مبارك سليم: لم أتقاض مرتب من الدولة وإقصائي سيولد غبن

أكد وزير الدولة بالثورة الحيوانية السابقة ، رئيس حزب الأسود الحرة ، مبروك مبارك سليم ، عدم تقاضيه أجراً شهرياً من الحكومة لاثنتي عشر عاماً
، مبدياً دهشته من إقصائه من الحكومة رغم أن لم يكلف خزانة الدولة ولو مليماً واحداً على حد قوله .
وحذر سليم من أن يتسبب إقصاء الرشايدة عن الحكم مركزياً وولائياً في تولد غبن في نفوس أفراد القبيلة ، وأعتبر أن هيكلة الحكم لا تعني هضم حقوق الآخرين ، ولفت إلى أن أفراد قبيلته تساءلوا عن أسباب إعفائه وهو الذي لا يكلف خزانة الدولة وهذا يعني أن دعوى خفض الإنفاق تبدو غير منطقية ،
وأضاف: (لماذا طال التخفيض الرشايدة فقط وليس الآخرين) ، وكشف سليم عن توفيره مئات الملايين من الدولارات لصالح مشروعات قويمة تمثلت في تشييد سد مروي وستييت وتعلية خزان الروصيرص وعدد من المشروعات بالشرق ، وطالب الحكومة بإنفاذ مخرجات الحوار الوطني المجتمعي التي قال أنها تدعو للاعتراف بالآخر بحسب صحيفة مصادر ، وشدد على عدم السماح بظلم أبناء القبيلة .
وكشف مبروك عن مشاورات مع أحزاب الاتحادي الديمقراطي والأمة وما أسماهم بالأحزاب الوطنية من أجل وحدة صف أحزاب الوسط ، ولفت غلى أن أبعادهم من المشاركة هو بمثابة تشييع مشروع الحوار إلى مثواه الأخير ونكوص عن اتفاقية سلام الشرق الموقعة بينهم والحكومة في إطار العدالة الاجتماعية والمشاركة في صنع القرار والحكم وعدم التعجل في قطف الثمار .
الخرطوم (كوش نيوز)