قصة الزواج السوداني المُلهم الذي غيّر في مفاهيم المجتمع، والعروس أسماء تقول: لا يهمني كلام الناس
أشعلت قصة زواج سوداني وصف بالإلهام مواقع التواصل الاجتماعي، بين شاب وشابة التقيا لأول مرة عبر الفيسبوك، ثم انتقلت المعرفة للواقع واكتملت القصة الجميلة بالزواج، وليس هذا فحسب، لكن جاء الإلهام من خلال تفاصيل نشرتها العروس أسماء يوسف صاحبة مبادرة كُن منتجاً تحكي فيها كيف تجاوزت بالاتفاق مع زوجها المغترب بالمملكة العربية السعودية “طارق رحمة” عن الكثير من عادات وتقاليد الزواج المعروفة والمصاريف والتكاليف العالية، ليتم في أبسط صورة بحيث لم تتجاوز التكلفة 1500 جنيه سوداني؛ ما يعادل 40 دولار فقط، والعروسان في قمة السعادة.
العروس الشابة أسماء يوسف قالت ل (كوش نيوز) إنها تريد إخبار الجميع بأن رضا الناس والمجتمع ليس هو المهم، لكن رضا الله سبحانه وتعالى، ثم الرضا والاقتناع الشخصي هو المهم، وينطبق ذلك على كل القرارات المصيرية وليس الزواج وحده، وبسؤالها عن رأي الأهل ذكرت اسماء بأن أسرتها تؤيدها تماماً فيما أقدمت عليه، وإنها إنسانة كبيرة وواعية تتحمل مسؤوليتها.
وتعود بداية تفاصيل الزواج التي تحكيها العروس لكوش نيوز بمنشور قام بكتابته العريس “طارق” عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك يسأل فيه عن فرص علاج أخيه المصاب بضمور وفشل كلوي، لترد اسماء على هذا المنشور بإمكانية تبرعها بكليتها لهذا الشخص الذي لا تعرفه، وإصرارها على ذلك، وبعد عمل الفحوصات الطبية كانت النتيجة عدم التطابق، لكن تواصل معها العريس وطلبها للزواج، فرفضت بل وقامت بحظره من التواصل معها، لكنه تواصل مع والدها ووجد من أسرتها الموافقة بعد أسبوعين، لتكتمل المناسبة بدعوة لعدد محدود من الأهل والأصدقاء وتفاصيل بسيطة ومهر بقيمة 200 جنيه فقط.
وتأمل أسماء أن تكون قصتها مثال ونموذج يقتدى به في المجتمع السوداني والمجتمعات العربية، ورسالة وإلهاماً حقيقياً لجميع المرتبطين أو الراغبين في الارتباط وتقف التفاصيل القاسية حائلاً دون اتمام مراسم زواجهم، حيث تقول بإنها فخورة بنفسها ومبسوطة لأنها أسعدت نفسها وساهمت في إسعاد غيرها.
د. أمين علي – مستشار إعلام وتسويق
الخرطوم (كوش نيوز)
24 تعليقات
إقتباس
((فرفضت بل وقامت بحظره من التواصل معها، لكنه تواصل مع والدها ووجد من أسرتها الموافقة بعد أسبوعين))
دي المشكلة انه اي بنت تطلب منها الزواج تفتكرك بتلعب تقوم تحظرك
القصه جميلة.ونهاية سعيده
ولكن سرعة حدوث الأشياء مثل موافقه التبرع وسرعة إتمام الزواج من غير معرفه ببعض التفاصيل يضعها في موضوع الخيال
الف مبروووعة وحياة زوجيه سعيده
بالعكس يا اخي عمر التفاصيل قدرها رب العالمين وليست خيال وهنالك الكثير من القصص الواقعية التي حدثت بأسرع مما تتخيل .
لك التحية
ماتلعبوا باعصابنا
القصة دي فيها خيال واسع هوي
لا تبدو تفاصيل القصة منطقية…ولكن نحن فعلا بحاجة لتقليل تكاليف الزواج من خلال ترك اللاضروريات والعادات السيئة وهي نسبة عالية بلا شك..اتمني ان يقلل كل المقبلين علي الزواج من التكاليف ..الف مبروك..
و شنو كاتب المقال عامل دعايه مجانيه لنفسوا
دكتور و مستشار تسويق وإعلان ما تكتب كاتب صحفي ولا تحري خاص عشان نقدر نعرفك أكثر
ألف مبروك للعروسين.
فكرة الزواج المختصر فكرة مقبولة ومباركة لكن المشكلة منو البقنع الديك!
ربنا يبارك لهما فكرة جميلة لان مستوي العنوسة زاد بتعنت الاهل والمظاهر الخداعة البنت أو الولد الذين يبحثوا عن السترة يجب مساندتهم والناس البتنظر لزواجهم علي انه خيال دا نتيجة لمايحدث في السودان من سياسات اقتصادية فاشلة ولكن أن شاء الله الخير موجود في الشعب السوداني الاصيل فالتحية للعريس والعرس
في النهاية ممكنة وليست مستحيلة ومبروك وربنا يسعدهم ويرزقنا ببنت الحلال مثلها
لا اعتقد ان رواية القصة مثل كما تمت في الوافع لكن من المهم ان ناخذ بعين الاعتبار قضية تقليل تكلفة الزواج .. الف مبرووك للعروسين وحياة زوجية سعيدة
والله قصه جميله ومشجعه للبنات ياريت كل البنات زيك يا اسماء وياريت كل الاهل زي اهلك
كلامك في الصميم ودا زبدة الموضوع
ياريت كل البنات زيك يا اسماء وياريت كل الاهل زي اهلك
الله يوفقهم سوبر لايك
امسك فيها قوي النوع دا نادر يا خوي في هذا الزمن القابر
القصة فيها نوع كبير من المبالغة والخيال لكن في الاخر مافي شي بعيد
وأم عبد الله دي موقفه شنو يا أبو عبد الله شايفك بتفتش لبنت الحلال .. ههههههه .. الظاهر عليها ما بتدخل الفيس عشان كده ماخد راحتك …
ما في واحده زيها داير بت حلال وانا جاهز في زمن قل فيه الشرف
عين العقل بارك الله لكم ووفقكم نتمنى أن يحذو حذوكم كل المقبلين للزواج
1500 جنيه قال تكلفة العرس تضحكوا علي الناس انتو ؟
لو في العقد وزعوا تمر بس ماتكفي — ذى ماقال خيال واسع .
ألف مبروك للعروسين
ألف مبروك للعروسين
عين العقل بارك الله لكم ووفقكم ان شاءالله
اتواصل مع والدها كيف ؟؟
هي مش حظرتو ؟؟
ولقى عنوانها وباقي تفاصيلها كيف ؟؟
قصه غريبه
لكن لو حقيقيه نقول ألف مبروك ..
بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في الخير
ربنا يبارك لهما ويجمعهما علي خير… يا عالم خلوا النكد وسوء الظن وتفاءلوا وقولوا خيراً… إذا كانت القصة خيالية للبعض فهي ممكنة بتقدير مقدر الأقدار.