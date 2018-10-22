السودان وألمانيا يبحثان مشاريع التنمية وخروج “يوناميد”

انعقدت بالعاصمة الألمانية برلين، يوم الإثنين، اجتماعات لجنة الحوار الاستراتيجي والتشاور السياسي بين السودان وألمانيا في دورتها الخامسة، وبحثت الاجتماعات دعم الانتقال من العون الإنساني إلى التنمية في دارفور.
وترأس الجانب السوداني المشارك في الاجتماعات المدير العام للتعاون الدولي، السفير عمر محمد أحمد صديق، فيما ترأس الجانب الألماني المدير العام للعلاقات السياسية بوزارة الخارجية الألمانية، فيليب أكرمان.
وأشاد الجانب الألماني بجهود السودان في إحلال السلام في جنوب السودان، وأبدى الجانب الألماني استعداده لدعم هذه الجهود.
كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول التنسيق بين البلدين والدور المنتظر من ألمانيا، ودعم استكمال انسحاب “يوناميد”، ودفع العملية السلمية في السودان.
وأشار السفير أكرمان إلى انعقاد الدورة في إطار وبعد استراتيجي جديدين، لافتاً إلى أن السودان خلال السنوات الخمس الماضية أصبح واحداً من أهم الشركاء لألمانيا في إقليم شرق أفريقيا.
ونوه ممثل الجانب الألماني إلى أنهم عمدوا في الدورة الحالية إلى التوسع الأفقي في تشكيلهم الذي يمثل 4 وزارات أخرى، بخلاف الخارجية من بينها وزارتا الاقتصاد والطاقة والتعاون الاقتصادي والتنموي، مشيراً إلى حرصهم على ترقية التعاون الاقتصادي مع البلاد من خلال القطاع الخاص في البلدين.
وفي ختام المباحثات التقى وفد السودان بوزير الدولة بالخارجية الألمانية، الذي أشاد بدور السودان الإقليمي وأهميته كلاعب وشريك رئيسي لألمانيا في شرق أفريقيا، مشيراً إلى أنه يتطلع لزيارة وزير الخارجية إلى برلين في أقرب الآجال.
سونا