ملياردير مزيف يخدع الناس بتويتر ويحصد ملايين الإعجابات

تقمص حساب وهمي على “تويتر” شخصية الملياردير الأميركي المعروف وارن بافيت، وقام بالتغريد باسمه
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وقد حصد الحساب المزيف باسم بافيت البالغ من العمر 87 عاماً، فور تدشينه، ما يقرب من 30 ألف إعجاب في أول مشاركة له على “تويتر”.
ومنذ ذلك الحين فقد وصلت الإعجابات إلى أكثر من مليونين، في تغريدات تحفيزية تقدم خبرات ونصائح في الحياة تبدو كما لو أنها تعبر عن خبرات المستثمر الأميركي.
ويملك وارن بافيت الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة بيركشير هاثاواي، حساباً على “تويتر” بالفعل، لكنه لم يغرد فيه منذ عام 2016.
ولم ينتبه الناس أن الحساب مزيف وأن اسم الرجل مكتوب بطريقة غير صحيحة، فالصحيح هو Warren Buffett بدلاً من Warren Buffet الذي كتب باسمه الحساب.
وعمل صاحب الحساب المزيف على تقليد أسلوب بافيت في بث النصائح الشخصية، وذلك في تناغم، مع حرص على المخاوف من العصر وأنماط الحياة السريعة.
ومن التغريدات المؤثرة مثلاً: “تعلمت من الحياة لا سعادة دون امتنان.. لا سلام دون غفران.. لا عادات جيدة بدون الانضباط الذاتي”.
وقد طرحت أسئلة عن سماح “تويتر” بهذا الحساب دون تدقيق، كذلك هل يعني مثل هذا النوع من الحسابات الإحساس بالفشل وعدم النجاح إلا بتقليد وتقمص هويات المشاهير؟!
ويرفض صاحب الحساب الرد على المستفسرين أو الذين يراسلونه لمعرفة سره.
العربية نت