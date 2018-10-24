خبراء: زيادة الإنتاج وضخ بترول جنوب السودان سيسهم في إستقرار أسعار الوقود

أكد خبراء إقتصاديون أن دخول حقول النفط الرئيسية في جنوب السودان إضافة إلى التوسع في عمليات الأنتاج في السودان..
و ستسهم في استقرار أسعار الوقود المشتقات البترولية.
وأوضح المحلل الإقتصادي د. محمد الناير أن عودة ضخ النفط من جديد عبر الأنابيب والموانيء السودانية، سيكون له الأثر الكبير على الاقتصاد السوداني، وهو ما بدأ يظهر بشكل ملحوظ ، هذا بجانب ما ستحصل عليه السودان مقابل عمليات التصدير والمرور.
واستبعد الخبير الإقتصادي أحمد علي الصادق تأثير زيادة أسعار الوقود عالمياً على أسعار الوقود عقب دخول حقل “توما ثاوث” بولاية الوحدة، بإنتاج يومي 20 ألف برميل، وتوقعات وزارة النفط بأن يصل الإنتاج إلى 210 آلاف برميل يوميا بنهاية 2018.
وأشار إلى الإتفاقات التي وقعها السودان مع شركة بتروناس لزيادة إنتاجها ودخولها مربعات جديدة بمنطقة البحر الأحمر.
وكان رئيس مجلس الوزراء معتز موسى، قد أكد عدم وجود خطط لرفع الدعم الحكومى عن السلع الأساسية.
الخرطوم (smc)