“مصطفى عثمان”: وفد نداء السودان جرجر أذيال الهزيمة فى مجلس حقوق الإنسان

قال وزير العدل د. “محمد أحمد سالم” إن تقرير الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان نأى بشكل واضح عن سياق البند العاشر الذي يعنى بتقديم المساعدات الفنية وبناء القدرات لتحسين أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد، مشيراً إلى أن التقرير ركز على ذكر حالات فردية ومحدودة ومنحها طابع التعميم، لافتاً إلى أن هذه الحالات بنيت على الآراء الشخصية أكثر من اعتمادها على الأدلة والبينات المقامة على أسس سليمة.
من جانبه، قال مندوب السودان الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى بجنيف “مصطفى عثمان إسماعيل” إن وفد “نداء السودان” جرجر أذيال الهزيمة، وصبّ جام غضبه على الخبير المستقل عند خروجه من القاعة بعد أن قدم بيانه، وأجمع الحضور عدا أصوات معزولة من المنظمات المشبوهة على تطور حالة حقوق الإنسان فى السودان، وأشار إلى حصول السودان على إشادات قوية لدوره في حل نزاع جنوب السودان وتجربة الحوار الوطني واستضافة السودان لملايين اللاجئين وعودة الآلاف من النازحين لديارهم، وقال إن هناك مطالبة قوية بإنهاء مهمة الخبير المستقل. وزاد “مصطفى”: (خرج ما يسمى بوفد نداء السودان والإحباط يسيطر على وجوههم بعد أن استيقنوا أن كل محاولاتهم البائسة لم تجدِ فتيلاً، وبدأت أكاذيبهم تتكشف حيث أصدر سفير تونس بياناً نفى أنه التقى بهم أو فوض أحداً ليلتقي بهم، بل أصدر بيانين أحدهما باسم المجموعة العربية والآخر باسم تونس أشاد فيه بجهود السودان وطالب بإنهاء مهمة الخبير المستقل). وأضاف: (اليوم الجمعة ستكون الضربة القاضية عندما يتم التصويت على مشروع القرار). وأكد أن القرار المودع أمام منضدة المجلس والذي سيصدر نهاية الأسبوع بالتوافق يعدّ الأفضل في تاريخ السودان، والذي بدوره يرسم بخطى واضحة برنامج الخروج من بند الإجراءات الخاصة وبداية التعامل مع السودان كدولة عادية تتعاون مع آليات المجلس وفق ما هو متبع).
المجهر
1 التعليقات
ود بندة
2019/01/30 at 6:40 ص (UTC 2) رابط التعليق
شرذمة نداء السودان يسقطو بس ..!