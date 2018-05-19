من هو عكاشة محمد احمد الذي توفي في المعتقل وقال جهاز المخابرات السوداني أنه قام بشنق نفسه منتحراً؟

عكاشة محمد احمد، رجل أعمال سوداني ومؤسس شركة سين للغلال، والمدير العام السابق لمطاحن قنا للغلال، وبحسب موقع باج نيوز (عكاشة محمد أحمد هو خريج جامعة الخرطوم كلية الصحة، يعد من الكوادر الإسلامية التي انضمت للمؤتمر الوطني منذ وقت مبكر، ساهم في تأسيس عدد من الشركات بينها سين للغلال، وتفرغ لأعماله الخاصة منذ عدة سنوات، توفي مساء (الخميس) الماضي لدى جهاز الأمن والمخابرات، ولديه تهم تتعلق بتجاوزات اقتصادية).
وقالت مصادر عدلية مُطلعة لـ(باج نيوز) منتصف إبريل الماضي، إن عدد من المتهمين في قضايا فساد هم مدير بنك فيصل الإسلامي الباقر أحمد النوري، رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الإسلامية محمد الحسن ناير، رجل الأعمال المعروف الواثق أبو الفاضل، بالإضافة إلى محمد يوسف الخطيب، عكاشة محمد أحمد، علي عمر، فتح الرحمن إدريس، محمد أحمد عبادي وأحمد يوسف.
وبحسب متابعات محرر النيلين فقد أوردت وكالة السودان للأنباء “حكومية” مساء الجمعة نص الخبر التالي
(صرح مصدر مأذون من جهاز الأمن والمخابرات الوطني بأن المتهم عكاشة محمد أحمد والموقوف من ضمن آخرين في البلاغ رقم (169) بنيابة أمن الدولة تحت المواد (35) من قانون غسيل الأموال والمواد 26/21 من القانون الجنائي والمواد 5/9 من قانون التعامل بالنقد والمادة (57/أ) من القانون الجنائي تخريب الاقتصاد القومي ومواد أخرى من قوانين ذات صلة، والذي استجوب بواسطة النيابة، قد سجل اعترافا قضائيا كاملا حول التهم المنسوبة إليه إلا أنه وفي مساء الخميس الموافق 17/5 قام بشنق نفسه داخل حراسات الأمن .
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيث تم إبلاغ نيابة كوبر والتي بدورها وجهت الشرطة لمباشرة الإجراءات حيث قامت وحدة الأدلة الجنائية على الفور بزيارة مكان الحادث وتم تدوين بلاغ الوفاة بقسم شرطة بحري شرق (كوبر) بالرقم (735) ومن ثم إرسال الجثمان للمشرحة وبعد تمام عمليات التشريح تم تسليم الجثمان لذوي المتوفى).
ونشر الناشط الشهير ناصف صلاح بصفحته على فيسبوك “مونتي كاروو” نهار يوم الجمعة صورة عكاشة محمد احمد وكتب (توفي مساء الخميس في ظروف غامضة داخل المعتقل المدير العام السابق لمطاحن قنا للغلال عكاشة محمد احمد
ولم يصدر عن السلطات الامنية اي توضيح لملابسات الوفاة وعلمت مونتي كاروو ان عددا كبير من ذويه توافدوا على المشرحه ورفضوا استلام الجثمان قبل تدوين بلاغ جنائي وتشريح الجثمان.
وشيع جثمان عكاشة الى مسقط راسه في قرية العفاية شرق مدني).
الخرطوم/معتصم السر/النيلين
18 تعليقات
منهم من ( قتلوهو ) وركبوهو الطيّارة ومنهم من ( ركبوهو الطيّارة ) وحرقوهو ومنهم من ( علقوهو ) وشنقوهو .. ومنهم من ينتظر ..
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ومن لم يمت بالسيف مات بغيره …. تعددت الأسباب والموت واحد ….
عقبالك يامصري
abahmd
اللهم آمين يا رب العالمين
و الا زلنااا ننتظر من بعده ???
فكلما احست الحكومه بان هناك من سيقوم بفضح امرهاا تقوم هي بدورها بافعال ليس لها منتطق ????
اللهم لا تعولقنااا
الله يرحمه ويغفر له هو من الحركة الاسلامية لايشنق نفسو لان قاتل النفس يدخل النار ياجهاز الامن خلو روايات المصرين يصفو ناس نايمة ويضعو الكلاش جنبهم ويقولو ارهابين .
أكيد جاب معاهو مجموعة من القطط السمان لكن طالما انه كوز وكان مدير للشركة دي فهو فاسد وحوله مجموعة من الفاسدين قامو بتصفيته
الواضح جاب سيرة الناس الكبار وقال منو المستفيد الأول من لعبة قوت الشعب من الدقيق عشان كدة نحرووووه ، الله مرق صاحبنا بتاع كنانة ، مرقتو جنسيته الكندية قال بقول فكروا ينحروه دخلت السفارة طوالي طلعوه !!!! والفيلم كله مدورنوا ناس خمسة خمسة خمسة القال عليهم دكتور عبد الرحيم حمدي ، ويا دكتور قوم اتفكك قبال ما يصلوك والله الناس ديل ما بعرفوا لا التاريخ ولا الرحمة . اغرب حاجة امس ناس المحكمة العليا طالبو بتنفيذ حكم الأعدام في ولد شيخ ابو زيد بتاع غرنفيلد طوالي بعد كم يوم من كشفه من البهربوا الناس لي ليبيا
تقول لي قطط سمان ديل شياطين ومردة كفى الله الشعب السوداني شرهم
غير ماسوف عليه عقبال البشير و اخو
كنا قديما ومنذ بداية الإنقاذ نخاف على الشعب من النظام و بعد أقل من ثلاثون عاما أصبحنا نخاف على النظام من الشعب فاصبح الشعب أكثر فسادا من النظام وأصبح الشعب قاتلا وتاجر مخدرات ومغتصب
ومرتشي وسارقا .فكم يا ترى تسبب هذا الجيفة المدعوا عكاشة في فساد أقربائه وأصدقائه وكم من الناس أكل من مال السحت والنصب وكم عدد الذين تعالجوا من مال الحرام هذا وكم عدد الذين حجوا أو اعتمروا بمال السحت هذا ..
