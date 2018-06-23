بالصور والفيديو.. شهرة واسعة للسودانية أروى نصر والسبب ظهورها بقميص “السامبا”

نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صور لحسناء تشجع وتساند المنتخب البرازيلي في مونديال روسيا الذي يجرى هذه الأيام.
وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد أكد النشطاء في الصورة التي حققت شهرة واسعة خلال اليومين الماضيين أن المشجعة التي ترتدي قميص السامبا هي الموديل والحسناء الضجة التي أشعلت مواقع التواصل العربية “أروى نصر”.
وزاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي على ذلك وأكدوا أن أروى من أصول سودانية وفقاً لفيديو تم ارفاقه اعترفت من خلاله بجنسيتها السودانية وقالت بحسب ما شاهدت محرر موقع النيلين: “أنا جنسيتي سودانية, وياريت ما تسألوني مرة ثانية”.
https://www.youtube.com/watch?v=oCAzJqt1Vz4
وكررت الحسناء التي سلطت عليها الأضواء بشكل كبير: “أنا ما راح أنزل كل يوم فيديو وأقول أنا جنسيتي سودانية”.
رندا الخفجي _ الخرطوم
النيلين
تعليقات فيسبوك
4 تعليقات
ويعني ايه طيب سودانية شكلك ده يعني خالعنا مثلا ؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!! عالم عجيبه ومتخلفه آخر حاجه
أولا لهجتك غير سودانية. أكيد من السوريين اللي حصلوا على الجنسية في زمن الغفلة
اول حاجه رندا الخفحي مخلوعة وانتي بيقادي منها
يعني شنو لو بقيتي سودانيه ؟؟ كلكن مخلوعات ومتخلفات
السودانيه معروفه بخفة دمها وزانتها وسمرتها
قولي انا خلطة بالبشملي مقبوله منك ومن غيرك
امريكا ورسيا قد دني عزابها
من الاسم يمنيه من متى السودانيين يسمون أروى والا نصر الاسم يركب انها يمنيه100% يمكن متجنسه سوداني من زمان دقيانوس