخرى تُثبت كذب ما أوجده الوضاعون والكذابون… وقبل التعليق عما ورد في تلك الروايات التي حتى تبعث على الغثيان عند الإطلاع عليها…هذه بعضٌ من آيات الله تُثبت كذب تلك الفرية….. يقول الله سُبحانه وتعالى .
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{وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }الحج52… وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ…. إِلَّا إِذَا تَمَنَّى….. أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ
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هل الله إستثنى في هذه الآية أي نبي أو رسول أو إستثنى رسول الله من هذه الآية لأن حظ الشيطان قد تم تخليصه منهُ؟؟….فكيف ألقى الشيطان في أُمنية رسول الله؟ إذا تم نزع حظه وتلك العلقة ، علماً بأن الله نسخ فوراً ما القاهُ الشيطان ، حتى أن رسول الله لا يعلم بما تم إلقاءه ولم يلفظه ، إذا تم نزع تلك العلقة وذلك الحظ والنصيب للشيطان منهُ…حتى هذه الآية ما فاتت الوضاعين فألفوا فريتهم بما ألقاه الشيطان وتلك الغرانيق غرانيقهم التي ستشتعل ناراً عليهم في نار جهنم…عليهم من الله ما يستحقون على هذه الفرية وعلى كُل ما أفتروه على رسول الله وعلى دين الله .
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{قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي } {وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي }طه25-26…فهل شق الله صدر سيدنا موسى ليشرح صدره
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{يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ }الحجرات17… أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ
{فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاء كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ }الأنعام125.. يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ.. أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدۡرَهُ لِلۡإِسۡلَـٰمِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ۬ مِّن رَّبِّهِۦ ..فهل شق الله صدور من هداهم للإيمان وللإسلام؟؟ أم هل من ضيق صدورهم…؟؟؟ أم أنه تم إفراغ طسوت من ذهب تم ملئها بالإيمان في صدورهم .
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{يُؤتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ }البقرة269… يُؤتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ….إذا كان الله يؤتي الحكمة من يشاء…كيف لا تؤتى الحكمة لرسول الله إلا بشق صدره؟؟!!
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{وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ }لقمان12… وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ…فهل شق الله صدر لقمان؟؟؟ ليوتيه الحكمة؟؟!! .
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{ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاء رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ }الحديد27..وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً
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فهل الله شق صدور الذين إتبعوا عيسى إبن مريم ليحشوها بتلك الرأفة وتلك الرحمة…أم أن الوضاعين أخذوا هذه ليقولوا بأن من أتبعوا المسيح جعل الله في قلوبهم رأفة ورحمة …بينما نبي الإسلام لم يتم ذلك إلا بشق صدره…وأما من أتبعوه فلم يؤتوا ذلك لأنه لم يتم شق صدورهم .
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{وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ }ص20…فهل الله شق صدر سيدنا سُليمان ليوتيه الحكمة…. {رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ }البقرة129….فهل علم رسول الله من أتبعوه الحكمة بشق صدورهم؟؟!! أم أن وحي الله هو الحكمة كُلها والإيمان كُله وهو الرأفة والرحمة والسكينة… {ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلاَ تَجْعَلْ مَعَ اللّهِ إِلَهاً آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُوماً مَّدْحُوراً }الإسراء39…. {وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُوراً نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ }الشورى52…فهل يحتاج رسول الله مع ما خلقه الله عليه ومما أوحاه الله لهُ لحكمة وإيمان ورأفة ورحمة ليتم حشوها في قلبه…. يقول أنس بن مالك..فأخذه فصرعه. جبريل يصرع طفل عمره دون ال4 سنوات..يا تُرى مُصارعة حُرة أو مُصارعة من نوع آخر .
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مُلاحظات على تلك الروايات للقلب المفتوح أو حتى البطن المفتوح حتى (الشعرة) كما أوجد المُجرم الوضاع ، بدون بنج وبدون قلب صناعي بديل وبدون وبدون..يتم تقطيع الشرايين وتمزيقها ، وقطع القلب وإخراجه في الهواء ومن ثم شق القلب لنصفين..خُرافات ما أنزل الله بها من سُلطان…بمعنى إستهزاء وإستخفاف بعقول المُسلمين
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بينا… هذه الكلمة والتي المفروض قول بينما إستخدمها الوضاعون كثيراً ، فمن هو عربي لا يستخدمها ويستخدم بينما…من مسجد الكعبة؟؟!! لأول مرة نسمع عن تسمية كهذه مسجد الكعبة ، هل أنس بن مالك يتكلم هكذا؟؟… أنه جاءه؟؟!! 3 نفر جاءوا رسول الله …هل هو سوداني ، أم حجازي ممن أطوطنوا أرض الحجاز وتعلموا العربية… قبل أن يوحى إليه؟؟!!.هل الملائكة يأتون هكذا وكأنهم لصوص أو حراميه.. فقال أولهم: «أيهم هو»، فقال: «أوسطهم ، هو خيرهم». فقال…3 نفر… فلا أنس ولا رسول الله يستخدم كلمة نفر..أحد الثلاثة…وما شاء الله أحدهم لا يعرف من هو الذي جاءوا لأجله…وما شاء الله الذين جاءوا 3 نفر والذين ينامون 3 نفر ورسول الله أوسطهم ، يا تُرى ينامون بجانب بعضهم البعض ، ومنه ال 3 نفر أو 3 زول…لماذا ينام رسول الله في المسجد الحرام ويترك بيته… أوسطهم، هو خيرهم؟؟!! من الجيد أنهم لم يختاروا من على الطرف والطرف الآخر…. فقال آخرهم: خذوا خيرهم…كيف عرفوا بأنه خيرهم…ومن هو أولهم ومن هو آخرهم؟؟!! ومن عجائب الوضاعين في رواية البُخاري هذه هو القول مع أنها كُلها عجائب .
