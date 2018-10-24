ميغان ماركل تعترف: أول وظيفة شغلتها كانت لمّ القمامة وهذا شعوري نحو الموضوع!

يوماً بعد يوم نكتشف تواضع ميغان ماركل ونلتمس شخصيتها المتصالحة وأخلاقها الرفيعة، وهذه المرّة فاجأتنا دوقة ساسكس حين كشفت عن أول وظيفة في حياتها وذلك ضمن ندوة في إطار مشروع “لغة الانسجام” في سيدني حيث تتواجد حالياً برفقة زوجها الأمير هاري في زيارة رسمية.
وقالت ماركل :”أنا عملت في بداية حياتي عاملة نظافة في سن الـ14 عامًا، واليوم أتذكر عملي وأفخر به في كل وقت، فقيمة العمل تكمن في نفع البشرية، وليس هناك مسميات للعمل أو أوصاف للمهن ولا يوجد عمل بسيط وآخر مهم، فالنجاح سيتحقق لا محالة طالما تواجد الطموح ووضع الهدف نصب أعيننا وسعينا جاهدين لتحقيقه”.
وعن مشاركتها في هذه الندوة التي تهدف إلى زيادة الوعي بالصحة النفسية، قالت :”إنها فكرة رائعة تمد أواصر الصلة بين الأجيال فيأخذ الجيل الصاعد عصارة تجربة الجيل السابق، فيحدد نقطة البداية بعقل مستنير وفكر صائب ورؤى واضحة”.
وأضافت :”كما تعزز هذه المشاريع من الولاء للوطن والشعور بالفخر كونك إنسانا بغض النظر عن لونك أو عملك أو دينك”.
العربي الجديد