شاب يلقى حتفه عند محاولته منع متهم من خطف هاتف زميلته

كشف مساعد شرطة أمس لمحكمة جنايات الخرطوم شمال معلومات في محاكمة شاب من دولة جنوب السودان يواجه تهمة قتل شاب بغابة السنط الخرطوم طعناً بنصل حديدي
يبلغ (25) سنتمتراً اخترق شريانه الرئيسي بفخذ قدمه اليسرى وذلك عندما منعه الشاب من محاولة خطف هاتف إحدى زميلاته.
وقال المتحري مساعد شرطة بقسم الخرطوم شمال موسى محمد بشير لقاضي المحكمة عاطف محمد عبدالله، بأنه وبتاريخ 20/3/2018م وحوالي العاشرة مساءً وبتوجيه من ملازم شرطة عمار عبدالرحمن إن هناك شاباً مصاباً في فخذ قدمه اليسرى بمستشفى الفيصل، مشيراً إلى توجه أفراد من المباحث إلى المستشفى وتبين إسعاف المجني عليه إلى مستشفى الشرطة ومنها نقل لمستشفى التميز، مبيناً قيام المستشفى بإيقاف النزيف، كاشفاً عن أن الطبيب المعالج أخبره كمتحر بأن الجرح من الجهة الخلفية للفخذ بطول (8) سم وعرض (5) سم وأن جرحه وصل الشريان الرئيسي وحجز بالعناية المكثفة بعد عمل الموجات الصوتية له، وأبان المتحري موسى للمحكمة بأنه وفي صبيحة اليوم التالي علم بوفاة المجني عليه، وفي المقابل أمر رئيس قسم شرطة الخرطوم شمال بتحرك أفراد مباحث القسم للبحث عن الجاني، منوهاً إلى توصل المباحث للمتهم وألقي القبض عليه بالسكة حديد الخرطوم، في وقت كشف المتحري عن إيفاد فريق مسرح الحادث إلى غابة السنط وحرزت عينات من الدم، وقدم المتحرى في ذات الوقت للمحكمة عدة مستندات اتهام في القضية من بينها الإعلام الشرعي من محكمة أمبدة للمجني عليه وتقرير التشريح الطبي الذي كشف عن أسباب الوفاة الرئيسية للمجني عليه نتيجة جرح طعن في الشرايين والأوردة الفخذية العميقة من الخلف والنزيف الحاد جراء طعن سكين، ونوه المتحري عن تسجيل المتهم اعترافاً قضائياً بالواقعة، فيما أنكر المتهم أقواله بيومية التحرى أمام المحكمة، معللاً بأنه كان في حالة سكر، وذكر المتهم بأنه وفي يوم الحادثة كان يحاول خطف الهاتف المحمول لإحدى الفتيات كانت تجلس برفقة المجني عليه واثنين آخرين بالغابة ليلاً وحينها قام المجني عليه بصده واستل له سكيناً فرّ بموجبه، مبيناً بأن المجني عليه لاحقه وسقط على الأرض وقتها أخرج المتهم سكينه وسدد له طعنة في فخذه ولاذ بالفرار.
صحيفة السوداني.