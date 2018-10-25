“مي” تطلب الخلع بعد 6 أشهر زواج: “ما زلت عذراء”

بعد زواج استمر 6 أشهر، أقامت ربة منزل دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بإمبابة، تطلب فيها بالخلع من زوجها، مبررةً طلبها “رغم مرور أكثر من 6 أشهر على زواجنا ما زلت عذراء”.
تقول “مي. ا” 33 عامًا إنها تعرَّفت على زوجها “طارق. م” موظف، خلال حضورها فرح أحد أقاربها، وبعد 3 شهور خطوبة، تزوجا وانتقلا لمنزلهما الجديد.
تضيف الزوجة في دعواها “في أول يوم جواز تهرب مني بشكل غير مبرر، واستمر الوضع حتى انتهى الشهر الأول، حاولت أفهم السبب، لكنه كان دائمًا يتجاهلني.. مرت الأيام وحاولت أن أقدم له المساعدة النفسية إلى أن بدأ في سبيّ، وتطورت مراحل الخلاف بيننا لقيامه بالتعدي عليّ بالضرب، وكنت أتحمل احتراما له ولظروفه”.
وتابعت؛ بدأ الكيل يطفح عندما انهال علينا أهله بأسئلة حول تأخر الإنجاب، فما كان منه إلا أن قال: مراتي عندها مشكلة في الخلفة وبحاول أعالجها.. المشكلة عندها هي السبب”.
وأضافت الزوجة: تركت منزل الزوجية وانتقلت للعيش في منزل والدي، وبعد محاولات والدته عدت لمنزل الزوجية، لكن سلوكه لم يتغير “رضيت بالأمر الواقع”، مضيفة أنها حاولت إقناعه بالذهاب لطبيب لكنه رفض “الناس بتسألني عن الحمل وما يعرفوش إني لسه عذراء”.
بعد رفض الزوج تلقي العلاج، غادرت “مي” منزل الزوجية غاضبة وصارحت أسرتها عن سبب عدم حملها.
وأشارت، إلى أنها لن تتحمل حياتها معه، فطالبته بتطليقها فرفض، ولذا لجأت لمحكمة الأسرة لطلب الخلع قائلة: “أخاف ألا أقيم حدود الله”، وما زالت الدعوى منظورة أمام القضاء.
مصراوي