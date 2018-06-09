



أثار الفيديو الذي بثته قناة (زول كافيه) على يوتيوب مستنكرة فيه الدراما الكويتية التي سخرت من السودانيين في البرنامج (بلوك غشمرة) – أثار غضب الممثل الكويتي محمد الصيرفي الذي طلب من (زول كافيه) مقابلته وجهاً لوجه حتى يعرفه (الرجالة الكويتية) بحسب قوله.

واعتبر الصيرفي بأن صاحب برنامج (زول كافيه) قد أساء لشعب الكويت حيث جرده من الرجولة موضحاً بأنه يحترم الشعب السوداني ويقدره لكنه يوجه وعيده في هذا الحديث لشخص واحد وهو صاحب (زول كافيه) على يوتيوب.

يذكر بأن مقدم الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب كان قد رد بعنف على الحلقة الكوميدية في برنامج (بلوك غشمرة) الكويتي التي تناولت السودانيين بالتقليد بصورة اعتبرها الكثيرون مسيئة حيث أعلن على اثرها الممثل الكويتي البلام اعتزاله التقليد واعتذاره للشعب السوداني .

الخرطوم (كوش نيوز)

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بالفيديو: ممثل كويتي يتوعد السوداني صاحب (زول كافيه) لو أنت راجل قابلني أعلمك الرجولة