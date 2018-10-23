10 معلومات عن العلاقات المصرية البلغارية

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بويكو بوريسوف رئيس وزراء بلغاريا بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة.
ومن المقرر أن تشهد المباحثات سبل تطوير التعاون بين مصر وبلغاريا في جميع المجالات إلى جانب تنشيط حركتي التجارة والاستثمار بين البلدين، ودعم التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الدولي والإقليمي، والتعاون في مواجهة الإرهاب.
ونرصد أبرز المعلومات عن العلاقات المصرية البلغارية:
1 – تعتبر مصر من أوائل الدول العربية التي بدأت علاقتها مع بلغاريا حيث بدأت العلاقات بين البلدين منذ أكثر من 90 عامًا.
2 – تبادلت مصر وبلغاريا التمثيل الدبلوماسي بينهما على مستوى قنصلي في عام 1925 وتطور إلى مستوى المفوضية في 1929 ثم رفع إلى مستوى السفراء عام 1957.
3 – بلغاريا لديها سفارة في القاهرة ومصر لديها سفارة في صوفيا وكلا البلدين أعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط.
4 – تتشابه البلدان إلى حد كبير خاصة في المجال السياحي حيث تعد بلغاريا أحد المقاصد السياحية المهمة في أوروبا على مدار العام في ظل وجود العديد من المنتجعات السياحية سواء على شاطئ البحر أو في الجبال حيث تمتاز بطبيعة خلابة.
5 – التقى الرئيس السيسي سبتمبر 2014 نيويورك روزين بلفنلفيك رئيس جمهورية بلغاريا، على هامش أعمال الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتوافقت الرؤى بين الجانبين على أهمية توثيق التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك ومن بينها الصحة والزراعة وصناعة الدواء، فضلا عن أهمية الحفاظ على دورية عقد اللجان المشتركة لتنشيط العلاقات الثنائية.
كما التقى الرئيس السيسي رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف، سبتمبر الماضي وذلك على هامش مشاركة الرئيس السيسي في فعاليات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
6 – قطعت العلاقات الدبلوماسية بين مصر وبلغاريا مرتين، الأولى عندما قررت بلغاريا خوض الحرب العالمية الثانية بجوار ألمانيا، وأعيدت العلاقات عام 1947 والثانية عام 1978 بقرار من الرئيس الراحل أنور السادات في إطار التوتر الذي شاب العلاقات المصرية مع المعسكر الشرقي آنذاك وأعيد استئنافها في ديسمبر 1984.
7 – تميزت مرحلة ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي بتباعد كل بلد عن الآخر نظرا للانشغال بدوائر الاهتمام الجغرافي المباشرة والعمل على استعادة التوازن الدولي وفقًا للنظام العالمى الجديد وقد شهدت تلك الفترة العديد من التقلبات والمتغيرات الإقليمية التي لم توفر المناخ الملائم للعمل على توطيد العلاقة.
8 – في عام 2005 ومع تولي الحزب الاشتراكي البلغاري مقاليد السلطة في بلغاريا، فضلا عن مقعد الرئاسة الذي يشغله مرشح الحزب منذ عام 2002 بدأت بلغاريا تعيد النظر في العديد من الملفات الخارجية لا سيما العمل على إعادة نسج العلاقة القوية التي ربطتها تاريخيا بالعالم العربي وعلى رأسه مصر.
9 – تتسم العلاقات الاقتصادية المصرية البلغارية بالقوة والزخم وهذا ما عبر عنه ليوبومير بوبوف سفير بلغاريا بالقاهرة بقوله إن مصر أصبحت أهم شريك تجاري واقتصادي لبلغاريا في الشرق الأوسط وأفريقيا.
10 – تتمثل أهم الواردات المصرية من بلغاريا في: المعدات والأجهزة الكهربائية الأخشاب وقطع الغيار للمصانع، والمنتجات الغذائية والألبان.
في حين تتمثل أهم الصادرات المصرية في: المنتجات المعدنية، ومنتجات الغزل، وبعض الزراعات والأرز، والمنسوجات، والملح، كما يمثل التعاون الثقافي بين مصر وبلغاريا ركنًا أساسيًا من أركان التعاون المشترك بين البلدين ويوجد معدل جيد لتبادل الزيارات بين الفرق الفنية والرياضية المصرية والبلغارية بهدف المشاركة في الفعاليات والتظاهرات الثقافية والبطولات الرياضية.
بوابة فيتو