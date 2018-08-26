الفريق روبرت وليم والد المطربة مونيكا يترشح لرئاسة الجمهورية!

كشف عدد من المقربين من الفريق روبرت وليم اسكندر والد المطربة مونيكا عن نيته الترشح لرئاسة الجمهورية في الانتخابات القادمة وذلك بعد عودته من مقر إقامته بالإمارات.
وقال أصدقاؤه إن عدداً من الأحزاب السياسية وافقت على خطوة وليم وباركتها مؤكدين دعمهم له في المرحلة المقبلة لافتين إلى بدء برنامجه الانتخابي الشهر القادم.
الخرطوم: تفاؤل العامري
صحيفة السوداني
6 التعليقات
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الكوارعين
2018/08/26 at 6:31 م (UTC 2) رابط التعليق
كلام جميل ومونيكا وزيرة سياحه
المهاجر
2018/08/27 at 6:06 ص (UTC 2) رابط التعليق
هذا ماتبقي لشعب تقاذفته الافكار والاقدار بشرزمة متاسلمه حتي ياتي المسيح بصورة روبرت وليم اسكندرذو الاصول الغير سودانيه ليحكم البلاد
تاكدو من الخبر ٠٠٠٠٠
ابو يوسف
2018/08/27 at 10:50 ص (UTC 2) رابط التعليق
والله ايهو ده الفضل والاعلانات ح تقوم بها بتو زي اي اعلان في التلفزيون والله يا سودان ضعنا وزمنك والي.
جميل بثينة
2018/08/27 at 3:48 م (UTC 2) رابط التعليق
والله ما عندنا مانع ابدا ومن الان نصوت لوليم نحن عايزين رجل يخاف الله فينا يمكن
وليم يخاف الله فينا اكثر من تجار الدين الذين قضوا علي الاخضر واليابس واصبح
السودان دولة فاشلة تعيش علي المعونات الخارجية وهى بلد فيها كل الخيرات
طبعا فى ناس يقولوا مسيحى وين المشكلة بلاد دينها المسيحية تعيش
احسن مننا وتعطف علينا كمان والحكومة تحاول بكل الطرق كسب رضاها
ونحن نذهب لكى نتعلم عندهم
ليلى علي
2018/08/27 at 4:04 م (UTC 2) رابط التعليق
الناقصة تمت
بنت السودان
2019/01/01 at 7:29 ص (UTC 2) رابط التعليق
اللهم جنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم فرج كرب السودان وارشدنا الي طرق الرشاد بلا خسائر في الأنفس ولا الزاد ولا العتاد