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فكانت تلك الليلة. فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى… فلم يرهم ؟؟!!…هل أول ليلة كانت مُناورة وتدريب مثلاً؟؟!! فيما يرى قلبه وتنام عينه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم…هل هذه فزورة؟؟.وهذا هو من كذب الوضاعين…هل هُناك دليل على هذا إلا في هذه الرواية المكذوبة…فهل العين هي التي تنام وهل القلب ينام؟؟!! وما هو النوم هل هو مُتعلق فقط بالعين والقلب…هل الشخص العادي ينام قلبه وعينه…كيف هو نوم أو عدم نوم القلب؟؟!! فلم يُكلموه؟؟ لماذا لم يُكلموه؟؟ ما عُلاقة بطنه وشقه حتى لبته ، أو كما قال قليل الأدب والتأدب مع رسول الله(حتى شعرته) فهل الأطباء الآن عندما يقومون بعملية القلب المفتوح يشقون الشخص من أوله لآخره ..بطست من ذهب فيه تور من ذهب؟؟!!. فيه تور ؟؟! أم أنه كذب الوضاعين الذي هو بلا حدود وبلا قيود وذهب في ذهب .
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فحشا به صدره ولغاديده يعني عروق حلقه…ولغاديده؟؟!! تذكروا كلمة لغاديده…لنقارنها مع (لهواته) في رواية أنس أبو اللهوات وأبو اللغاديد في روايته المكذوبة عن رسول عن الشاة المسمومة..وتحول أنس بن مالك لطبيب أنف وأُذن وحُنجرة …وأنه كان يفحص لهوات رسول الله ويجد أثر السُم فيها؟؟؟!! وهُنا هو طبيب حلق حيث يحشو الحلق واللغاديد ومن قبلها حشا اللهوات بالسُم…فيا أُمة ضحكت من جهلها الأُممُ .
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إني لفي صحراء ابن عشر سنين وأشهر؟؟؟!! في صحراء نيفادا أو صحراء الربع الخالي أو صحراء أفريقيا مثلاً.. وإذا رجل يقول أهو هو؟! هل هذا الرجل لا يعرف من هو الذي جاء إليه ومن أجله…. فأقبلا إليّ يمشيان؟؟؟ ومن قبلها قال الوضاع… وإذا بكلام فوق رأسي…إفلق صدره؟؟!! وكأن صدر رسول الله بطيخة أو حبة تفاح يتم فلقها… بدون بنج وبدون؟؟!!… أخرج الغل والحسد..فهل في صدر رسول الله غل وحسد؟؟!! أم علقة أو علقتا الوضاعين…لا يدري الوضاعون ماذا يضعون في قلب رسول الله علقة أو علقتان أم غل وحسد… فرجعت بها أغدو رقة على الصغير ورحمة على الكبير…هل كان رسول الله وهو طفل إبن 10 سنين كان لا رقة عنده ولا رحمة على الصغير والكبير .
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فأخذه فصرعه؟؟!! وما الذي جاء بماء زمزم في مضارب بني سعد؟؟ وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره؟؟ يعجز اللسان عن التعليق على هذا الكذب وهذا المخيط ورؤية أنس لتلك الغُرز…ولا نظن أن هذا تم تأليفه إلا زمن العمليات الجراحية والغرز وتخييط الجروح وزمن طباعة الكُتب .
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رسول الله نائم في الحجر يا تُرى أم في الحطيم؟؟!! نائماً أم مُضطجعاً؟؟!! أتاهُ آتٍ؟؟ كيف يأتيه آتٍ ولا يعرفه ولا يعرف من هو هذا الآتي؟؟ فَقَدَّ، قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ؟؟!! قال وسمعته يقول!! قَالَ: مِنْ ثُغْرَةِ نَحْرِهِ إِلَى شِعْرَتِهِ؟؟على الوضاعين من الله ما يستحقون حتى على قبحهم وكذبهم لم يجدوا غير هذا اللفظ..عانته نهاية بطنه…لكن ذلك مُخطط لهُ…وما عُلاقة قلبه بشعرته…وما عُلاقة الصدر بالبطن حتى يُشق…قيل لفرعون ما الذي فرعنك قال لم أجد أحد يردني…وهكذا الوضاعون يعلمون بأنهم يؤلفون لمن لا عقول برأسهم فلم يجدوا من يردهم .