لعنة الله على الحركة الإسلاميه صغارها وكبارها شيوخها وشبابها .. بناتها ونسائها
اللهم إنا نسألك في هذا الشهر الفضيل أن تدمر وتحطم عمر البشير وآل عمر البشير وزبانيته وكل من سرق وقتل وارتشي من المؤتمر الوطني أو الجبهة الإسلاميه أو الحركة الإسلاميه تعددت اسمائهم وافعالهم .اللهم أرنا فيهم أية من اياتك في هذا الشهر المبارك الفضيل ..
الشعب واعي وما بتمشي عليه الأفلام الهندية دي
ليكم يوم يا ظلمة نحسبه أوشك على القدوم
ده فلم هوليودي ريا وسكينة واجد يصفي بحادث سيارة واخر يشنق
ما خفي كان اعظم…
اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا منهم سالمين يا رب العالمين
حق الشعب السوداني الضعيف لن ولم يضيع هدر. ..
أن الله يمهل ولا يهمل… وكل مال الشعب السوداني الذي انسرق واتلهط بواسطه الكيزان الحرامية سوف يكون وبالاً عليهم وسوف يطلع من تلقاء نفسه لأنه مال غلابه وغبش تعابا.. وصفوف الغاز والبنزين والخبز لن تضيع… الله عدل لا يظلم في حكمة احد…
ودعوات المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب…فخافوا علي أنفسكم لأنكم اكلتم مال مسموم ووراءه أيدي ترتفع بالدعاء لمولاها ذو الجلال والاكرام…حسبي الله ونعم الوكيل عليكم جميعاً يا كيزان يا حراميه ونصابين وفشلة ومرتزقة دمرتوا البلد ونهبتوا خيراتو وثرواته
المصريين يصيدوا في الماء العكر…مالكم عازه اي مصري يركب مكينة فيسبا ويشوف أمه وين
حاجه خاصه بالسودانين فقط ليس لكم فيها ناقة ولا جمل يا ابناء الراقصات والعري والسفور…
خليكم في حالكم أحسن…
الكوز هدد باقي الكيزان قاموا علقوه وقالوا انتحر!!!!!!!!! قديمة يا كيزان وان شاء الله كلكم تتعلقوا زيه
عكاشة محمد احمد الطائف المغدور
هكذا يموت الأبطال …
وهكذا يقع الرجال دائماً واقفون.. ومثل عكاشة لا يموت الا واقفاً ولا يصرع الا محاطاً به كما الثور الأبرد …. مُذ عرفته لا يعلم المداراة ولا يعي ما يلبد ولا يحب الدغيلين ولا يصاحب الدساسين ….يقابلك ضاحكاً ويفارقك ضاحكاً …. يبدأ لك بما في قلبه ولا تفارقه الا بعد ان يقول لك كل ما في قلبه … لا اعلم من أين تعلم هذه الجرأة والشجاعة وهو ابن العفايا شرق مدني القرية الوادعة ذات الناس البسطاء … عكاشة لا يحمل مبيتاً ابداً … نعم يحفظ اسرارك ولكن ليس له سر ليردعه لك حتي يخاف منك عليه او يهاب…. كنّا ما نزال في فترة الطلب عندما نحمل أوراقنا للتجار واصحاب المال ليدعموا اعمالنا وأنشطتنا الاسلامية في كلية الصحة جامعة الخرطوم فيردونا خائبين الا عكاشه… فكم دعمنا الرجل وأجاد فجزاه الله عنا كل خير …الْيَوْمَ تحمل لنا صحائف الاخبار نبأ ذهاب الرجل المارد الشجاع ودون تفصيل الا الذي نعرفه عنه… فعكاشة لا يموت الا واقفاً … وليعلم قاتله ان عكاشه لم ينحني ولَم تقتله الا غدراً…. واكيد انك لم تحتمله عندما قال لك يا كلب لن انحني فمثلي لا ينحني ابداً …. وحتماً غرست في صدره العاري سكينك فهو لا حول له ولا قوة ولا لصوص ولا طغاة يحموه …. قاتل عكاشة مع الجيش وقت القتال …. سكب عكاشة عرقه ودماءه فداء هذه البلد واقتصادها وسوقها والحياة …. ورغم ذلك ما جني عكاشة الا الخيانة والغدر….اللهم ارحم عكاشة عبدك واسكنه الفردوس الاعلي مع الصالحين …
له الرحمه والمغفره… انا بتهم واحد بس مافي غيرو نائب مدير المعتقلات هو المسؤول الأول رائد زول كده حسود جدا
نحو سودان ديمقراطي علماني
امسكو الرائد الامنجي خ. ك بس مافي غيرو دا احد امنجي والمسؤول الأول للمعتقلات 😌