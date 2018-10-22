سودا اكسبو تشيد بالشراكة مع صندوق الاسكان

أشاد الأستاذ صلاح عمر الشيخ المدير العام لشركة سودا اكسبو للمعارض والمؤتمرات بالشراكة مع الصندوق القومي للإسكان والتعمير في مجال تنظيم المعارض للإسكان ومدخلاته، واعدا بالاستمرار فيها..
مشيرا إلى الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه المعارض في الارتقاء بقطاع البناء والتشييد في السودان .
وأوضح الشيخ في تصريح لـ”سونا” في ختام معرض البناء والتشييد الذي نظمته الشركة برعاية الصندوق والبنك العقاري بأرض المعارض ببري والذي استمر لعدة أيام بمشاركة 30 شركة وطنية وعربية، موضحا أن المعرض حقق الكثير من النتائج المرجوة وتم خلاله الاحتفال بالعشرية الاولى للصندوق واليوم العالمي للموئل بحضور عدد من الوزراء الاتحاديين وممثل “الهبتات” بالسودان وقيادات المؤسسات والجهات ذات الصلة .
ومن جانبه عبر الأستاذ عمر سعدان مدير الإعلام بالصندوق عن تقدير وشكر الصندوق لشركة سودا اكسبو وشركاء الصندوق الذين شاركوا في فعاليات المعرض، مشيرا إلى أن نجاح المعرض جاء ثمرة للشراكة والتعاون مع سودا اكسبو والشركات والمؤسسات المشاركة وهو نموذج للشراكات الناجحة بين الصندوق مع القطاع الخاص التي تتعلق بالترويج إعلاميا لمشروعات وإنجازات الدولة في مجال الإسكان، مؤكدا دعم وإشراف الدكتور غلام الدين عثمان الأمين العام للصندوق لمثل هذه المناشط لما لها من أهمية في إبراز الجهود المبذولة على هذا الجانب إنفاذا لقرارت مجلس الوزراء ومجلس إدارة الصندوق .
سونا.