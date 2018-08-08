مذيعات النيل الأزرق يتلقين عشرات من طلبات الزواج





تلقت مذيعات بقناة النيل الأزرق عشرات الطلبات للزواج مجدداً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صور لهن أثناء مشاركتهن في حفل عيد ميلاد زميلتهن بالفضائية ” نورهان نجيب” الأسبوع الماضي، بصالة (سبارك سيتي).

وتقدم العشرات بطلبات زواج إلى المذيعات أثناء تعليقهم على الصور التي نشرتها “نورهان” عبر صفحتها الخاصة بالفيسبوك.

وشاركت من المذيعات في الحفل “رشا الرشيد ، توسل تاي الله، رانيا كمال، شيماء سر الختم، سهيله علي” ورغم أن بعض المذيعات متزوجات إلا أن طلبات الزواج شملتهن.

وشارك في الحفل بحسب المجهر المطربون “محمد بشير الدولي وأفراح عصام، احمد بور تسودان و محمد الكناني”.

الخرطوم (كوش نيوز)