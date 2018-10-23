الإعدام لأجنبي أدين باغتصاب طفل بكسلا

أصدرت محكمة كسلا العامة، برئاسة القاضي ماجد محمد أبشر، المختص بقضايا الأسرة والطفل امس حكماً بالإعدام شنقاً
تعزيزاً في مواجهة اجنبي أدين باغتصاب طفل دون الخامسة من عمره، وأشارت وقائع البلاغ إلى أن الطفل أثناء تواجده بالشارع العام بإحدى ضواحي كسلا، وأمره المتهم بالحضور إلى منزله المجاور لأسرته واعتدى عليه، وان الطفل اخبر والدته بالواقعة، وأبلغت نيابة الأسرة والطفل وتم عرض الطفل للكشف الطبي، وأكدت الجريمة ودون في مواجهته بلاغ بمخالفة المادة 45 ب من قانون الأسرة والطفل، وتم القبض على المتهم وأحيل إلى المحكمة بحسب صحيفة آخر لحظة، وقد مثل الاتهام عن النائب العام مولانا محمد طاهر والأستاذ إبراهيم صالح عن الحق الخاص فيما مثل الدفاع الأستاذ إدريس محمود إدريس.
الخرطوم : (كوش نيوز)