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وفي الرواية المنسوبة لأبي ذر جبريل يهبط لوحده ولا رجل ولا رجلان ولا نسر ولا نسران ، يهبط من سقف البيت أو الحجرة …ويحمل معه طُنجرة أو طست مصنوع من الذهب مليان أو مُمتلئ بالحكمة والإيمان..من ذهب…ثُم يقوم بإفراغه في صدر رسول الله؟؟ تبارك وما شاء الله
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ومع الدكتور الشيخ بدر المشاري
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https://www.youtube.com/watch?v=_Lxo39X10a8
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ما شاء الله نسرين ومعهم ثلج وبرد والنسور تتكلم ، وتتكلم عربي وأحد النسور لا يعرف بأن هذا هو من جاءا لأجله ، يا شيخ جبريل الذي جاء أم نسرين؟ وكررر الوضاعون عدم المعرفة هذه ممن جاءوا للحشو..فبطحاهُ لكن يا شيخ أنس يقول فصرعه العملية عملية مُصارعة وصرع ، شاهدوا الشيخ كيف وصف البطح والتشلقح ، ودققوا كيف يصف شق القلب وشقا صدره وقطعا شرايين قلبه…مساكين هؤلاء الشيوخ فهم قارئي كُتب ولا يدرون ولا يتدبرون ما الذي يقرؤونه…هُنا عند الشيخ مُضغتين سوداويتين…وليس علقة أو علقتين….كلام لا تُصدقه البهائم….ما شاء الله قلب رسول الله الطفل فيه مُضغتان سوداوتان.. وليس علقة والمُضغة تختلف عن العلقة…يا شيخ لو يكون في القلب مُضغتي وضاعك لتم حدوث جلطة حادة…حصه حاصه يعني خاطه… بهذه السهولة عند الشيخ الشق والحيص..وكأنه شوال فتحوه بسهولة وسيخيطونه بسهولة.
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يقول الشيخ وما من مخلوق إلا ولهُ حظ من الشيطان …والشيخ عكس الكلام لأن عليه القول…وما من مخلوق إلا وللشيطان حظ منهُ…ما دام الأمر هكذا يا شيخ لماذا الله لم يُخرج حظ الشيطان من أنبياءه ورُسله السابقين لرسول الله وخاصةً أبينا آدم؟؟!! ما شاء الله وتبارك الله الشيخ يقول بأن أنس أقسم بقوله والله..أنس كان يرى القُطب والغُرز والخياطه…يا شيخ أنت وأنس هذه العملية الجراحية من فك غرزها وقطبها ومن كان يكشف على الجُرح..وهل تم المخيط بخيط من الليف أو الخيش أو خيط من شعر الماعز… يا تُرى يا شيخ هذه النسور من أين جاءت بالثلج والبرد وكيف كانت تحمله؟؟ صدقت يا شيخ فالوضاع جاء بالثلج والبرد من هذا الحديث الذي أوردته..وهُنا عند هذا الشيخ (” السكينة “) غير رواية الكذب للعلقة والحكمة وللإيمان وللرحمة والرأفة…كذب وتصديق للكذب بلا قيود وبلا حدود..وهكذا كان يؤلف القصاصون والوضاعون كذبهم….فحتى كذب الوضاعون يعتبرونه مُعجزة .
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من يشقون الصدر يأتون مرة على شكل صقور ومرة رجال ومرة جبريل يخر من سقف البيت…والوضاعون كانوا يأخذون من كتاب الله ما يحتاجونه فكانت مضغتهم وعلقتهم… {ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً …}المؤمنون 14…والشيطان ليس لهُ سُلطان على منهم عباد لله فكيف إن كان نبي ورسول الله{إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ }الحجر42…ويبقى سؤال هل تم إكراه رسول الله على الدين وعلى ما تم فعله به..والله يقول لا إكراه في الدين .
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وأخيراً هل عند الله تمييز ليشق صدر رسوله من دون بقية أُمته…ويترك من يتبعه للشيطان وحظهُ منهُ مثلاً..وهل يشق صدره حتى من دون بقية أنبياءه ورُسله… هل شق الله صدورهم وأخرج تلك العلقة من قلوبهم؟؟ هل شق الله صدر أبينا آدم ؟؟!! .
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ونُذكربما ورد في الخطاب المفتوح إلى المسيحيين في العالم الذي نشرته مجلة century– ألأميركيه عدد2 لشهر شباط 1928 للكاتب اليهودي(ماركوس إللي رافاج) قوله موجهاً كلامه للمسيحيين :- والذي من ضمنه…. وفرضنا عليكم كتاباً وديناً غريبين عنكم ، لا تستطيعون هضمهما وبلعهما…فهل شق الصدر يتوافق مع سُنن الله في خلقه وع الطبيعة البشرية .
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كُل ما نٌقدمه هو مُلك لمن يطلع عليه ، فنتمنى ممن أعجبه أن ينشره
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عمر المناصير..الأُردن…….7 / 3 / 2020
عليه من الله من يستحق كُل من حاول أو قام بطفس أو إزالة أي أثر يتعلق بحبيب الله وخاصةً من قاموا بإزالة بيوتات زوجاته وحُجراته