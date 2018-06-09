أثار الفيديو الذي بثته قناة (زول كافيه) على يوتيوب مستنكرة فيه الدراما الكويتية التي سخرت من السودانيين في البرنامج (بلوك غشمرة) – أثار غضب الممثل الكويتي محمد الصيرفي الذي طلب من (زول كافيه) مقابلته وجهاً لوجه حتى يعرفه (الرجالة الكويتية) بحسب قوله.
واعتبر الصيرفي بأن صاحب برنامج (زول كافيه) قد أساء لشعب الكويت حيث جرده من الرجولة موضحاً بأنه يحترم الشعب السوداني ويقدره لكنه يوجه وعيده في هذا الحديث لشخص واحد وهو صاحب (زول كافيه) على يوتيوب.
يذكر بأن مقدم الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب كان قد رد بعنف على الحلقة الكوميدية في برنامج (بلوك غشمرة) الكويتي التي تناولت السودانيين بالتقليد بصورة اعتبرها الكثيرون مسيئة حيث أعلن على اثرها الممثل الكويتي البلام اعتزاله التقليد واعتذاره للشعب السوداني .
الخرطوم (كوش نيوز)
للمشاهدة
بالفيديو: ممثل كويتي يتوعد السوداني صاحب (زول كافيه) لو أنت راجل قابلني أعلمك الرجولة
16 تعليقات
انتو كان فيكم رجال كان تحرسوا صدام خليها رجلتنا نحنا الفينا مشهوده ..
اسلوب زول كافية لا يقل سفاهه عن اسلوب الممثل البلام والذي ينتقد او يقلل من شخص اكيد هو يرى انه افضل منه لذلك يحاول ان يقلل منه وهذا اسلوب جيرانا وعلينا ان لا ننساق خلف هذه التفاهات .. كبرو عقولكم ووسعو قلوبكم
كلامك سليم ( كيمو) وانا مع زول كافي في السمح والشين. داير تعمل شنو يعني يا (الصيرفي)؟ عاوز يحقر ولدنا ويعمل فيها ضكر بط وتقولو كبرو عقولكم؟ ما بنكبرها ووالله يشوف دولس لمن يقول كفى.
وانت يا الصيرفي ما تقطع تذكرتك وتجي تقابلوا هنا ولا محنن؟؟
محن والله
والله كويتى كضاب اقسم بالله بنيه واحده تجرى ***
هم الخليجيين همهم شنو غير اللواط والشذوذ الجنسى من متين بيعرفو الرجولة؟!!!!!!
أخي carelesswhisper …نرجو عدم خلط الألوان ….موضوعنا مع هذا الممثل …فلا تتعرض لاساءة الخليجيين عامة الذين هم أبرياء مما فعل السفهاء من القوم …. لان الاخرين من الخليجيين ليسوا بطرفٍ في القضية التي اشعلتها الدراما الكويتية بترصدٍ و قصد …المساحة التي يجب ان نخوض فيها هي مساحة محددة يجب عدم تجاوزها .
و إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما
المشكلة في الجهل
لو اي انسان قرأ القرآن وتدبره لما قام بمثل هذا الفعل لكن الجهل مصيبة
قال نحن مسلمين قال
قال الله تعالى في كتابه الكريم
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (11)الحجرات
كيف سمح المسؤولون في الكويت بعرض تمثيلية تسئ لشعب كامل؟؟؟؟
و لماذا يغضب الممثل الكويتي الصيرفي من رد الفعل السوداني …. هل هو يظن ان هم لهم ألسن و الاخرين عديمي اللسان …. نحن شعب طيب لكن البيحقر بينا …لسانا بيصله و لو كان في الثريا….نحن نحترم من يحترمنا و من لا يحترمنا نقول له (على نفسها جنت براقش) و اللبيب بالاشارة يفهم.
أنا في كتاباتي لا أميل الى الاساءة لأحد لأننا كلنا من أدم و أدم من تراب ……و ليس ذهب كما يتوهم الاخرون!
الله يسامحكم ممثلي الكويت اتقوا الله وكمان في اعظم شهر رمضان
ههههههههههههه يقابلك ويقابل عشره زيك والله زولنا يقطعك قطيع يا كويتي يا تعبان انتو لو رجال ماكان هربتوا من الكويت لمن صدام خشا عليكم وثم تانيا انتو البديتو الغلط علينا ونحن من حقنا كمان نرد عليكم بطريقتنا وانتو اصلا ما شفتو حاجه
عايزين تعرف رجولتك قبل المقابلة أين كنت لما دخل صدام الكويت متع فهد الأحمد تدافع عن الكويت أو هربت للسعودية
منو انت يا الصرصور أقصد الصيرفى تتوعد السوداني داير ليك دورة تدريبية في العراك بنكفيك لما يتعلق الأمر بالاطراف يا هارب
اخواني رفقا بالقوارير خلو الزول عشان خاطر الاخت الكويتيه فايزه وامثالها
السلام عليكم زول كافيه
من ارجل الناس هم بلاد السودان وكان اسمها بلا السيدان لأنهم سادو الارض في الزمان الغابر ولكن سياسة العرب وتهكمهم على السود حولوا الاسم الى السودان,,,
ايها الخليجيين لم يكن هناك اكثر كره و عنصرية ضد السود الا انتم بجهلكم وتخلفكم وأنحطاط تفكيركم الذي لم يتطور , لدي الكثي لأكتبه