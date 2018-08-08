ثقافة وفنون
مذيعات النيل الأزرق يتلقين عشرات من طلبات الزواج
تلقت مذيعات بقناة النيل الأزرق عشرات الطلبات للزواج مجدداً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صور لهن أثناء مشاركتهن في حفل عيد ميلاد زميلتهن بالفضائية ” نورهان نجيب” الأسبوع الماضي، بصالة (سبارك سيتي).
وتقدم العشرات بطلبات زواج إلى المذيعات أثناء تعليقهم على الصور التي نشرتها “نورهان” عبر صفحتها الخاصة بالفيسبوك.
وشاركت من المذيعات في الحفل “رشا الرشيد ، توسل تاي الله، رانيا كمال، شيماء سر الختم، سهيله علي” ورغم أن بعض المذيعات متزوجات إلا أن طلبات الزواج شملتهن.
وشارك في الحفل بحسب المجهر المطربون “محمد بشير الدولي وأفراح عصام، احمد بور تسودان و محمد الكناني”.
الخرطوم (كوش نيوز)
9 تعليقات
اللهم شتت شمل العزابة وفرق جمعهم وأجعلهم هم وأموالهم غنيمة لبنات المسلمين
فراغ مبالغ فيه ….عيد ميلاد في اسبارك سيتي طيب الزواج وين …البيت الابيض ولا شنو
كريمات وروج وبدرة … المقياس الصاح وقت تصحى الواحدة من النوم الصباح .. الجميلة جميلة لو صاحية من النوم .. اما اذا قامت زي الشيطان وقربت تجري منها فأعرف ان البدرة والتلوين والبهارات عاملة عملها وقت الصحيان.
بالتوفيق للجميع بدون فرز
الأطفال السمر ديل عندهم اي علاقة بالبنات البيض الفي الصورة ؟
غايتو غير الاثنين المحجبات من اليسار مافيكن اى واحده جميلة و الله العظيم و البقيه شغل فصخ و اجمل واحدة فيكن الاولى المحجبة من الشمال و كان ما متزوجه انا بتزوجها لكن اكيد متزوجه لانها اكثر واحدة محافظة على دينها و جمالها الطبيعي .
fuck u
كريمات التبييض ودهان التلميع والبودرة الفي الصورة الفوق وحدها تكفي لتجيير وتبييض
ودهان منزل ٣ غرف وصالون وبرندة صغيرة
أي ما يعادل ٤ رفوف علب متوسط الحجم في محل تجميل أو كوفير بين قووسين.
وانتي مالكم يااااااااااااااخ حد طلب رايكم؟؟؟ خلو الخلق للخالق.
و انتو مالكم
خلوا الخلق للخالق
حد طلب تعليقكم…