خمسيني فرنسي يسعى لقطع المحيط الهادئ سباحة

يسعى سبّاح فرنسي ليصبح أول شخص يعبر المحيط الهادئ. وعلى بعد أكثر من 1200 ميل من ساحل اليابان يسبح بونوا ليكومت (51 عاماً) في المحيط الهادئ في الوقت الحالي أو يتوقف للأكل والنوم وبعض الإصلاحات.
وانطلق ليكومت من اليابان في شهر يونيو/ حزيران، وهو يشق طريقه بثبات نحو كاليفورنيا، بينما يبحر معه طاقم من ثمانية أشخاص لجمع البيانات حول صحته وحالة المحيط.
ويسبح الفرنسي لمحاولة التوعية بأضرار البلاستيك، وينقل عنه موقع “بيزنس إنسايدر” قوله “نحن مدمنون على البلاستيك. هذا شيء يتعين علينا تغييره”.
وكانت الخطة الأصلية تقتضي إنهاء جولة السباحة التوعوية في ديسمبر/ كانون الأول، لكن المهمة واجهت بعض الحواجز، إذ اضطر الطاقم إلى العودة في يوليو/ تموز والتوقف لـ 20 يوماً عندما ضربت سلسلة من الأعاصير القوية المنطقة.
وكمثال على ذلك يستيقظ ليكومت عند الساعة 6 صباحاً ويستعد لسباق آخر لمدة ثماني ساعات من السباحة. وقال إنه يبدأ بوعاء ساخن من دقيق الشوفان بالمكسرات والفواكه المجففة”.
ويحتوي الشوفان على نسبة عالية من الدهون، ما يساعد على إبقاء السبّاح ممتلئاً بينما يسبح في مياه المحيط الهادئ.
وقبل الغوص في المياه، يجيب عن عدد قليل من رسائل البريد الإلكتروني، ويمسح جلده بالفازلين، وقد يعمل على بعض الإصلاحات الضرورية لمعداته.
ثم يقوم مع طاقم من شخصين آخرين بالدخول في زورق مطاطي والعودة إلى المكان المحدد حيث توقف عن السباحة في اليوم السابق، ويشير أفراد الطاقم إليه بالاتجاه الصحيح وهو يغوص في الماء.
العربي الجديد