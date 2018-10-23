حزب الأمة يحدد (19) ديسمبر موعداً لعودة الصادق المهدي

حدد حزب الأمة القومي 19 ديسمبر المقبل موعداً لعودة زعيمه الصادق المهدي إلى السودان، متزامناً مع ذكرى إعلان استقلال السودان من داخل البرلمان.
وقالت المتحدثة باسم الحزب سارة نقد الله في بيان، إن مؤسسات حزب الأمة القومي المركزية والمهجرية وهيئة شؤون الأنصار عقدت اجتماعاً الأحد، واتخذت قراراً بالإجماع بعودة الصادق المهدي إلى أرض الوطن في التاسع عشر من شهر ديسمبر.
وأعلنت سارة تشكيل الحزب لجنة عليا لوضع الترتيبات اللازمة لتعمل مع لجنة قومية تضم كل ألوان الطيف السياسي والمدني والفكري والثقافي والرياضي لاستقبال المهدي “بنحو يليق بمكانته السياسية والفكرية المرموقة، ولتدشين مرحلة جديدة للعمل الوطني، قوامها التصدي للاستبداد والفساد، وترسيخ معاني الحرية والعدالة والديمقراطية”.
صحيفة السوداني.