من هو عكاشة محمد احمد الذي توفي في المعتقل وقال جهاز المخابرات السوداني أنه قام بشنق نفسه منتحراً؟





عكاشة محمد احمد، رجل أعمال سوداني ومؤسس شركة سين للغلال، والمدير العام السابق لمطاحن قنا للغلال، وبحسب موقع باج نيوز (عكاشة محمد أحمد هو خريج جامعة الخرطوم كلية الصحة، يعد من الكوادر الإسلامية التي انضمت للمؤتمر الوطني منذ وقت مبكر، ساهم في تأسيس عدد من الشركات بينها سين للغلال، وتفرغ لأعماله الخاصة منذ عدة سنوات، توفي مساء (الخميس) الماضي لدى جهاز الأمن والمخابرات، ولديه تهم تتعلق بتجاوزات اقتصادية).

وقالت مصادر عدلية مُطلعة لـ(باج نيوز) منتصف إبريل الماضي، إن عدد من المتهمين في قضايا فساد هم مدير بنك فيصل الإسلامي الباقر أحمد النوري، رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الإسلامية محمد الحسن ناير، رجل الأعمال المعروف الواثق أبو الفاضل، بالإضافة إلى محمد يوسف الخطيب، عكاشة محمد أحمد، علي عمر، فتح الرحمن إدريس، محمد أحمد عبادي وأحمد يوسف.

وبحسب متابعات محرر النيلين فقد أوردت وكالة السودان للأنباء “حكومية” مساء الجمعة نص الخبر التالي

(صرح مصدر مأذون من جهاز الأمن والمخابرات الوطني بأن المتهم عكاشة محمد أحمد والموقوف من ضمن آخرين في البلاغ رقم (169) بنيابة أمن الدولة تحت المواد (35) من قانون غسيل الأموال والمواد 26/21 من القانون الجنائي والمواد 5/9 من قانون التعامل بالنقد والمادة (57/أ) من القانون الجنائي تخريب الاقتصاد القومي ومواد أخرى من قوانين ذات صلة، والذي استجوب بواسطة النيابة، قد سجل اعترافا قضائيا كاملا حول التهم المنسوبة إليه إلا أنه وفي مساء الخميس الموافق 17/5 قام بشنق نفسه داخل حراسات الأمن .

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيث تم إبلاغ نيابة كوبر والتي بدورها وجهت الشرطة لمباشرة الإجراءات حيث قامت وحدة الأدلة الجنائية على الفور بزيارة مكان الحادث وتم تدوين بلاغ الوفاة بقسم شرطة بحري شرق (كوبر) بالرقم (735) ومن ثم إرسال الجثمان للمشرحة وبعد تمام عمليات التشريح تم تسليم الجثمان لذوي المتوفى).

ونشر الناشط الشهير ناصف صلاح بصفحته على فيسبوك “مونتي كاروو” نهار يوم الجمعة صورة عكاشة محمد احمد وكتب (توفي مساء الخميس في ظروف غامضة داخل المعتقل المدير العام السابق لمطاحن قنا للغلال عكاشة محمد احمد

ولم يصدر عن السلطات الامنية اي توضيح لملابسات الوفاة وعلمت مونتي كاروو ان عددا كبير من ذويه توافدوا على المشرحه ورفضوا استلام الجثمان قبل تدوين بلاغ جنائي وتشريح الجثمان.

وشيع جثمان عكاشة الى مسقط راسه في قرية العفاية شرق مدني).

الخرطوم/معتصم السر/النيلين