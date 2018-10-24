آلية صناع السوق: موارد البنوك تجاوزت 125 مليون دولار خلال أسبوعين

كشفت آلية صناع السوق لتحديد سعر الصرف بأن حصائل موارد البنوك والصرافات تجاوزت 125 مليون دولار و151 ألف دولار وذلك خلال الفترة من 8 إلى 22 أكتوبر الجاري.
وأوضح عبد الحميد عبد الباقى سراج الناطق الرسمى بأسم الآلية لـ(smc) أن موارد البنوك وحدها شكلت 120 مليون و151 ألف دولار فيما تجاوزت حصائل الصرافات 5 ملايين و108 ألفاً، مبيناً أن جملة المبالغ التي تم استخدامها في البنوك بلغت 77 مليون و150 ألف دولار ليصبح الفائض بعد تغطية الطلب 43 مليون دولار.
وقال سراج أن جملة تغطية طلبات المسافرين عبر الصرافات خلال هذه الفترة شملت 18 ألف و566 شخصاً.
الخرطوم (smc)