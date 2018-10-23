اكتمال 148 كيلو من الخط الناقل للبترول

يعتبر مخزونا استراتيجيا لولايات الجزيرة والقضارف وسنار والنيل الابيض
وقف الدكتور منجد عباس والي الجزيرة بالإنابة صباح اليوم علي سير العمل في الخط الناقل للمواد البترولية من الخرطوم الي ولاية الجزيرة بمنطقة قوز البطاحين والشخيباب بمحلية أم القرى يرافقه المهندس صلاح الإمام مدير إدارة البترول بالولاية حيث استمع لتقرير مفصل من المهندس مصعب حسن الطالب مدير المستودع الذي أعلن اكتمال ١٤٨ كيلو من جملة طول الطريق البالغة ٢١٧ كيلومترا من منطقة الجيلي الي مدني وتوقع إكتمال العمل خلال الربع الأول .من العام ٢٠١٩م وأوضح أن الخط الناقل للمواد البترولية يعتبر مخزونا استراتيجيا لولايات الجزيرة والقضارف وسنار والنيل الابيض بسعة تخزينية 32الف متر مكعب من .الجازولين والبنزين والكيروسين . من جانبه أشاد الوالي بالإنابة بالجهود المبذولة مؤكدا على الأهمية الاقتصادية للخط في تقليل كلفة النقل والمخاطر المصاحبة لعملية نقل المواد البترولية .وقال إن المشروع سيقدم العديد من الخدمات الاجتماعية لأهل المنطقة .
سونا.